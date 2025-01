Benedict Cumberbatch, experiență traumatizantă în Africa de Sud. Actorul a fost jefuit și răpit

Benedict Cumberbatch a vorbit recent despre o experiență traumatizantă care i-a marcat profund viața, petrecută în urmă cu peste două decenii. Actorul, acum în vârstă de 48 de ani, avea puțin peste 20 de ani când se afla pe platourile de filmare ale miniseriei BBC To the Ends of the Earth (2004), în Africa de Sud.

Într-o pauză de la filmări, Cumberbatch și câțiva prieteni au decis să facă o excursie cu mașina. La un moment dat, automobilul în care se aflau a făcut pană. În timp ce se aflau pe marginea drumului, șase bărbați i-au jefuit și i-au răpit, forțându-i să urce într-o altă mașină. După ce au fost plimbați ore întregi, răpitorii i-au eliberat, dar nu înainte de a-i obliga să stea în poziție de execuție, după care au fugit.

Deși nimeni nu a fost rănit fizic, experiența l-a schimbat profund pe actor. Într-un interviu recent pentru revista Variety, Benedict Cumberbatch a declarat:

„Mi-a oferit o nouă perspectivă asupra timpului, dar nu una neapărat bună. M-a făcut nerăbdător să trăiesc o viață mai puțin obișnuită, iar această nerăbdare mă bântuie și acum.”

Experiența l-a transformat într-un „dependent de adrenalină.” Pentru a se relaxa, obișnuia să facă parașutism și să participe la sporturi extreme.

„Experiențele la limita morții au amplificat totul. M-au făcut să conștientizez: ‘Ah, da, pot muri oricând. Mă aruncam din avioane, îmi asumam riscuri de tot felul. Însă, la acel moment, în afară de părinții mei, nu aveam alte persoane care să depindă cu adevărat de mine”, a recunoscut el.

Astăzi, Benedict Cumberbatch este tată a trei băieți – Christopher, de 9 ani, Hal, de 7 ani, și Finn, de 6 ani – pe care îi are împreună cu soția sa, regizoarea Sophie Hunter.

Benedict Cumberbatch a mărturisit că viața de familie i-a schimbat radical perspectiva asupra riscurilor:

„Am privit peste marginea prăpastiei. Asta m-a făcut să mă împac cu ceea ce se află dincolo de ea. Și am acceptat că acolo este sfârșitul poveștii fiecăruia dintre noi.”

Benedict Cumberbatch a adăugat: „Din momentul în care ai copii, sentimentul trecerii timpului devine mult mai profund.”

Vorbind despre mezinul său, care a împlinit șase ani la începutul acestei luni, Benedict Cumberbatch a spus:

„Mă gândesc: ‘Voi avea peste 60 de ani când el va împlini 21. E incredibil. Timpul a trecut atât de repede. Există o schimbare uriașă în priorități, și începi să prețuiești ceea ce faci cu viața ta într-un mod complet diferit.”

Cumberbatch a recunoscut că aceste gânduri îl apasă. „Când devii părinte, gândurile tale se îndreaptă inevitabil mai mult către mortalitate”, a spus el.

În 2023, familia actorului a trecut printr-un alt episod traumatizant. Potrivit Daily Mail, un bărbat înarmat cu un cuțit a pătruns în casa lui Cumberbatch din Londra și i-a amenințat pe actor, pe soția sa, Sophie, și pe cei trei copii ai lor.

Potrivit unei surse, bărbatul – Jack Bissell, un fost bucătar de 35 de ani – ar fi strigat: „Știu că te-ai mutat aici, sper să ardă!”.

Acesta ar fi distrus una dintre plantele din curte, aruncând-o în zidul grădinii, și a smuls interfonul casei înainte de a fugi de la locul faptei. În momentul incidentului, familia se afla în casă. Autoritățile au reușit să-l identifice pe agresor pe baza urmelor ADN lăsate pe interfon.

O sursă apropiată familiei a declarat:

„Toată familia era absolut îngrozită, crezând că acel bărbat va pătrunde în casă și le va face rău. Din fericire, nu s-a ajuns atât de departe. Însă Benedict și Sophie au avut multe nopți nedormite de atunci, temându-se că ar putea fi ținta unui alt atac.”

Foto: Hepta

