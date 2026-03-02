Premiile Gopo, ediția 20: Organizatorii anunță membrii juriilor. 124 de producții românești se află în cursa pentru nominalizări

Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc anunță membrii celor două jurii care vor decide până în luna martie nominalizații – producții și artiști – la Premiile Gopo 2026. Câștigătorii vor fi anunțați și sărbătoriți în cadrul Galei Premiilor Gopo de luni, 4 mai, la București. Ediția 2026 este aniversară: Premiile Gopo sărbătoresc a 20-a ediție de când recompensează realizările cele mai remarcabile ale cinematografiei românești.

Anul acesta, 124 de filme românești lansate în 2025 intră în etapa de jurizare: lungmetraje de ficțiune, documentare și scurtmetraje, lansate în cinematografe, la festivaluri naționale și internaționale sau pe platformele de streaming.

„Din 2007 până astăzi, numărul filmelor lansate în cinematografe a crescut considerabil, odată cu maturizarea și expansiunea industriei, astfel că juriile au avut, de la an la an, o misiune tot mai complexă. Componența juriilor pe parcursul celor 20 de ediții – prin experiența profesională și diversitatea perspectivelor reunite – oglindește diversitatea, curajul și inovația pe care le considerăm a fi atribute definitorii ale ecosistemului de film românesc”, a declarat Alexandra Boghiu, Manager Premiile Gopo.

Două jurii vor stabili nominalizările pentru categoriile de lungmetraj respectiv documentar și scurtmetraj. Juriul de preselecție care va stabili nominalizările pentru lungmetraje este alcătuit din 11 profesioniști din domeniul cinematografic. Jurații de anul acesta sunt criticii de film Irina Margareta Nistor, Alin Ludu Dumbravă, Andrei Șendrea, regizorii Bogdan Mureșanu și Andrei Tănase, actrița Elvira Deatcu, producătoarea de film Oana Iancu, directorul de imagine Alexandru Sterian, monteurul Eugen Kelemen, scenograful Cristian Niculescuși creatoarea de costume Dana Anghel. Din juriul de documentare și scurtmetraje fac parte 5 profesioniști din industrie: Redactor-șef Films in Frame Laura Mușat, regizorii Isabela Tent și Paul Negoescu, monteurul Tudor D. Popescu și Cătălin Anchidin, promotor film.

38 de lungmetraje se regăsesc pe lista propusă pentru nominalizările la categoria Cel mai bun film. Printre acestea se numără: Cravata galbenă (r: Serge Ioan Celebidachi), Kontinental ’25 și Dracula (r: Radu Jude), Dinți de lapte (r: Mihai Mincan), Ink wash (r: Sarra Tsorakidis), Interior Zero (r: Eugen Jebeleanu), Nu mă lăsa să mor (r: Andrei Epure), Pădurea de molizi (r: Tudor Giurgiu), Rusalka (r: Claudiu Mitcu), sau Cursa (r: Anghel Damian, Millo Simulov) și Vecina (r: Cristian Ilișuan, Eugene Buică).

Printre cele 14 producții înscrise la categoria documentar în urma apelului lansat în luna ianuarie se numără: După cioate (r: Radu Mocanu, Mihai Dragolea), O familie aproape perfectă (r: Tudor Platon), Viitor luminos (r: Andra MacMasters), TWST – Things we said today (r: Andrei Ujică), Tata (r: Radu Ciorniciuc, Lina Vdovîi) și Little Syria (r: Reem Karssli, Mădălina Roșca).

La categoria scurtmetraj au fost înscrise 77 de titluri – filme de ficțiune, documentare și animații. Lista scurtmetrajelor românești înscrise la această ediție cuprinde producții precum Magicianul (r: Bogdan Mureșanu), Dragostea e în aer (r: Claudiu Mitcu), Nebunul (r: Igor Cobileanski), Fata care plânge (r: Octav Chelaru) sau Ajutoare (r: Valentin Fogoroș).

Pe lista propusă pentru nominalizări se regăsesc 38 de titluri care vor concura pentru categoriile secțiunii de Lungmetraj, dintre care 5 documentare și 33 de lungmetraje de ficțiune care au fost distribuite în cinematografe în anul precedent. Pentru categoria Cel mai bun Documentar intră în cursă 14 de producții, iar pentru Cel mai bun Scurtmetraj au fost înscrise 77 de filme.

LUNGMETRAJ FICȚIUNE:

AMINTEȘTE-ȚI – r. Mihai Mihăescu

CATANE – r. Ioana Mischie

CINE NU E GATA – r. Aron Florian Anghel

CLASAT – r. Gheorghe ve Gänæaard, Horia Cucută

COMATOGEN – r. Igor Cobileanski

CRĂCIUN CU RAMON – r. Jesús del Cerro

CRAVATA GALBENĂ – r. Serge Ioan Celebidachi

CURSA – r. Anghel Damian, Millo Simulov

DINTI DE LAPTE – r. Mihai Mincan

DRACULA – r. Radu Jude

DRAGOSTE FĂRĂ CUVINTE – r. Iacob Octavian

DUEL ÎN TEI – r. Iura Luncașu

ETIOLOGIA UNEI CRIME – r. Marius Th. Barna

GAȘCA DE LA DREPT – r. Mihaela Aniței

HOȚII DE SUBIECTE – r. Tudor Petremarin

INK WASH – r. Sarra Tsorakidis

INTERIOR ZERO – r. Eugen Jebeleanu

KONTINENTAL ‘25 – r. Radu Jude

MAREA PESCUIALĂ – r. Valeriu Andriuța

MENTORII – r. Adrian Tapciuc

NOROCOȘII – SCAPǍ CINE POATE – r. Ema Viziru, Lucian Viziru

NU MǍ LǍSA SǍ MOR – r. Andrei Epure

PǍDUREA DE MOLIZI – r. Tudor Giurgiu

PĂDUREA ESTE A MEA – r. Adrian Nica

PLANURILE IUBIRII – r. Mihaela Mihai

RUSALKA – r. Claudiu Mitcu

SIRENELE: SECRETUL MEDALIONULUI – r. Rǎzvan Gogan

SIRENELE 2: INSULA MISTERIOASǍ – r. Rǎzvan Gogan

SIRENELE 3: LEGENDA COROANEI – r. Rǎzvan Gogan

SITUATIONSHIP, COMBINAȚII, NU RELAȚII – r. Letiția Roșculeț

ȚǍNDǍRI – r. Bogdan Naumovici

VECINA – r. Cristian Ilișuan, Eugene Buicǎ

ZĂPADĂ, CEAI ȘI DRAGOSTE III – r. Cătălin Bugean

DOCUMENTAR:

BOXING WITH MYSELF – r. Andreiana Mihail

CALIU: NICIDECUM ALTCEVA, CE SǍ FAC ALTCEVA – r. Simona Constantin

DUPǍ CIOATE – r. Mihai Gavril Dragolea, Radu Mocanu

IF I HAD MORE TIME, I WOULD HAVE MADE A SHORTER FILM – r. Valentin Anghel

INTERZIS – r. Anelise Salan

JOCKEY CLUB ROMÂN: TRADIȚIA CONTINUǍ – r. Trevor Poots

LITTLE SYRIA/MICA SIRIE – r. Mădălina Roșca, Reem Karssli

O FAMILIE APROAPE PERFECTǍ– r. Tudor Platon

PRO MUSICA, VREME TRECE, VREME VINE – r. Gheorghe Șfaițer

TATA – r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc

TWST/ THINGS WE SAID TODAY – r. Andrei Ujicǎ

UN FRANCISCAN ÎN ZEGHE: ANTON DEMETER/PREOTUL FǍRǍ PICIOARE – r. Dragoș Zǎmosteanu

UN MAL REBEL – r. Bogdan Puşlenghea

VIITOR LUMINOS – r. Andra MacMasters

SCURTMETRAJE:

15 – r. Cristian Balint

AJUTOARE – r. Valentin Fogoroș

ALIȘVERIȘ – r. Vasile Todinca

ALTERA NATURA – r. Alfred Schupler

ANESTEZIC – r. Daiana Stǎnușoiu

ARAD. DESPRE OAMENI ȘI FRAGMENTE DE ORAȘ – r. Carmen Lidia Vidu, Flavia Dragoș, Iulia Dragoș, Selin Bakımcı, Mert Bakımcı, Stefania Bakımcı, Felicia Simion, Radu Ana, Iustin Florian Băbău, Valentin Mocanu, Norbert Boda

AȘA TATǍ AȘA FIU – r. Ethan Porter

ASTEROIDUL – r. Daria Prundea

ATÂTA VREAU DOAR SǍ ȘTIȚI. UN FILM DESPRE IOAN PAVEL AZAP – r. Dan Cimpoeșu

ATUNCI CÂND SUNTEM ÎMPREUNǍ – r. Alexia Dragan

AUTOPORTRET: FRAGMENTE DIN MINE – r. Sara Maria Bǎrbat

BREBENEL – r. Alexandru George Fiț

BUNICU DOARME – r. Matei Branea

CÂND E FRIG MǍ GÂNDESC LA EA – r. Lucas Neagu

CǍPITANE DE JUDEȚ – r. Dan Panaet

CONCLUZIA – r. Vlad Birza

CUM AM ÎNVǍȚAT SǍ NU MǍ OMOR– r. Norbert Boda

DEZRǍDǍCINARE – r. Patri Preda, Alina Bracaci

DRAGOSTEA E ÎN AER – r. Claudiu Mitcu

DU-MǍ LA APǍ – r. Teona Galgoțiu

DUPǍ ORE – r. Marius Paparǎ

E CALD, ÎNCǍ – r. Catinca Pintrijel

ELENI.KALIMERA – r. Matei Filip

FATA CARE PLÂNGE – r. Octav Chelaru

FAVORS – r. Mihaela Stamanichi

FRAGMENTE – r. Iris Rotǎrescu

FURSECURI ȘI LAPTE – r. Andrei Tache-Codreanu

GHILOTINA – r. Alexandru Hosu- –

HAPPY BIRTHDAY ROMANIA! – r. Vali Nechifor

HOPE IS THE THING WITH FEATHERS – r. Valentin Anghel

ÎN NUANȚE/ SUBTLE SHADES – r. Adrian Pǎdurețu

ÎN SEARA DE MOȘ NICOLAE – r. Emy-Mirel Ivașcǎ

INCUNABULA – r. Laurențiu Manolescu

ÎNTRE MACI – r. Andreea Tcaciuc

JACKPOT – r. Vasile Todinca, Vlad Popa

JOCURILE NOMADE – DINCOLO DE TIMP – r. Alexandra Ghejan

KAMAL – r. Mariam Award

KISSAKI EROS – r. Tudor Dițu, Iris Reșit

KOBZA – r. Laura Pop

LIGHT THAT NEVER QUITE RETURNS THE SAME – r. Andreea Cristina Borțun

LUAȚI-MĂ ÎNAPOI – r. Luca Badescu

MAGICIANUL – r. Bogdan Mureșanu

MANECHIN – r. Gheorghe ve Gänæaard, Horia Cucută

MAREA UNIRE – r. Theodor Graur

MARIA, LA BINE ȘI LA GREU – r. Alexandru Buliga

MARIANA, EROU SECUNDAR/MARIANA, THE SIDEKICK – r. Geo Doba

MARINICĂ, BĂIATUL MEU – r. Mihnea Toma

MEMORY PILLS – r. Agata Olteanu, Teodora Mihăilă

MICUL CĂPITAN – r. Illia Freiman

MOMENTUL NOSTRU TANDRU/ MEZTELEN PILLANAT – r. Zsófia Polacsek

MUTILAȚII – r. Mihai Gavril Dragolea

NEBUNUL – r. Igor Cobileanski

NIMIC PERSONAL – r. Julien Javions

NU-MI ARĂTA POMUL, ARATĂ-MI FRUCTELE – r. Matei Filip

OEDIPUS REDUX – r. Cosmin Nicolae

OLYMPIADA – r. Luca Badescu

ORA DE CULCARE – r. Gabriel Stoiciu

PANĂ DE VULPE – r. Vlad Popa

RÂNDUL – r. Andreea Dumitriu

REBUS PENTRU ORBI – r. Agata Olteanu

REFRENUL COPILĂRIEI – r. Alin Brancu

RUPTURA – r. Paul Sichigea

SCHOKOLADE – r. Matei Elesei

SO REFRESHING – r. Irina Alexiu

SPIN – r. Adina Codoban

STRIGOI – r. Nagy Márton

SUNNY – r. Andreea Parfenov

SUPRAEXPUNERE – r. Theodor Boia

ȘUT ȘI GOL – r. Cristian Balint

THE HUNTER – r. Costin Chioreanu

TREI – r. Iulia Ruginǎ

ULTIMA CASCADĂ – r. Matei Elesei

UN CLOVN ÎN SLUJBA ȚĂRII – r. Dragoș Bota

UN CUPLU TRIASIC – r. Iulia Teodora Turicianu

VALI – r. Claudiu Mitcu

ZI DE SĂRBĂTOARE – r. Octavian Șaramet

ZOO – r. Traian Pǎsculescu

