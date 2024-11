Bianca Censori, soția lui Kanye West, o nouă apariție controversată. Cum arată ținuta cu care a atras atenția în Los Angeles

Soția lui Kanye West, Bianca Censori, a fost surprinsă marți la cumpărături pentru decorațiuni interioare la magazinul Williams Sonoma din Los Angeles, purtând o ținută foarte îndrăzneață.

Tânăra în vârstă de 29 de ani a ieșit în evidență într-o rochie mini albă, asortată cu dresuri din dantelă albă semi-transparente și o pereche de pantofi cu toc cu vârf ascuțit. Bianca, cunoscută pentru stilul ei vestimentar provocator, a optat pentru o apariție fără sutien, completată de părul ei negru, de lungime medie, prins pe jumătate cu o agrafă.

Bianca a fost văzută examinând articole pentru casă, după ce ea și Kanye, în vârstă de 47 de ani, și-au achiziționat recent o proprietate de 35 de milioane de dolari în Beverly Hills. La finalul sesiunii de cumpărături, mai multe pungi voluminoase au fost transportate până la mașina sa, printre achiziții numărându-se și un suport de vase din oțel inoxidabil.

