VIDEO: Un experiment din Japonia ne arată cât de repede ne putem infecta cu coronavirus într-un restaurant

Studiile arată că noul coronavirus poate supraviețui în aer timp de trei ore. De asemenea, a fost detectat pe suprafețe de cupru după patru ore, pe carton chiar și după 24 de ore, iar pe plastic și inox poate rămâne până la două sau trei zile. Un experiment din SUA a arătat că particulele răspândite de tuse pot călători și până la trei metri și jumătate, astfel încât distanța de siguranță de un metru dintre oameni este insuficientă.

Acum, un experiment realizat în Japonia ne-a arătă practic cât de ușor se pot infecta cu coronavirus oamenii aflați la un restaurant la aceeași masă. La experiment au participat zece persoane, iar una dintre ele a jucat rolul celei infectate. Acesteia i s-a turnat pe mână o picătură dintr-un lichid vizibil doar la lumină ultravioletă, ca și cum ar fi o picătură cu virus aplicat pe palmă.

Nu a fost nevoie de mai mult de jumătate de oră pentru ca lichidul folosit pe post de particulă infectată cu coronavirus să se răspândească pe mâinile tututor cei aflați la masă. Unii îl aveau inclusiv pe față, acesta ajungând inclusiv pe farfurii și tacâmuri.

NHK conducted an experiment to see how germs spread at a cruise buffet.

They applied fluorescent paint to the hands of 1 person and then had a group of 10 people dine.

In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3.

