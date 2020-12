Astăzi îți recomandăm câteva trucuri simple pentru a scăpa de grăsimea de pe abdomen pentru că, pe lângă faptul că poate deveni inestetic, un abdomen acoperit de grăsime poate avea efecte nocive și asupra sănătății tale, reprezentând un factor de risc al bolilor cardiace și al diabetului de tip 2.

Pentru a te proteja de astfel de situații, pe lângă antrenamente de cardio și de exercițiile cu greutăți, vei avea nevoie, însă, și de un regim alimentar echilibrat. Iată câteva sfaturi simple pentru a preveni depunerea grăsimilor în talie și pe abdomen.

Ulei de trigliceride cu catenă medie (TCM)

O singură lingură din acest tip de ulei, adăugată la un smoothie pentru micul dejun, sau în salate chiar, poate ajuta la arderea mai rapidă a grăsimilor. De ce? Pentru că aceste trigliceride sunt unice, în sensul că ele au nevoie de mai puțină energie și mai puține enzime pentru a fi digerate. Prin urmare, sunt surse de energie cu eliberare foarte rapidă, la o rată metabolică accelerată și la un nivel mai ridicat de vitalitate. Față de alte tipuri de grăsimi, TCM-urile nu sunt depozitate de corpul tău, ci sunt consumate pentru energie. Studiile arată că persoanele care au folosit acest ulei au pierdut, în medie, cu un kilogram mai mult decât cele care nu l-au încorporat în dietă.

Ingrediente termogenice

Conform experților nutriționiști, ingredientele termogenice pot ajuta la arderea grăsimilor, accelerându-ți metabolismul cu până la 10%. Ele cresc temperatura corpului, în acest proces arzându-se mai multe calorii, iar partea cea mai bună este că probabil le ai deja la tine în bucătărie: piperul cayenne, piperul negru, ceaiul verde, turmericul, ghimbirul, și chiar și proteinele slabe în grăsime, precum carnea de curcan. Totuși, atunci când utilizezi astfel de ingrediente, ai grijă și la stilul de viață – o porție de carne slabă nu te va ajuta în cazul în care nu dormi suficient sau bei alcool în exces, iar eforturile de a scăpa de grăsimea de pe abdomen vor fi în zadar!

Apă

După cum știi deja, apa este o sursă de energie la îndemână, și un mod de a scăpa destul de ușor de senzația de foame. De asemenea, apa contribuie la reducerea cantității de calorii consumate și la o stare de bine, ajutând și problemele de flatulență. Dacă nu îți place gustul apei simple, de ce nu încerci să o infuzezi cu frunze proaspete de mentă, felii de citrice sau fructe de pădure? Astfel te poți bucura de o băutură gustoasă, fără adaosul de zahăr și calorii.

Grăsimile bune

Pe lângă uleiul de trigliceride, nutriționiștii recomandă și introducerea în dietă a mâncărurilor ce conțin grăsimi „bune”: avocado, cartofii dulci, fasolea, nucile și peștele gras, precum somonul sau tonul. Acestea favorizează arderea grăsimilor din zona abdominală, întrucât corpul uman are nevoie nu doar de proteine, ci și de grăsimi pentru a funcționa la capacitate maximă și pentru a putea arde caloriile. Atunci când ne privăm de carbohidrați și grăsimi, există riscul de a arde masa musculară.

Suplimente alimentare

Deși este recomandat să luăm toate elementele nutritive din mâncare (sursă naturală), există câteva suplimente alimentare care te pot ajuta în legătură cu grăsimea încăpățânată cauzată de nivelul de cortizol (hormonul asociat stresului) ridicat. Încearcă tincturile pe bază de diferite ierburi, precum ginsengul siberian, busuiocul tulasi, rhodiola sau rădăcina de lemn dulce. Există de asemenea surse conform cărora uleiul de pește, în combinație cu acidul linoleic conjugat, are un impact semnificativ în încercarea de a scăpa de grăsimea de pe abdomen.

Cerealele integrale

Dacă nu ai făcut-o deja, e timpul să înlocuiești carbohidrații simpli cu cei complecși, precum orezul brun, quinoa, orezul negru sau orzul. Pe lângă efectele benefice asupra siluetei tale, această schimbare poate fi benefică și în lupta împotriva bolilor cardiace. Mai mult, cerealele integrale au un rol și în a-ți oferi senzația de sațietate, prevenind astfel poftele nesănătoase ce apar în timpul zilei.

Varză acră

Despre varză se știe deja că este un aliat de nădejde în lupta împotriva kilogramelor în plus, însă experții recomandă chiar consumul din belșug de varză acră, atunci când vrem să scăpăm de grăsimea de pe abdomen. Acest aliment este probiotic, ceea ce înseamnă că va ajuta la curățarea intestinelor tale și va accelera procesele metabolice. Mai mult, probioticele contribuie și la o piele strălucitoare, de invidiat. O sursă importantă de probiotice o reprezintă și varza kimchi, dar și fiertura de oase, o nouă băutură minune ce contribuie și la întărirea sistemului imunitar.

Oțetul de mere

Oțetul de mere are nenumărate întrebuințări în ceea ce privește regimul nostru de frumusețe: poate lupta împotriva mătreții și a respirației urât mirositoare etc. Știai însă că, băut, el poate avea efecte minunate pentru silueta ta, dându-ți un avans în lupta cu kilogramele? Nutriționiștii ne spun că, de foarte multe ori, depozitele de grăsime din talie sunt cauzate de probleme de digestive, balonare și dezechilibre hormonale. Oțetul de mere acționează în acest sens, curățându-ți intestinele și promovând o digestie mai bună, ajutându-ți corpul să absoarbă toți nutrienții din mâncare de care are nevoie. Încearcă să amesteci o lingură de oțet de mere cu 250ml de apă plată, un strop de îndulcitor și puțină scorțișoară, și bea această băutură preferabil dimineața. Pentru efecte mai rapide, poți bea acest mix și de două ori pe zi.

Controlează nivelul de stres pentru a scăpa de grăsimea de pe abdomen

Toate schimbările alimentare menționate mai sus ar putea fi în zadar, în cazul în care nivelul de cortizol din organismul tău este gata să atingă pragul maxim. Dacă te simți obosită pe parcursul întregii zile, poate ar fi o idee bună să apelezi la exercițiile fizice, în funcție de preferințele tale: un mix de cardio și antrenament cu greutăți îți poate lua gândul de la problemele de zi cu zi, în timp ce yoga te poate relaxa după o zi stresantă la birou. Încearcă de asemenea să nu mai bei cafea pe stomacul gol, să dormi mai mult (cel puțin 7 ore pe noapte) și să mănânci întotdeauna după ce ai terminat un antrenament epuizant, întrucât aceste lucruri pot contribui la un nivel ridicat de cortizol în organism.

