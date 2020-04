În Europa au demarat primele testări pe oameni pentru un vaccin împotriva coronavirusului

Găsirea unui vaccin împotriva coronavirusului pare să fie un pas mai aproape de când au demarat primele studii clinice din Europa, la Oxford. Doi voluntari au fost deja injectați, anunță BBC, iar alte 800 de persoane au fost recrutate pentru a face parte din eșantionul studiului.

Numai jumătate dintre cei care alcătuiesc acest eșantion vor primi doze de vaccin împotriva coronavirusului, în vreme ce cealaltă jumătate, grupul de control, va primi un vaccin împotriva meningitei.

Acest vaccin împotriva coronavirusului a fost dezvoltat într-o perioadă mai scurtă de trei luni de o echipă de cercetători de la Universitatea Oxford, iar cercetarea pre-clinică a fost coordonată de Sarah Gilbert, profesoară la Jenner Institute (Edward Jenner Institute for Vaccine Research din Oxford). „Personal, am mare încredere în acest vaccin”, a declarat aceasta pentru sursa citată. „Desigur, trebuie să îl testăm și să obținem date de la oameni. Trebuie să demonstrăm că el funcționează și că îi împiedică pe oameni să se mai infecteze cu noul coronavirus înainte de a-l folosi pe populația generală.” Gilbert a declarat și că are încredere „80%” că vaccinul va funcționa, și că este, deci, foarte optimistă.

Noua variantă de vaccin împotriva coronavirusului (în acest moment se lucrează în toată lumea pe felurite variante) este realizată pornind de la o variantă modificată a adenovirusului preluată de la cimpanzei și adaptată astfel încât să nu crească și să se multiplice la oameni. Aceeași echipă de cercetători de la Oxford a mai dezvoltat și un vaccin împotriva MERS (Middle East Respiratory Syndrome), care este tot un tip de coronavirus, și care a dat rezultate promițătoare în teste.

Echipa va observa parcursul celor care au primit noul vaccin împotriva coronavirusului în lunile care urmează administrării lui, iar profesorul Andrew Pollard, directorul Oxford Vaccine Group, a declarat: „Urmărim să prindem finalul acestui prim val al epidemiei. Dacă nu reușim, nu ne vom putea da seama dacă vaccinul funcționează în următoarele luni. Dar ne așteptăm să fie mai multe cazuri în viitor, pentru că acest virus nu a dispărut.”

Tocmai pentru a se asigura că studiul va funcționa, cercetătorii care au conceput posibilul vaccin împotriva coronavirusului recrutează, pentru testare, cadre medicale pentru care există o posibilitate de infectare mai mare decât în rândul restului populației.

O altă rundă de testare, pe 5.000 de voluntari, va demara în următoarele luni.

Foto: Shutterstock

