Două săptămâni în care Primăverii devine cel mai interesant loc din oraș: ce urmează la Mercedes-Benz Studio Bucharest 

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Sunt case în care intri și simți imediat că povestea e mai mare decât pereții. MARe / Muzeul de Artă Recentă, de pe Bulevardul Primăverii 15, e una dintre ele – iar din 2 iunie, găzduiește Mercedes-Benz Studio Bucharest, un concept global care a ales să nu-și facă showroom temporar într-un mall, să se mute într-un muzeu. Decizia spune tot: aici nu vii să vezi mașini, vii să petreci timp. „Welcome Home”, motto-ul sub care funcționează Studioul ,se manifestă la propriu.

Perioada 15-28 iunie e momentul ideal să ajungi – după entuziasmul deschiderii, înainte de aglomerația finalului. Iată ce te așteaptă.

Expoziția care începe cu o trăsură fără cai

Pe nivelurile 0 și 3 ale muzeului, Mercedes-Benz a adus 140 de ani de istorie – de la Benz Patent-Motorwagen, primul automobil din lume, brevetat de Carl Benz, până la modelele și tehnologiile de azi. E genul de expoziție în care realizezi că obiectul din fața ta a schimbat felul în care arată orașele, vacanțele și viața de zi cu zi. Vii pentru mașini, rămâi pentru poveste.

Duminică, 28 iunie: Formula 1 se vede altfel

Marele Premiu al Austriei are loc pe 28 iunie, iar Studioul îl transformă în eveniment social: watch party cu alți oameni care țin pumnii strânși la fiecare boxă, într-un sezon în care Mercedes-AMG Petronas are toate motivele să fie urmărit. Chiar dacă nu știi diferența dintre pole position și podium, atmosfera te prinde. Mai ales că nimeni nu se uită la F1 singur de plăcere – e un sport de tribună, chiar și când tribuna e un muzeu de pe Primăverii.

Pentru cei mici: ateliere care chiar îi țin ocupați

Atelierele de siguranță rutieră și sesiunile creative pentru părinți și copii sunt printre cele mai bune idei din program. Copiii învață lucruri care contează, tu primești o oră în care nu auzi „mă plictisesc”-și toată lumea pleacă acasă mulțumit.

Pleci la drum dintr-un muzeu

Cele mai noi modele Mercedes-Benz pot fi programate pentru test drive direct din Studio. Există ceva aparte în a pleca la drum dintr-o curte de muzeu, nu dintr-o parcare de dealer – iar consultanții mărcii sunt acolo pentru întrebări, fără presiunea unei vizite de showroom.

De la Carl Benz la Constantin Brâncuși, în aceeași clădire

Pașaportul Digital Mercedes-Benz – documentul tău de acces, gratuit, obținut online – îți deschide și expozițiile MARe: explorarea fotografică dedicată lui Constantin Brâncuși la nivelul -1și lucrările lui Bernard Frize. Puține locuri din București îți oferă, în aceeași vizită, primul automobil din istorie și unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului XX.

Practic: Mercedes-Benz Studio Bucharest, MARe / Muzeul de Artă Recentă, Bd. Primăverii 15, până pe 12 iulie. Accesul Se face pe baza Pașaportului Digital Mercedes-Benz, iar pentru evenimente (ateliere, vizionări, petreceri) e nevoie de înregistrare individuală, online sau la recepție, în limita locurilor. Calendarul actualizat și înscrierile, pe mercedes-benz.ro.

Foto: Mercedes-Benz

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