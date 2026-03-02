Premiile Gopo, ediția 20: Organizatorii anunță membrii juriilor. 124 de producții românești se află în cursa pentru nominalizări

Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc anunță membrii celor două jurii care vor decide până în luna martie nominalizații – producții și artiști – la Premiile Gopo 2026. Câștigătorii vor fi anunțați și sărbătoriți în cadrul Galei Premiilor Gopo de luni, 4 mai, la București. Ediția 2026 este aniversară: Premiile Gopo sărbătoresc a 20-a ediție de când recompensează realizările cele mai remarcabile ale cinematografiei românești.
Anul acesta, 124 de filme românești lansate în 2025 intră în etapa de jurizare: lungmetraje de ficțiune, documentare și scurtmetraje, lansate în cinematografe, la festivaluri naționale și internaționale sau pe platformele de streaming.
„Din 2007 până astăzi, numărul filmelor lansate în cinematografe a crescut considerabil, odată cu maturizarea și expansiunea industriei, astfel că juriile au avut, de la an la an, o misiune tot mai complexă. Componența juriilor pe parcursul celor 20 de ediții – prin experiența profesională și diversitatea perspectivelor reunite – oglindește diversitatea, curajul și inovația pe care le considerăm a fi atribute definitorii ale ecosistemului de film românesc”, a declarat Alexandra Boghiu, Manager Premiile Gopo.
Două jurii vor stabili nominalizările pentru categoriile de lungmetraj respectiv documentar și scurtmetraj. Juriul de preselecție care va stabili nominalizările pentru lungmetraje este alcătuit din 11 profesioniști din domeniul cinematografic. Jurații de anul acesta sunt criticii de film Irina Margareta Nistor, Alin Ludu Dumbravă, Andrei Șendrea, regizorii Bogdan Mureșanu și Andrei Tănase, actrița Elvira Deatcu, producătoarea de film Oana Iancu, directorul de imagine Alexandru Sterian, monteurul Eugen Kelemen, scenograful Cristian Niculescuși creatoarea de costume Dana Anghel. Din juriul de documentare și scurtmetraje fac parte 5 profesioniști din industrie: Redactor-șef Films in Frame Laura Mușat, regizorii Isabela Tent și Paul Negoescu, monteurul Tudor D. Popescu și Cătălin Anchidin, promotor film.
38 de lungmetraje se regăsesc pe lista propusă pentru nominalizările la categoria Cel mai bun film. Printre acestea se numără: Cravata galbenă (r: Serge Ioan Celebidachi), Kontinental ’25 și Dracula (r: Radu Jude), Dinți de lapte (r: Mihai Mincan), Ink wash (r: Sarra Tsorakidis), Interior Zero (r: Eugen Jebeleanu), Nu mă lăsa să mor (r: Andrei Epure), Pădurea de molizi (r: Tudor Giurgiu), Rusalka (r: Claudiu Mitcu), sau Cursa (r: Anghel Damian, Millo Simulov) și Vecina (r: Cristian Ilișuan, Eugene Buică).
Printre cele 14 producții înscrise la categoria documentar în urma apelului lansat în luna ianuarie se numără: După cioate (r: Radu Mocanu, Mihai Dragolea), O familie aproape perfectă (r: Tudor Platon), Viitor luminos (r: Andra MacMasters), TWST – Things we said today (r: Andrei Ujică), Tata (r: Radu Ciorniciuc, Lina Vdovîi) și Little Syria (r: Reem Karssli, Mădălina Roșca).
La categoria scurtmetraj au fost înscrise 77 de titluri – filme de ficțiune, documentare și animații. Lista scurtmetrajelor românești înscrise la această ediție cuprinde producții precum Magicianul (r: Bogdan Mureșanu), Dragostea e în aer (r: Claudiu Mitcu), Nebunul (r: Igor Cobileanski), Fata care plânge (r: Octav Chelaru) sau Ajutoare (r: Valentin Fogoroș).
LUNGMETRAJ FICȚIUNE:
- AMINTEȘTE-ȚI – r. Mihai Mihăescu
- CATANE – r. Ioana Mischie
- CINE NU E GATA – r. Aron Florian Anghel
- CLASAT – r. Gheorghe ve Gänæaard, Horia Cucută
- COMATOGEN – r. Igor Cobileanski
- CRĂCIUN CU RAMON – r. Jesús del Cerro
- CRAVATA GALBENĂ – r. Serge Ioan Celebidachi
- CURSA – r. Anghel Damian, Millo Simulov
- DINTI DE LAPTE – r. Mihai Mincan
- DRACULA – r. Radu Jude
- DRAGOSTE FĂRĂ CUVINTE – r. Iacob Octavian
- DUEL ÎN TEI – r. Iura Luncașu
- ETIOLOGIA UNEI CRIME – r. Marius Th. Barna
- GAȘCA DE LA DREPT – r. Mihaela Aniței
- HOȚII DE SUBIECTE – r. Tudor Petremarin
- INK WASH – r. Sarra Tsorakidis
- INTERIOR ZERO – r. Eugen Jebeleanu
- KONTINENTAL ‘25 – r. Radu Jude
- MAREA PESCUIALĂ – r. Valeriu Andriuța
- MENTORII – r. Adrian Tapciuc
- NOROCOȘII – SCAPǍ CINE POATE – r. Ema Viziru, Lucian Viziru
- NU MǍ LǍSA SǍ MOR – r. Andrei Epure
- PǍDUREA DE MOLIZI – r. Tudor Giurgiu
- PĂDUREA ESTE A MEA – r. Adrian Nica
- PLANURILE IUBIRII – r. Mihaela Mihai
- RUSALKA – r. Claudiu Mitcu
- SIRENELE: SECRETUL MEDALIONULUI – r. Rǎzvan Gogan
- SIRENELE 2: INSULA MISTERIOASǍ – r. Rǎzvan Gogan
- SIRENELE 3: LEGENDA COROANEI – r. Rǎzvan Gogan
- SITUATIONSHIP, COMBINAȚII, NU RELAȚII – r. Letiția Roșculeț
- ȚǍNDǍRI – r. Bogdan Naumovici
- VECINA – r. Cristian Ilișuan, Eugene Buicǎ
- ZĂPADĂ, CEAI ȘI DRAGOSTE III – r. Cătălin Bugean
DOCUMENTAR:
- BOXING WITH MYSELF – r. Andreiana Mihail
- CALIU: NICIDECUM ALTCEVA, CE SǍ FAC ALTCEVA – r. Simona Constantin
- DUPǍ CIOATE – r. Mihai Gavril Dragolea, Radu Mocanu
- IF I HAD MORE TIME, I WOULD HAVE MADE A SHORTER FILM – r. Valentin Anghel
- INTERZIS – r. Anelise Salan
- JOCKEY CLUB ROMÂN: TRADIȚIA CONTINUǍ – r. Trevor Poots
- LITTLE SYRIA/MICA SIRIE – r. Mădălina Roșca, Reem Karssli
- O FAMILIE APROAPE PERFECTǍ– r. Tudor Platon
- PRO MUSICA, VREME TRECE, VREME VINE – r. Gheorghe Șfaițer
- TATA – r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc
- TWST/ THINGS WE SAID TODAY – r. Andrei Ujicǎ
- UN FRANCISCAN ÎN ZEGHE: ANTON DEMETER/PREOTUL FǍRǍ PICIOARE – r. Dragoș Zǎmosteanu
- UN MAL REBEL – r. Bogdan Puşlenghea
- VIITOR LUMINOS – r. Andra MacMasters
SCURTMETRAJE:
- 15 – r. Cristian Balint
- AJUTOARE – r. Valentin Fogoroș
- ALIȘVERIȘ – r. Vasile Todinca
- ALTERA NATURA – r. Alfred Schupler
- ANESTEZIC – r. Daiana Stǎnușoiu
- ARAD. DESPRE OAMENI ȘI FRAGMENTE DE ORAȘ – r. Carmen Lidia Vidu, Flavia Dragoș, Iulia Dragoș, Selin Bakımcı, Mert Bakımcı, Stefania Bakımcı, Felicia Simion, Radu Ana, Iustin Florian Băbău, Valentin Mocanu, Norbert Boda
- AȘA TATǍ AȘA FIU – r. Ethan Porter
- ASTEROIDUL – r. Daria Prundea
- ATÂTA VREAU DOAR SǍ ȘTIȚI. UN FILM DESPRE IOAN PAVEL AZAP – r. Dan Cimpoeșu
- ATUNCI CÂND SUNTEM ÎMPREUNǍ – r. Alexia Dragan
- AUTOPORTRET: FRAGMENTE DIN MINE – r. Sara Maria Bǎrbat
- BREBENEL – r. Alexandru George Fiț
- BUNICU DOARME – r. Matei Branea
- CÂND E FRIG MǍ GÂNDESC LA EA – r. Lucas Neagu
- CǍPITANE DE JUDEȚ – r. Dan Panaet
- CONCLUZIA – r. Vlad Birza
- CUM AM ÎNVǍȚAT SǍ NU MǍ OMOR– r. Norbert Boda
- DEZRǍDǍCINARE – r. Patri Preda, Alina Bracaci
- DRAGOSTEA E ÎN AER – r. Claudiu Mitcu
- DU-MǍ LA APǍ – r. Teona Galgoțiu
- DUPǍ ORE – r. Marius Paparǎ
- E CALD, ÎNCǍ – r. Catinca Pintrijel
- ELENI.KALIMERA – r. Matei Filip
- FATA CARE PLÂNGE – r. Octav Chelaru
- FAVORS – r. Mihaela Stamanichi
- FRAGMENTE – r. Iris Rotǎrescu
- FURSECURI ȘI LAPTE – r. Andrei Tache-Codreanu
- GHILOTINA – r. Alexandru Hosu- –
- HAPPY BIRTHDAY ROMANIA! – r. Vali Nechifor
- HOPE IS THE THING WITH FEATHERS – r. Valentin Anghel
- ÎN NUANȚE/ SUBTLE SHADES – r. Adrian Pǎdurețu
- ÎN SEARA DE MOȘ NICOLAE – r. Emy-Mirel Ivașcǎ
- INCUNABULA – r. Laurențiu Manolescu
- ÎNTRE MACI – r. Andreea Tcaciuc
- JACKPOT – r. Vasile Todinca, Vlad Popa
- JOCURILE NOMADE – DINCOLO DE TIMP – r. Alexandra Ghejan
- KAMAL – r. Mariam Award
- KISSAKI EROS – r. Tudor Dițu, Iris Reșit
- KOBZA – r. Laura Pop
- LIGHT THAT NEVER QUITE RETURNS THE SAME – r. Andreea Cristina Borțun
- LUAȚI-MĂ ÎNAPOI – r. Luca Badescu
- MAGICIANUL – r. Bogdan Mureșanu
- MANECHIN – r. Gheorghe ve Gänæaard, Horia Cucută
- MAREA UNIRE – r. Theodor Graur
- MARIA, LA BINE ȘI LA GREU – r. Alexandru Buliga
- MARIANA, EROU SECUNDAR/MARIANA, THE SIDEKICK – r. Geo Doba
- MARINICĂ, BĂIATUL MEU – r. Mihnea Toma
- MEMORY PILLS – r. Agata Olteanu, Teodora Mihăilă
- MICUL CĂPITAN – r. Illia Freiman
- MOMENTUL NOSTRU TANDRU/ MEZTELEN PILLANAT – r. Zsófia Polacsek
- MUTILAȚII – r. Mihai Gavril Dragolea
- NEBUNUL – r. Igor Cobileanski
- NIMIC PERSONAL – r. Julien Javions
- NU-MI ARĂTA POMUL, ARATĂ-MI FRUCTELE – r. Matei Filip
- OEDIPUS REDUX – r. Cosmin Nicolae
- OLYMPIADA – r. Luca Badescu
- ORA DE CULCARE – r. Gabriel Stoiciu
- PANĂ DE VULPE – r. Vlad Popa
- RÂNDUL – r. Andreea Dumitriu
- REBUS PENTRU ORBI – r. Agata Olteanu
- REFRENUL COPILĂRIEI – r. Alin Brancu
- RUPTURA – r. Paul Sichigea
- SCHOKOLADE – r. Matei Elesei
- SO REFRESHING – r. Irina Alexiu
- SPIN – r. Adina Codoban
- STRIGOI – r. Nagy Márton
- SUNNY – r. Andreea Parfenov
- SUPRAEXPUNERE – r. Theodor Boia
- ȘUT ȘI GOL – r. Cristian Balint
- THE HUNTER – r. Costin Chioreanu
- TREI – r. Iulia Ruginǎ
- ULTIMA CASCADĂ – r. Matei Elesei
- UN CLOVN ÎN SLUJBA ȚĂRII – r. Dragoș Bota
- UN CUPLU TRIASIC – r. Iulia Teodora Turicianu
- VALI – r. Claudiu Mitcu
- ZI DE SĂRBĂTOARE – r. Octavian Șaramet
- ZOO – r. Traian Pǎsculescu
