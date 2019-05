Pilates la saltea vs Pilates la aparate

Pilates (alături de yoga și alergat) unul dintre cele mai trendy moduri de a te menține în formă. Acest sport explorează potențialul fizic cu care ne-am născut și este suficient de sigur încât să poată fi practicat de oricine, indiferent de vărstă, condiție fizică sau experiență de fitness. Probabil ai auzit că practica regulată de Pilates oferă mușchi puternici, alungiți, dar ce altceva? Îmbunătățește flexibilitatea, mobilitatea articulațiilor, stabilitatea, coordonarea, contribuie la sporirea densității osoase și pune accentul pe mușchii abdominali și echilibru (un factor extrem de important, în special atunci când înaintăm în vărstă). Este recomandat de fizio și kineto terapeuți după o accidentare, ca sport adiacent unul alt sport mai dur sau pentru persoanele care au probleme cu spatele sau cu articulațiile.

Adevărul e că nici un alt tip de exercițiu fizic nu e la fel de delicat cu corpul, oferindu-i în același timp o provocare ce-l ajută să devină mai puternic. Nu vei respira sacadat, cum se întâmplă în timpul extercițiilor cardio – respirația e controlată și coordonată cu exercițiile. Și probabil nu vei țipa de durere atunci când mușchii se rup, doar pentru a deveni mai puternici, cum se întâmplă când se lucrează cu greutăți mari. Însă disciplina Pilates îți reeducă corpul cu totul. Nu este o soluție rapidă, ci necesită o abordare pe termen lung. Sunt două modalități de a face Pilates: la saltea, în cadrul orelor sau acasă, ori cu ajutorul aparatelor, după metoda inventată de Joseph Pilates la începutul secolului XX (inventatorul a suferit de rahitism, astm și febră reumatică în copilărie, apoi și-a dedicat viața cercetărilor pentru a deveni mai puternic).

Clasele la saltea

Pentru a afla care e metoda ideală pentru tine, l-am consultat pe specialistul Constantin Ghiță, instructor de Pilates la studioul Via Pilates. La clasele la saltea se folosește greutatea corpului și lucrează cu propria greutate. Se lucreaza mai mult picioarele, abdomenul, spatele și se adresează în special începătorilor, deoarece îi ajută să dezvolte mai mult control asupra mușchilor', explică specialistul. Deci Pilates-ul la saltea e estențial pentru a creea o fundație. În doar câteva luni, vei observa o îmbunătățire a posturii, flexibilității și a tonusului muscular. Însă este absolute normal ca exercițiile să ți se pară mai ușoare peste câteva săptămâni, asta înseamnă că ai devenit déjà mai puternică. Dacă organismul are nevoie de mai multă stimulare, poți adăuga în ecuație greutăți, benzi elastice sau poți discuta cu instructorul tău pentru a afla dacă ești pregătit pentru o oră de reformer (aparatul de Pilates).

Clasele de antrenament Reformer

Reformer, aparatul de Pilates, poate arăta intimidant la prima vedere, este comups din bare, cabluri, scripeți etc. Însă fiecare parte a acestui aparat poate fi ajustată/personalizată în funcție de cerințele corpului. Când am încercat acest tip de exercițiu fizic nu mai făcusem mișcare se multă vreme, iar rezistența mușchilor era precară, însă odată cu adaptarea greutăților și a exercițiilor, am trecut printr-o oră cu brio. Clasele la Reformer se adaptează nevoilor corpului, deci se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Cu aparatul se poate lucra fiecare parte a corpului, individual, dar și întregul, adaptând exercițiile (și sunt în jur de 500) în funcție de nevoile și de capacitățile fiecăruia, deci se pretează și celor cu mobilitate redusă sau pentru nevoie de recuperare (după accidente, operații sau dezechilibre articulare). Un alt avantaj este că se lucrează cu rezistență (arcuri), astfel sunt tonifiate mai bine atât grupele principale de mușchi, cât și mușchii profunzi, stabilizatori. Apoi, e de menționat că metoda Reformer îmbunătățește aliniamentul întregului corp', completează expertul Constantin Ghiță.

Care este metoda ideală pentru tine?

Dacă ești genul care pune sportul în coada listei de priorități sau ești în procesul de recuperare recuperare (în urma unei accidentări sau o operație) atunci clasele de Reformer cu antrenor personal te pot ajuta să-ți creezi o disciplină și să execuți extercițiile corect (în cadrul oricărui sport, exercițiile executate greșit pot avea repercursiuni). Însă adevărul e că ambele metode sunt la fel de eficiente. Cu reformer vei avea rezultate mai rapide, însă Pilates la saltea îți oferă o fundație care te învăță să-ți controlezi mușchii. Iar o combinație dintre cele două metode e ideală pentru mai multă forță și agilitate, construită într-un mod delicat.

