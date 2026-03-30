Anca Țurcașiu și Călin Șerban, pas important în relație. Decizia cu care au surprins pe toată lumea: „E o legătură foarte puternică”

Anca Țurcașiu și Călin Șerban trăiesc o poveste de iubire tot mai intensă și puternică.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au o relație tot mai solidă, iar drept dovadă stă gestul pe care cei doi l-au făcut recent și care a luat prin surprindere pe toată.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban, o relație tot mai solidă

Anca Țurcașiu și Călin Șerban obișnuiesc să călătorească des și să exploreze împreună tot felul de destinații de vacanță. Artista și partenerul ei au luat decizia ca în fiecare călătorie să își facă un tatuaj cu o însemnătate deosebită pentru ei, marcând, astfel, un pas important în povestea lor de iubire. 

„Niciodată nu e prea târziu să-ți împlinești visurile….
Am hotărât, împreună cu Călin, ca de fiecare dată când plecăm din vara noastră de călătorie din timpul iernii de aici, să ne facem un tatuaj care să ne rămână amintire pe veci.
Anul trecut, în Filipine, ne-am tatuat numele noastre împreună, ANCALIN, la încheietura mâinii.
Anul acesta am ales PASAREA PHOENIX, ca semn al reînnoirii și al nemuririi.
Pentru că simțim că viețile noastre au reînceput din ziua în care ne-am unit destinele.
E o legătură foarte puternică care are și însemnătatea amintirii clipelor petrecute în fiecare loc pe care-l alegem pentru o nouă vară.
E pentru totdeauna!
Niciodată nu e prea târziu să o iei de la capăt, să faci ceea ce nu credeai vreodată…”, a transmis Anca Țurcașiu pe Instagram.

Anca Țurcașiu, despre secretul relației cu partenerul ei

În 2022, Anca Țurcașiu a anunțat că a divorțat de fostul ei partener, medicul Cristian Georgescu, după o căsătorie care a durat 22 de ani, și alături de care are și un băiat, pe nume Radu. Artista și-a refăcut viața sentimentală, iar în prezent trăiește o poveste de dragoste alături de Călin Șerban, cunoscut pentru pasiunile sale legate de sporturile extreme, fiind primul instructor de kitesurfing din România. Partenerul artistei a mai fost căsătorit și are trei fiice.

Anca Țurcașiu este mai fericită ca niciodată de când formează un cuplu alături de Călin Șerban. Artista și-a regăsit liniștea, împlinirea și echilibrul după ce a trecut printr-un divorț dureros. Cântăreața a făcut confesiuni despre relația lor.

„Eu am greșit poate că n-am făcut mai devreme asta. Ți-e frică de schimbare și o faci atunci când ajunge cuțitul la os, așa cum am făcut eu. Și la 50 de ani poate am fost un pic cam târziu, dar niciodată n-am încetat să cred că viața merge mai departe și că pot să găsesc persoana alături de care să-mi găsesc fericirea, dragostea. Am crezut cu ardoare în asta.

Nu m-am lăsat nicio secundă copleșită de depresii sau de disperarea singurătății. M-am culcat în fiecare seară cu gândul pozitiv, am ales să gândesc pozitiv și să cred că mi se va întâmpla și mie, că merit Marea Dragoste și că trebuie să vină. Și a venit după doi ani”, a spus Anca Țurcașiu pentru cancan.ro

Anca Țurcașiu și Călin Șerban, declarații despre relație

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au vorbit acum ceva timp la TV despre povestea lor de dragoste. Cei doi se cunosc de foarte mulți ani, inițial fiind prieteni apropiați.

„Am fost reticenți în a ne arăta de la începutul poveștii de dragoste. Am lăsat timpul să curgă… Ne cunoaștem de 20 de ani, când fiecare avea familia lui. Copiii noștri se cunoșteau, se jucau împreună pe aceeași plajă. Iar noi doi am rămas într-o relație de prietenie foarte strânsă. El e din Brașov și, de fiecare dată când mergeam la spectacole în Brașov, îl sunam pe Călin”, a spus Anca Țurcașiu în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au o legătură foarte strânsă, iar cei doi locuiesc împreună, fie la Brașov, de unde este partenerul artistei, fie în București.

„El face foarte multe sporturi extreme. A fost sportiv toată viața. Avem foarte multe lucruri în comun. Când am început relația, am realizat că și mâncăm la fel, suntem amândoi vegetarieni. Niciodată nu ne-am gândit că ar putea să fie altceva între noi, în afară de o relație de prietenie… Apare omul care simți că poate să fie jumătatea ta. E prietenul meu de o viață. Trec anii foarte repede și vrem să profităm cât mai mult. Orice femeie care trece prin așa ceva vrea să fie iubită, mângâiată, apreciată. Simte că trece timpul în defavoarea ei. Este normal să gândești așa. Ne ajutăm și ne sprijinim foarte mult și avem foarte multe pasiuni în comun. Și avem timp să călătorim, să plecăm peste tot în lumea asta… Contează foarte mult. Suntem într-un moment al vieții… Ne-am întâlnit într-un moment propice, putem să facem multe lucruri împreună”, a precizat Anca Țurcașiu.

Cu ce se ocupă Cătălin Măruță de când a rămas fără emisiunea de la PRO TV. Dezvăluirea făcută de Andra: „E destul de complicat'

