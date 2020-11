Ai emoții la prima întâlnire? Întrebări care mută atenția către partener și asigură o conversație interesantă

La prima întâlnire poate nu te simți confortabil să dai prea multe detalii despre tine. Preferi să discuți generalități, până capeți încredere în bărbatul cu care tocmai ai ieșit. În aceeași măsură ți-ar plăcea totuși să afli mai multe despre el. Sau, pur și simplu, ești timidă, anxioasă, și preferi ca el să ducă discuția. Întrebările care urmează plasează focusul pe partener, iar temele atent alese arată că ești interesată să afli ce e în spatele persoanei, fără să te expui și să arăți că îl placi mult. Nu evita, știm că există și această teamă sau preconcepție…

Unde este acasă pentru tine?

Acasă poate înseamna casa părintească în care a crescut, cea a bunicilor de care îi e dor, propria locuință. Sau, mai sofisticat, un grup de prieteni, familia, un loc anume care îl relaxează foarte tare și unde ori de câte ori merge acolo își redobândește echilibrul. O întrebare simplă dar care invită la intimitate emoțională și depășește zidurile de protecție pe care poate și el le are ridicate, nu doar tu.

Ce temperament ai?

Dacă îl vezi interesat de psihologie, dezvoltare personală, puteți aborda tematica temperamentului, în care dintre cele patru se încadrează. Ori dacă el se consideră introvert sau extrovert. De aici puteți migra în zona de lectură, video-uri tematice și discuția poate evolua firesc, plăcut și relaxat. Unde mai pui că acea stimulare mentală poate crește gradul de atractivitate.

Ce se află pe lista ta de dorințe, fantezii?

Evident nu este vorba despre cele cu conținut sexual. Ci poate că vrea să își ia un an sabatic, să călătorească prin lume cu rucsacul în spate ori pe un velier. Să facă un sport extrem, să își construiască o casă în vârf de munte, ca un refugiu personal. Să plece în Africa voluntar, să se mute cu serviciul la New York etc. Cu ocazia asta observi și cât de realist este, care sunt posibilele lui planuri de viitor. Când, cum și dacă intenționează să pună în aplicare vreun punct de pe lista respectivă.

Ce sfat ți-ai da dacă ai putea călători în trecut

Se duce înapoi în timp 10-15-20 de ani. Nu stabilești tu intervalul de timp, îl lași pe el. Pentru că timing-ul ales are legătură cu ceva anume care s-a întâmplat atunci și care i-a influențat soarta într-o anumită măsură. Dacă nu a existat un eveniment traumatic sau semnificativ care să îți atragă atenția și pe care el eventual să îl detalieze sumar (sau cu generozitate), analizează perspectiva de adult. Un fel de Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, varianta modernă și fantasmată.

Ce voiai să te faci când vei fi mare?

Din nou trimiterea la copilărie stimulează intimitatea emoțională și deschiderea în comunicare. Prea puțin să existe ceva jenant, poate chiar vă veți amuza și îi împărtășești și tu din visul tău de prințesă sau doctor de dinozauri.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro