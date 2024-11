Ispitele cosmetice ale lunii noiembrie 2024 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Margot Robbie, noua imagine N°5

Ambasadoare Chanel încă din 2018, Margot Robbie este noua imagine a campaniei Chanel N°5. „Cred că CHANEL N°5 este unul dintre parfumurile iconice ale lumii. A existat o comunitate incredibilă de femei care au fost asociate de-a lungul timpului cu acest parfum. Sunt onorată să mă alătur acestei lungi liste de talente incredibile”, a declarat actrița.

Îngrijire hi-tech

FOREO, liderul mondial în domeniul beauty-tech, lansează LUNA™ 4 hair, un dispozitiv revoluționar pentru masajul scalpului, ce combină terapia cu lumină roșie LED și masajul T-Sonic™. Este conceput pentru a întări părul și a purifica scalpul, rezultatul fiind un scalp mai puțin uleios și un păr mai puternic și mai sănătos.

Un păr sănătos

Spune adio părului uscat și lipsit de vitalitate cu noua gamă OGX®️ Brazilian Keratin. Produsele se bazează pe puterea keratinei braziliene de a fortifica și netezi părul și sunt îmbogățite cu ulei de cocos pentru catifelare, ulei de avocado pentru hidratare și unt de cacao ce oferă o revitalizare completă a părului.

Tratament hidratant

Oferă-i părului tău îngrijirea unică pe care o merită. Masca hidratantă pentru păr Alfaparf Milano Semi di Lino Moisture hrănește perfect cuticula și hidratează fibra părului, restabilindu-i astfel frumusețea și aspectul sănătos. În plus, masca ajută la o pieptănare mai ușoară a părului, care devine mai catifelat și strălucitor. Disponibilă pe notino.ro.

Combate acneea

Dacă te numeri printre persoanele care se confruntă cu acnee corporală, atunci trebuie să încerci produsele Acnemy. Noi îți recomandăm gelul de duș purifiant Zitbady (cu amestec de acizi AHA și BHA care exfoliază blând și reglează sebumul) și spray-ul pentru corp Zitback (reduce erupțiile și uniformizează textura pielii). Disponibile pe bilenegre.ro.

Ediție de colecție

Apa de parfum Carolina Herrera Good Girl Sparkling Ice este o ediție de colecție strălucitoare a parfumului iconic Good Girl. Într-o armonie perfectă, notele de vârf de migdale sunt combinate cu fațeta luminoasă a iasomiei de sambac și a tuberozei. Compoziția captivantă este încheiată cu tonurile calde ale boabelor de tonka și cacao.

Sprâncene perfecte

Obagi Nu-Cil Eyebrow Boosting Serum este un ser pentru stimularea creșterii sprâncenelor, special formulat pentru a ajuta la regenerarea sprâncenelor subțiate, rare sau pensate în exces. Formula sa are la bază o tehnologie patentată, ce include un complex de ingrediente dovedit clinic, care îmbunătățește ritmul de creștere al sprâncenelor. Disponibil pe obagi.ro.

Culori de toamnă

Lancôme lansează o nouă paletă de farduri de pleoape, Hypnose Eyeshadow Palette ARDENT DRAMA: 5 nuanțe superbe, într-un design nou, pentru a crea cu ușurință un machiaj al ochilor, fie natural, fie dramatic. Formula inovatoare, cu o textură moale, catifelată, ușoară și cremoasă asigură o aplicare facilă, dar rezistentă de până la 12 ore.

Deserturi franțuzești

Parfumurile din noua colecție Parfums de Nicolai Les Gourmandises poartă nume inspirate de deserturile rafinate ale Franței: Pavlova, Saint Honore și Macaron Bourbon, însă inspirația lor depășește gustul și aspectul. Gândurile te poartă pe străzile Parisului, prin atmosfera intimă a cafenelelor cochete și a brutăriilor, în armonie cu romantismul orașului. Disponibile exclusiv pe nicheparfumerie.ro.

Puterea retinolului

Primul produs DIOR infuzat cu [H.P.] Retinol – 0,1% retinol pur concentrat în formulă, Capture Totale Retishot corectează problemele pielii legate de înaintarea în vârstă: pori vizibili, un ten tern, rugozitate, imperfecțiuni și urme cauzate de soare sau acnee. Zi după zi, textura pielii este vizibil îmbunătățită și tenul pare mai tânăr.

Fermitate

Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream este o cremă cu efect de netezire și de fermitate, pentru fese și șolduri. Conține o combinație de unt de Cupuaçu, pentru o hidratare profundă, extract din guarana, care se mândrește cu efecte de netezire, și ingrediente antioxidante, ce previn deteriorarea pielii. Disponibilă pe notino.ro.

Îndrăznește!

Apa de parfum Daring de la Victoria’s Secret te cucerește de pe prima adiere. Esența revigorantă a cojii de bergamotă luminează deschiderea parfumului spre un strat de mușchi de pădure. Această fațetă ancorează inima parfumului în lemn puternic, cu textură bogată. Ambra domină baza și creează un parfum intens, de neuitat. Disponibil pe victoriassecret.ro.

OPI x Wicked

OPI lansează o nouă colecție de lacuri de unghii în ediție limitată, inspirată de filmul Wicked, care va ajunge în cinematografe în noiembrie. OPI x Wicked prezintă 12 nuanțe asortate în formula Nail Lacquer, precum și în noua formulă GelColor îmbunătățită cu OPI Intelli-Gel Technology™ și 9 nuanțe durabile Infinite Shine.

Formulă puternică

L’Occitane Immortelle Overnight Reset Oil-in-Serum este un ser cu textură lejeră care te ajută să ai o piele catifelată, hidratată, netedă, luminoasă și revitalizată, după doar o noapte de folosire. Formula este îmbogățită cu ulei esențial de imortele, care ajută la protejarea pielii împotriva factorilor oxidativi precum poluarea, oboseala, lumina albastră și fumatul.

Retexturizare

Inovațiile Artistry Labs pot transforma complet aspectul și sănătatea tenului tău. Cu ajutorul Sistemului de Retexturizare, compus din gel de peeling, serum și dispozitivul Aquabrasion, inspirat din tratamentele profesionale, poți obține un ten mai neted, mai luminos și mai tânăr în doar patru săptămâni. Gama de Retexturizare este disponibilă pe amway.ro.

Hidratare și reparare

Gama Uriage Bariéderm Cica Daily este destinată tenului sensibil, fragil și deteriorat. Gelul și crema Cica Daily hidratează intens tenul, susțin procesul de regenerare și previn și combat apariția imperfecțiunilor și a semnelor de oboseală. Serumul Cica Daily are o textură ultra-fluidă, fresh, cu rolul de a hidrata, calma și proteja bariera cutanată a pielii.

Note florale

Noua apă de parfum Coach Dreams Moonlight este o compoziție florală ispititoare, care se deschide cu un acord delicat de bergamotă, combinat cu notele de trandafir proaspăt și iasomie din inima parfumului, înainte de a se estompa în note calde și dulci de boabe de tonka, vetiver și patchouli.

Aniversare Dove

Dove sărbătorește 20 de ani de promovare a frumuseții autentice printr-o nouă campanie, afirmându-și angajamentul de a nu utiliza niciodată inteligența artificială pentru reprezentarea femeilor în comunicările sale. Din 2004, Dove a transformat industria, susținând o viziune incluzivă asupra frumuseții, care reflectă diversitatea reală a femeilor din întreaga lume.

Relansare

Avon relansează colecția de parfumuri Far Away, însă cu aceleași arome consacrate. Relansate sub sloganul „Dezvăluie latura ta extraordinară”, cele șapte parfumuri au acum sticle realizate din materiale reciclabile, reflectând angajamentul Avon față de sustenabilitate și respectul pentru mediu. În plus, designul elegant și minimalist le face perfecte pentru a fi colecționate.

Îngrijirea părului

Nioxin, un brand construit pe o puternică moștenire de cercetare științifică în identificarea de soluții pentru scalpul sensibil și căderea părului, dezvăluie o nouă identitate, mai fresh și inovatoare. Totodată, anunță parteneriatul global cu reputatul cercetător dermatolog Dr. Jenny Liu, cu scopul de a educa și propune soluții profesionale pentru îngrijirea părului.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Omnia Crystalline, Bvlgari, 50 ml, 637 lei

Cremă intens hidratantă Night Reverse Intensive Cream-Mask, Toskani, 485 lei (disponibilă pe topline.ro)

Cremă intens hidratantă Mineral 89 100h Moisture Boosting Cream Rich, Vichy, 126,88 lei

Fard de obraz Joues Contraste Intense, Chanel, 283 lei

Gel de curățare spumant CeraVe, 72,9 lei

Gel de duș Smochină și Ulei de Geranium, LUX Botanicals, 19,7 lei

Gel de duș Shower Gel Fragrance Originale, Moroccanoil, 99 lei (disponibil pe topline.ro)

Gel hidratant pentru ten Skin Balancing Invisible Finish Moisture Gel, Paula’s Choice, 195 lei

Lac de unghii Infinite Shine, OPI, 60 lei

Mascara pentru volum Panorama, L’Oréal Paris, 74 lei (disponibilă pe notino.ro)

Mascara L’Interdit Couture Volume, Givenchy, 209 lei

Mască LED anti-îmbătrânire pentru gât și decolteu FAQ™ 211, FOREO, 2.106 lei (disponibilă pe notino.ro)

Parfum L’Or de J’adore, DIOR, 50 ml, 884 lei

Ruj de buze Joli Rouge, Clarins, 165 lei

Ruj de buze lichid SuperStay Vinyl Ink, Maybelline New York, 49 lei (disponibil pe notino.ro)

Serum antiaging Clinical Vitamin A, Theramid, 184 lei (disponibil pe bilenegre.ro)

Serum anti-rid Génifique Ultimate, Lancôme, 420 lei

Serum pentru scalp Elseve Hyaluron Pure Purifying Scalp Serum, L’Oréal Paris, 40 lei

Serum The Retinol 0.5, COSRX, 132 lei (disponibil pe bilenegre.ro)

Ulei parfumat pentru păr Chronologiste L’Huile de Parfum, Kérastase, 175 lei

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro