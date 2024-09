Andreea Marin, mesaj special pentru fiica ei, Violeta. Tânăra a început ultimul an de liceu: „Fotografia din curtea școlii”

Violeta Bănică, fiica de 16 ani a Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, este elevă în clasa a XII-a la un liceu privat din București. Anul școlar a început, iar vedeta TV este cât se poate de mândră de etapa pe care fiica ei este aproape să o încheie.

Aflată în ultimul an de liceu, Violeta este foarte preocupată de educația ei, fiind implicată în activitățil școlare, cât și în cele de voluntariat. Andreea Marin a ținut să îi transmită un mesaj emoționant fiicei sale pe rețelele de socializare în prima zi de clasa a XII-a.

„An de an, de când era de-o șchioapă, fotografia din curtea școlii, împreună. Dar azi, a fost o emoție specială și lacrimi ascunse de partea mea: e ultimul an de studiu în locul în care a început la vreo 3 anișori ca un țânc de grădiniță, a continuat cu primii ani de școală primară, gimnaziul și acum e anul final de liceu.”, a scris Andreea Marin pe Instagram.

Recent, Andreea Marin a dezvăluit că Violeta urmează și cursurile unei școli cu un „model educațional inedit”, care îi va oferi un avantaj pentru admiterea la universități din străinătate și pentru viitorul ei.

Pe lângă performanțele academice remarcabile, Violeta se implică activ în voluntariat și numeroase proiecte, unul dintre ele ducând-o chiar în Parlament. În plus, tânăra urmează această școală paralel cu liceul, unde prezența nu este obligatorie.

„Ce diferență între parcursul nostru la școală odinioară, când noi, părinții de azi, eram la vârsta copiilor noștri! Ceea ce pot face tinerii de azi, dacă hotărăsc să își îmbrățișeze potențialul, îmi arată că, deși suntem mamă și fiică, suntem din generații atât de diferite și chiar dacă noi semănăm în multe privințe, văd astăzi o evoluție în procesul de învățare și formare pentru viitor de neînchipuit pentru mine, când eram la vârsta Violetei . Este în ultimul an de liceu, cel mai greu, s-a hotărât să dea admitere la drept în America (are motive bune pentru acest pas, nu e o alegere întâmplătoare) și emoțiile mele sunt mai mari ca niciodată. Mai ales pentru că, pe lângă efortul de învățare aproape fără oprire și voluntariatul care o pasionează și la care nu renunță (doar somnul, și acela impus, poate fi numit răgaz), a hotărât să urmeze în paralel cu liceul ei și un al doilea sistem de învățământ, unic în România, AmSchool, acreditat internațional”, a povestit Andreea Marin pe Facebook.

La început, Andreea Marin a fost reticentă față de acest nou model de educație, temându-se că fiica ei va fi supusă unui efort prea mare. Cu toate acestea, vedeta a fost impresionată de modelul educațional inedit.

„Spun sincer că inițial am spus NU ferm, de teama că va fi prea mult efortul adăugat astfel și din lipsă de cunoaștere, recunosc, am crescut în altă generație, cu perspective restrânse față de cele de azi. M-a intrigat, însă, hotărârea sa și am învățat o lecție: să le ascultăm vocea adolescenților noștri!”, a încheiat Andreea Marin.