Expoziția FABER – Design Signals Snapshot prezentă la Milan Design Week, cel mai mare eveniment de design din lume

FABER, unul dintre cele mai dinamice hub-uri creative din România, participă cu expoziția Design Signals Snapshot la prestigiosul program ALCOVA din cadrul Milan Design Week 2025 – cel mai mare eveniment de design din lume. Evenimentul, care atrage anual peste 90.000 de vizitatori din toată lumea, este considerat cea mai importantă platformă de expunere a designului contemporan.

De la Timișoara la Milano: Cum contribuie FABER la redefinirea designului contemporan

FABER participă la Milan Design Week cu Design Signals Snapshot, o expoziție care aduce în prim-plan modul în care designul poate transforma industrii, materiale și procese de producție. Expoziția face parte din programul Design Signals al FABER, curatoriat de Martina Muzi, care explorează conexiunile profunde dintre design, industrie și tehnologie, având ca punct de plecare peisajul industrial în continuă evoluție al Timișoarei.

Început în 2023 ca Bright Cityscapes – parte din programul oficial al Timișoara Capitală Europeană a culturii, alături de Universitatea Politehnica Timișoara, programul a investigat industria automotive din Timișoara și conexiunile ei cu piața globală. Programul a continuat și în 2024 cu industria textilă, iar în 2025 explorează industria chimică. Prin expoziții, festivaluri, conferințe, ateliere și publicații, programul demonstrează potențialul transformator al designului și cum acesta poate schimba metodele convenționale de producție și colaborare.

Prin cercetare interdisciplinară și colaborări între designeri, cercetători, fabrici, studenți, muncitori, Design Signals demonstrează că designul poate modifica modul în care privim sistemele economice, sociale și tehnologice.

Design Signals Snapshot – o nouă perspectivă

Expoziția Design Signals Snapshot reprezintă o selecție de lucrări rezultate din cercetările realizate asupra industriilor automotive și textile din Timișoara și România din cadrul programului Design Signals și prezentate anterior în expozițiile „Secrete Întrețesute” și „Semnalizatoare – Designul nu este un Panou de Bord.” Expozițiile au investigat impactul designului asupra proceselor industriale, tehnologiilor emergente și structurilor economice, prin practici contemporane de design.

La ALCOVA 2025, expoziția aduce în prim-plan o selecție de proiecte care abordează teme esențiale pentru viitorul designului: interacțiunea dintre om și tehnologie în industria automotive, reutilizarea deșeurilor industriale, repunerea în valoare a meșteșugurilor tradiționale și explorarea unor materiale și procese neconvenționale.

Designerii și cercetătorii prezenți la Design Signals Snapshot sunt Flora Lechner & Cristina-Sorina Stângaciu, Théophile Blandet, Jing He & Raul Ionel, Lavinia Ghimbășan / studio Nalba, Alex Todirică, Marius Vasile, Kirsten Spruit și Ștefan Lucuț. Proiectele lor reflectă o abordare interdisciplinară, situată la granița dintre design, tehnologie și cercetare aplicată.

„Expoziția este un fragment al programului nostru în desfășurare, Design Signals. Este un spațiu multimedia în care continuăm să experimentăm cu diferite formate de prezentare a cercetării noastre situate în Timișoara, cu scopul de a o conecta la o rețea mai amplă de designeri și de urgențe legate de design. Credem în colaborare ca valoare-cheie pentru a ne implica în întrebările contemporane ce privesc viitorul nostru comun. Ceea ce încercăm să construim prin acest program implică aplicarea creativității în proiectarea proceselor culturale și a iterațiilor de proiect, precum și în conversațiile dintre designeri și economia noastră complexă și, de cele mai multe ori, greu de înțeles. Astfel, participarea la Milan Design Week reprezintă un pas înainte în experimentarea și împărtășirea viziunii noastre cu ceilalți”, spune Martina Muzi, curatoarea Design Signals

Prin aceste colaborări, FABER aduce în prim-plan modul în care designul poate fi folosit ca instrument de inovare, oferind perspective noi pentru provocările economice și sociale actuale.

ALCOVA – platforma globală pentru design experimental

ALCOVA este una dintre cele mai așteptate expoziții din Milan Design Week, cunoscută pentru spațiile sale neconvenționale și curatoriatul vizionar. Ediția din acest an are loc în patru locații: Villa Borsani, Serele Pasino, Fosta fabrică SNIA și Villa Bagatti Valsecchi, unde va expune și FABER.

Participarea FABER la acest eveniment de anvergură consolidează poziția Timișoarei pe harta industriilor creative internaționale și validează contribuția acestui hub creativ la aducerea în România a unor direcții și practici de design de înaltă calitate, recunoscute la nivel global.

Expoziția Design Signals Snapshot va putea fi vizitată în cadrul ALCOVA, la Villa Bagatti Valsecchi, între 7-13 aprilie 2025. Evenimentul face parte din programul oficial Fuorisalone, cel mai important circuit de expoziții și instalații dedicate designului contemporan în timpul Milan Design Week.

Design Signals este un program reprezentativ pentru Timișoara, finanțat prin Centrul de Proiecte, prin programul Repere în cultură și de Ordinul Arhitecților din România prin Timbrul de arhitectură. Expoziția Design Signals Snapshot este organizată în colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara și UPT Campus Creativ, cu susținerea AZERO, Azur, Banca Transilvania, Flex Romania, Flexik Automation, Hamilton Central Europe, LanaTerm, Pasmatex, Uniunea Tehnologiilor Textile (UTT).

FABER este un hub creativ independent din Timișoara, fondat în 2018 de operatori culturali și antreprenori locali, dedicat dezvoltării ecosistemelor de învățare și acțiune prin grijă, creativitate și cunoaștere. FABER reunește gânditori, designeri, muzicieni, sociologi locali și internaționali, dar și rețele creative, mediul academic și instituții, în expoziții, conferințe, concerte, ateliere și multe alte formate de evenimente – găzduite sau organizate – care generează colaborări pe termen lung, produse, servicii, politici sau, pur și simplu, prietenii.

Martina Muzi este designer, curatoare și educatoare. Lucrările sale analizează critic designul prin prisma logisticii materiale complexe, a culturilor sale geopolitice și a efectelor pe care le are asupra formelor sociale – de la familie la piață, de la atelier la școală. Martina coordonează Studio Technogeographies, un program de licență la Design Academy Eindhoven, unde a fost și curatoarea platformei de expoziții GEO—DESIGN, prezentată la Van Abbemuseum. La FABER, este curatoarea programului Design Signals din 2022. În 2025, este curatoare de design la Muzeul MAXXI, unde lucrează la extinderea colecției de design și la curatorierea proiectului plurianual ENTRATE, lansat în același an. Prin practica sa colaborativă, și-a prezentat lucrările în mai multe contexte internaționale, inclusiv la Bienala de Arhitectură de la Veneția, Vitra Design Museum, Bienala de la Istanbul, Muzeul MAAT din Lisabona și M+ Museum of Visual Culture din Hong Kong.

Foto: Alex Todirica

