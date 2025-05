De la rușine la eliberare: E timpul să redefinim menopauza

Suntem învățate de mici că valoarea noastră, a femeilor, e dictată de felul în care arătăm. Că trebuie să fim mereu „îngrijite' și „atrăgătoare', că e responsabilitatea noastră să ne păstrăm tinerețea ca și cum ar fi o datorie. Ni se spune că e normal sau chiar obligatoriu să ne vopsim firele albe, să ne ascundem ridurile sau să nu vorbim prea tare despre menopauză, fiindcă e un subiect incomod.

Trebuie să devenim invizibile și să facem pace cu ideea că „am pierdut'. Ne-am pierdut sexualitatea, perspectivele de viitor, frumusețea. Cam asta înseamnă menopauza pentru mulți. Un sfârșit. Dar nu pentru că așa este ea în esență, ci pentru că așa ni s-a spus să o înțelegem. Pentru multe femei, această perioadă vine cu întrebări grele și emoții contradictorii. Iar una dintre cele mai dureroase este pierderea încrederii în sine.

Însă, în realitate, nu menopauza e problema. Ci felul în care am fost învățate să o vedem. Ce-ar fi dacă, în loc să o tratăm ca pe o retragere, am privi-o ca pe o resetare? Un moment de regăsire, de reconectare profundă cu cine suntem, dincolo de roluri, imagini sau așteptări?

Împreună cu Anna Adam, psiholog în cadrul rețelei Regina Maria, explorăm cum îți poți recâștiga încrederea în tine în această etapă și cum poți transforma o experiență adesea înțeleasă greșit într-un nou început.

ELLE: În mentalul colectiv, menopauza e întruchiparea unei femei stereotipe de 50 de ani, irascibilă, poate chiar instabilă emoțional, mereu deranjată de ceva și cu nici o perspectivă de viitor. Este o reprezentare nedreaptă, care reduce identitatea femeii la funcția reproductivă, sugerând că odată cu încetarea acesteia, întreaga ei valoare dispare. Chiar dacă nu ne simțim așa, aceste preconcepții și comentarii, adesea încărcate de misoginism, pot cauza, la nivel subconștient, tristețe, frustrare, sentiment de declin sau chiar depresie. Cum putem schimba această perspectivă?

Psiholog Anna Adam: Pentru a schimba perspectiva negativă asupra menopauzei, e esențial să începem prin a recunoaște că imaginea dominantă în societate este adesea greșită și învechită. Timp de generații, această etapă a fost asociată cu declinul, cu pierderea valorii feminine, cu tăcerea și marginalizarea. Menopauza a fost privită ca un sfârșit – al fertilității, al frumuseții, al energiei – când, de fapt, este o tranziție naturală, profundă și plină de potențial.

Această perioadă poate deveni una de reconectare cu sine, de redefinire și eliberare de presiunile sociale legate de tinerețe, maternitate sau conformism. Multe femei experimentează o claritate nouă, își pun limite sănătoase, se redescoperă și încep să trăiască mai autentic. Nu mai sunt definite de ceea ce „ar trebui” să fie și exact din acest loc apare o forță interioară remarcabilă.

Pentru ca această schimbare de perspectivă să aibă loc, avem nevoie de educație, de deschidere și de o reformulare a discursului public. Trebuie să vorbim despre menopauză nu cu jenă sau ironie, ci cu respect și onestitate. Avem nevoie de modele reale – femei care trăiesc cu sens, cu bucurie, cu prezență – la 50, 60 sau 70 de ani. Ele pot deveni repere puternice pentru următoarele generații.

Menopauza nu e un sfârșit, ci un nou început. O etapă de maturitate emoțională, de libertate personală și de regăsire a propriei voci. Iar odată ce începem să schimbăm felul în care gândim și vorbim despre ea, schimbăm nu doar perspectiva, ci și realitatea.

ELLE: Chiar dacă îmbătrânirea este un proces firesc prin care trecem cu toții, femeile sunt criticate mult mai dur decât bărbații când apar primele schimbări fizice. Cum ne putem elibera de presiunea socială legată de îmbătrânire?

A.A.: Eliberarea de presiunea socială legată de îmbătrânire este, în primul rând, un act de reconectare cu sine. Trăim într-o cultură care valorizează tinerețea mai presus de orice și în care femeile sunt adesea apreciate în funcție de cum arată, nu de cine sunt. Această condiționare începe devreme și lasă urme adânci: femeile ajung să se simtă invizibile odată cu trecerea anilor, penalizate pentru fiecare semn al vârstei, în timp ce bărbații sunt adesea percepuți ca devenind „mai valoroși' sau „mai carismatici'.

Pentru a rupe acest tipar, e nevoie de un proces conștient de decondiționare. Înseamnă să ne întrebăm sincer: Pentru cine trăim? Cine ne stabilește standardele? Și de ce le urmăm? Când începem să ne validăm din interior, nu din privirile celorlalți, putem începe să ne eliberăm cu adevărat. Îmbătrânirea nu este o pierdere, ci o transformare. Frumusețea nu dispare, se maturizează, se adâncește, capătă nuanțe pe care tinerețea nu le are.

Eliberarea înseamnă și să fim selective cu mesajele pe care le consumăm, mai ales în mediul online. Să ne înconjurăm de oameni care ne văd și ne respectă dincolo de aparențe. Și să ne oferim permisiunea de a îmbătrâni natural, cu demnitate, fără rușine.

Este un proces care cere răbdare și curaj, dar care aduce, în schimb, o liniște profundă. Pentru că fiecare an în plus aduce și profunzime, și claritate, și o frumusețe care vine din asumare și din libertatea de a fi tu însăți.

ELLE: Cum poate menopauza afecta încrederea în sine a unei femei?

A.A.: Menopauza poate fi o perioadă de provocări, în care încrederea în sine este pusă la încercare din mai multe direcții. Modificările hormonale influențează starea de spirit, nivelul de energie, imaginea corporală și chiar viața sexuală. În același timp, mesajele culturale negative, care tratează această etapă ca pe un „declin', pot accentua sentimentul de pierdere sau de nesiguranță. Însă tocmai în mijlocul acestor transformări se poate afla o oportunitate reală de reconectare cu sine. E o invitație la a ne reevalua identitatea nu în funcție de cum arătăm sau ce așteaptă ceilalți de la noi, ci în funcție de cine suntem cu adevărat. Această etapă a vieții poate deveni un catalizator al puterii personale, al unei maturități emoționale profunde și al unei reconstrucții autentice a încrederii în sine.

ELLE: Care sunt cele mai dăunătoare obiceiuri care ne pot afecta echilibrul emoțional în această etapă a vieții?

A.A.: Unul dintre cele mai dăunătoare obiceiuri în această etapă este ignorarea propriei stări interioare – emoții, nevoi, semnale ale corpului. Multe femei, din rușine, neîncredere sau obișnuință, ajung să minimizeze ce simt sau să se forțeze să „meargă mai departe' fără pauză. Însă tocmai menopauza cere o schimbare de ritm, o reevaluare a modului în care ne raportăm la noi înșine.

Auto-critica excesivă este un alt obicei toxic. Compararea constantă cu versiuni mai tinere ale propriei persoane sau cu alte femei poate eroda stima de sine și poate accentua sentimentul de pierdere. În realitate, fiecare etapă a vieții are valoarea ei, iar frumusețea și puterea se pot manifesta diferit, dar nu mai puțin intens.

Suprasolicitarea – dorința (sau nevoia auto-impusă) de a rămâne „la fel de performante' ca înainte – duce adesea la epuizare. Multe femei simt că nu-și permit să se oprească, că trebuie să facă față tuturor cerințelor, chiar și când corpul și mintea cer odihnă. Iar lipsa granițelor personale și refuzul de a spune „nu' contribuie la această spirală. La toate acestea se adaugă obiceiuri fizice nesănătoase – lipsa mișcării, alimentația dezechilibrată, somnul insuficient – care pot destabiliza și mai mult starea emoțională și hormonală.

ELLE: ⁠Cum pot femeile să își îmbunătățească relația cu propriul corp pe măsură ce trec prin această perioadă?

A.A.: Pentru a îmbunătăți relația cu corpul, primul pas este să ne schimbăm perspectiva: să nu-l mai vedem ca pe un proiect de corectat, ci ca pe o casă care merită îngrijire și recunoștință. Corpul ne-a fost alături în toate momentele: a purtat vieți, a îndurat, a iubit, a crescut. Iar povestea lui merită respect.

Ritualurile mici pot avea un impact uriaș: mișcarea blândă (cum ar fi yoga, dansul sau mersul în aer liber), alimentația conștientă, masajul, odihna, dar și alegerea unor haine care nu doar arată bine, ci „ se simt' bine pe piele. Sunt gesturi care ne ajută să fim prezente în corpul nostru, nu să ne luptăm cu el. Poate cel mai important este să schimbăm și felul în care ne vorbim: să înlocuim vocea critică cu una compasivă, așa cum am vorbi cu o prietenă dragă. Să ne oferim permisiunea de a ne simți bine în pielea noastră, nu în ciuda vârstei, ci datorită înțelepciunii și forței pe care aceasta o aduce.

ELLE: În ce mod poate menopauza influența anxietatea sau depresia, și cum pot femeile să le facă față eficient în această perioadă?

A.A.: Menopauza nu este doar o tranziție fizică, ci și una emoțională profundă. Fluctuațiile hormonale din această perioadă pot influența direct chimia creierului, ceea ce explică de ce multe femei experimentează, uneori pentru prima dată, stări de anxietate, iritabilitate sau chiar episoade de depresie. Aceste stări nu sunt „închipuite' și nu țin de voință. Sunt reacții reale, fiziologice, care au nevoie de înțelegere și sprijin, nu de judecată sau minimalizare.

Lipsa somnului, oboseala cronică, senzația de „gol interior' sau pierderea motivației sunt simptome frecvente și pot fi amplificate de izolare sau de lipsa unui sprijin emoțional real. Din păcate, multe femei evită să ceară ajutor pentru că le e teamă să nu fie considerate „slabe' sau „exagerate'. Dar tocmai aici e esențial să schimbăm perspectiva: a cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, ci de responsabilitate față de propria sănătate mintală. Fie că vorbim de sprijin psihoterapeutic, de consiliere hormonală, de terapii alternative (fitoterapie, acupunctură, suplimente), sau pur și simplu de o rețea de prietene care te ascultă fără să judece, soluții există. Și chiar funcționează.

Pe lângă suportul profesionist, e important să construim o rutină blândă, echilibrată: mișcare moderată, hrană nutritivă, somn odihnitor, timp pentru respirație și reconectare cu sinele. Iar unul dintre cele mai vindecătoare lucruri rămâne conectarea umană: să vorbim, să împărtășim, să știm că nu suntem singure.

ELLE: Cum influențează menopauza dinamica relațiilor interpersonale, în special în familie sau cu partenerul de viață?

A.A.: Menopauza e o perioadă de transformare profundă nu doar fizică, ci și emoțională și relațională. Iar schimbările interioare ale femeii se reflectă, inevitabil, în relațiile cu ceilalți. În cuplu, de exemplu, pot apărea provocări legate de intimitate, de dorință, de nevoia de spațiu sau de conectare emoțională. Dacă partenerul nu este informat sau nu înțelege prin ce trece femeia, pot apărea tensiuni, distanțare sau neînțelegeri care, de multe ori, nu au legătură cu lipsa de iubire, ci cu lipsa de comunicare.

La fel și în relațiile de familie: femeia care a fost mereu „resursa' tuturor – mama, fiica, partenera, colega disponibilă – poate începe să simtă nevoia să se retragă, să își asculte propriile nevoi. Iar acest proces poate părea egoist din exterior, dacă nu este însoțit de explicație și sinceritate. Aici intervine puterea comunicării asumate. Să vorbim deschis, fără rușine sau vină, despre ce trăim. Să nu presupunem că „ceilalți ar trebui să înțeleagă', ci să le oferim șansa reală de a fi parte din proces. Relațiile pot deveni chiar mai autentice și mai profunde atunci când ne arătăm vulnerabile și când le permitem și celorlalți să ne fie aproape, nu doar atunci când suntem „bine'.

ELLE: ⁠Ce rol joacă sprijinul emoțional și psihologic în gestionarea menopauzei?

A.A.: Sprijinul – fie el din partea unui psihoterapeut, a unui grup de suport sau pur și simplu din partea unei prietene care te ascultă cu empatie – poate face diferența între a te simți pierdută și a te simți înțeleasă. A avea un spațiu în care să poți spune „nu știu ce se întâmplă cu mine' fără teama de a fi judecată e, uneori, primul pas spre vindecare.

Psihoterapia oferă acest spațiu sigur: te ajută să îți înțelegi emoțiile, să le pui în cuvinte, să le îmblânzești. Iar grupurile de sprijin între femei aduc o formă de normalizare extraordinară. Când auzi „și eu trec prin asta', se sparge sentimentul de izolare.

Sprijinul îți oferă înțelegere din exterior și te învață să-ți oferi tu însăți blândețe. Iar asta poate fi începutul unei relații mai sănătoase cu tine, exact când ai mai multă nevoie de ea. Menopauza nu trebuie trăită în tăcere sau în singurătate. Conectarea și susținerea reciprocă pot transforma această etapă într-una mult mai luminoasă.

ELLE: ⁠Care sunt strategiile prin care femeile pot face față stresului și schimbărilor hormonale, astfel încât să trăiască o viață prosperă în perioada menopauzei?

A.A.: Pentru a face față stresului și schimbărilor hormonale din timpul menopauzei, cred că cel mai important e să ne regăsim ritmul propriu. Nu există o soluție universală. Fiecare femeie are nevoie să-și descopere ce îi face bine. Dar câteva lucruri funcționează aproape pentru toate: un somn bun, mișcare ușoară (cum ar fi mersul pe jos, yoga, dansul), alimentație care susține corpul, nu care îl pedepsește.

Apoi, partea emoțională contează enorm. Stresul, dacă nu e gestionat, amplifică toate simptomele. De aceea, tehnicile simple – cum ar fi respirația conștientă, meditația sau chiar scrisul în jurnal – pot face o diferență reală.

Și poate cel mai valoros lucru în toată perioada asta: să înveți să-ți acorzi prioritate. Să spui „nu' fără vinovăție. Să-ți construiești mici ritualuri care te hrănesc emoțional: fie că e o cafea băută în liniște dimineața, o carte bună, o baie caldă sau o discuție cu o prietenă care te înțelege. Nu avem nevoie de schimbări radicale, ci de pași mici și constanți care ne reconectează cu noi.

ELLE: Cum pot femeile să își reconstruiască identitatea și să își redescopere scopul în viață după vârsta de 50 de ani?

A.A.: După 50 de ani, e momentul în care cu adevărat îți poți da voie să te redescoperi. Nu mai trebuie să trăiești conform așteptărilor celor din jur sau să îți definești identitatea doar prin rolurile pe care le-ai jucat până acum: mamă, soție, angajată. Acum este despre tine, despre cine vrei să fii pentru tine însăți.

Este un moment de libertate extraordinară. Poți explora noi pasiuni, poți învăța ceva nou, poți începe proiecte pe care le-ai tot amânat din diverse motive. Poate că ai mereu acea idee de a scrie, de a călători, de a crea. Acum este timpul să îți urmezi acele dorințe. Scopul nu mai trebuie să fie legat de a impresiona pe alții, ci de a trăi în autenticitate, de a simți cu adevărat ce înseamnă să fii tu.

Este un moment minunat pentru a-ți pune întrebarea „Cine sunt eu acum?'. Să îți dai voie să te întrebi ce îți aduce bucurie, ce îți dă sens și împlinire. Identitatea nu este niciodată fixă, iar la această vârstă avem șansa de a explora noi laturi ale noastre. Poate că nu e vorba despre o mare reinventare, ci despre o reîntoarcere la esența a ceea ce ne face cu adevărat vii.

Așadar, nu trebuie să îți propui ceva grandios. Poate fi vorba doar de a găsi bucuria în a fi prezentă, de a trăi conștient și de a-ți acorda timp să te conectezi cu tine. Și, poate cel mai important, să înveți să îți oferi permisiunea de a fi, pur și simplu, tu.

Menopauza este o etapă naturală, dar poate aduce provocări psihologice și emoționale considerabile. Sentimentul de singurătate, confuzia și schimbările de dispoziție sunt doar câteva dintre aspectele cu care multe femei se confruntă.

În cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria, femeile aflate în această perioadă de traniziție au acces la Centre de Management al Menopauzei, unde pot beneficia de evaluări complete, planuri de tratament personalizate și sprijin medical adaptat fiecărei etape prin care trec. Astfel, fiecare femeie are la dispoziție un cadru sigur pentru a discuta despre schimbările prin care trece și pentru a primi îndrumarea necesară de a naviga prin această perioadă încrezătoare. Echipele multidisciplinare oferă îngrijire integrată, de la consultații ginecologice și endocrinologice, până la suport pentru sănătatea osoasă, cardiovasculară și emoțională, pentru ca fiecare femeie să traverseze această perioadă cu încredere și echilibru.

Descoperă mai multe despre centrele care oferă ajutor multidisciplinar femeilor aflate la menopauză accesând site-ul https://www.reginamaria.ro/menopauza.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro