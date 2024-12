Vacanță glitz and glam

1. Zone artistice efervescente

Într-o clădire futuristă, cu o formă circulară, înconjurată de turnuri înalte, care domină orizontul, Muzeul Viitorului invită oamenii de toate vârstele să vadă, să atingă și să modeleze viitorul. O călătorie prin perspective posibile, care te îndeamnă să fii deschis la noi posibilități și să-ți reimaginezi viitorul. Pe de altă parte, Arte Museum, un muzeu care aduce arta clasică în prezent prin expoziții imersive, este nu numai un spațiu dedicat artei, ci tuturor simțurilor. La cafeneaua muzeului te poți bucura de o experiență totală: în timp ce ți se servește ceaiul, în ceașcă apare proiecția unei flori care înflorește sub ochii tăi.

2. Experiențe culinare totale

Cea mai bună mâncare tradițională este, fără doar și poate, la Arabian Tea House, un restaurant deschis în 1997. Clădirea din cartierul istoric Al Fahidi, cu decorul în stil autentic, cu bănci turcoaz, scaune albe din ratan, perdele din dantelă și flori frumoase, este o invitație la o ceașcă de gahwa (cafea arabă tradițională) savurată la umbra unui copac bătrân, în aerul melancolic al după-amiezii, într-o atmosferă încărcată de parfumul vechiului Dubai.

Pe de altă parte, pentru cei în căutare de gusturi surprinzătoare, Jun’s Dubai propune o bucătărie pe cât de complexă, pe atât de amuzantă, creată de Chef Kelvin Cheung, un maestru al gastronomiei, născut în Canada, crescut în Chicago și stabilit în Dubai. Merită încercat tasting menu, o adevărată călătorie în jurul lumii, alcătuită din 11 feluri de mâncare, care te vor face să înțelegi de ce restaurantul a apărut 2 ani la rând în Ghidul Michelin 2023 și 2024.

3. Opulența la ea acasă

Luxul opulent al hotelului, podelele cu foiță de aur, apartamentele în care au stat președinți de state și celebrități precum Michael Jackson sau Kim Kardashian, toate acestea sunt detalii care au făcut ca hotelul Burj Al Arab să fie neoficial prezentat drept singurul hotel de 7 stele din lume. De la primele schițe ale clădirii până la elemente de design nemaivăzute până acum, povestea Burj Al Arab continuă să fascineze prin arhitectura unică gândită de Tom Wright și designul de interior semnat de Khuan Chew.

4. Luminile orașului

Pentru o cină memorabilă, CouCou Dubai, restaurantul cu o panoramă spectaculoasă de 360 de grade a Palm Jumeirah și a coastei Dubaiului, este locul ideal care combină un interior sofisticat, preparate haute cuisine excepționale și o atmosferă antrenantă. Locația se transformă după miezul nopții în club, iar atmosfera devine electrizantă.

5. În mare viteză

Pentru o perspectivă completă asupra orașului, este recomandată o călătorie cu The Yellow Boats. Turul începe cu o croazieră în jurul priveliștii uimitoare a portului Dubai Marina și apoi se deschide către Palm Jumeirah, Atlantis the Palm și Burj Al Arab, întorcându-se de-a lungul coastei cu o vedere spectaculoasă a Palatelor Regale, Palm Lagoon și Marina. Nu vei ști de ce să te bucuri mai tare: de peisaj sau de adrenalina pe care ți-o dă viteza.

6. Shopping all the way

Dubai Mall, al doilea cel mai mare centru comercial din lume, este o remarcabilă destinație de shopping și divertisment. În mod clar, avem de-a face cu un fenomen care a început în anul 2008 și a evoluat, devenind cel mai mare și cel mai frecventat centru comercial din Dubai, care reunește 1200 de magazine, printre care se află cele mai importante branduri premium din fashion.

7. La înălțime

Ascensiunea cu liftul în cea mai înaltă clădire din lume nu are cum să fie altfel decât absolut fabulousă, iar view-ul nu poate fi altfel decât… stelar! Cu o înălțime de peste 828 de metri și peste 160 de etaje, Burj Khalifa deține recordul de cea mai înaltă structură independentă din lume cu cel mai mare număr de etaje.

8. Momente unice

Este mai mult decât evident că hotelul pe care-l alegi în vacanță îți influențează starea de spirit. Șederea la SLS poate fi o garanție că transformi totul într-o experiență memorabilă. Cu o recepție fabuloasă situată la etajul 72, hotelul are la etajul 75 o piscină menționată de Guinness World Records, care oferă o perspectivă spre Burj Khalifa. În plus, restaurantul Filia situat la nivelul 73, primul restaurant din regiune condus de o femeie, oferă mâncare italiană premiată, deținând un premiu Michelin Bib Gourmand 2022 & 2023 și fiind un restaurant selectat în ghidul Michelin 2024.

9. Tărâmul minunilor și al bucuriei

O experiență emblematică este, desigur, o cursă nebună cu o mașină de teren prin deșert. Chiar dacă adrenalina crește la maximum și nu te poți abține să nu țipi de spaimă, cursele organizate de Orient Tours oferă siguranță deplină pe tot parcursul călătoriei. În plus, după incursiunea pe dune, urmează o cină cu program tradițional de masă și dansuri.

10. 38 de nopți

Anul acesta, Dubai Shopping Festival este o poveste mai lungă și mai frumoasă decât până acum. Nu chiar ca în basmele arabe „1001 de nopți”, însă, pentru 38 de nopți, cei care apreciază luxul și experiențele exclusiviste în materie de design, artă, muzică și tehnologie vor fi seduși pe deplin! Ediția de anul acesta, care se desfășoară între 6 decembrie 2024 și 12 ianuarie 2025, promite să fie cea mai spectaculoasă și ieșită din comun ediție de până acum, ridicând statutul Dubaiului la noi înălțimi (de parcă mai era nevoie!).

Bucură-te de momente unice, de experiențe artistice sau culinare în zone urbane efervescente, aventuri în aer liber, clipe de neuitat pe plajă – toate învăluite în atmosfera perfectă de vară, cu temperaturi de 30 de grade.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro