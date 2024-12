Machiaj high end vs. drug store: cum să alegi produse de calitate, la prețuri accesibile

Nu știu dacă ai observat, dar produsele de beauty se termină aproape întotdeauna în același timp. Când rămâi fără iluminator, inevitabil și fondul de ten se apropie de sfârșit, iar mai mult ca sigur nu mai poți scoate nici măcar o picătură din bronzer-ul lichid. Parcă e o conspirație a universului, care pur și simplu nu vrea să te lase să te bucuri de puțină stabilitate financiară.

Din fericire, am găsit o metodă prin care nu trebuie să spargi pușculița și nici să faci vreun compromis în ceea ce privește machiajele tale preferate. Și asta pentru că, în ultima vreme, tot mai multe brand-uri de tip drug store au lansat produse care oferă rezultate similare sau chiar mai bune decât cele ale companiilor high end. Și deși formulele lor sunt asemănătoare, prețurile sunt la poli complet opuși. De exemplu, dacă obișnuiești să folosești Hollywood Flawless Filter de la Charlotte Tilbury, trebuie să încerci e.l.f. Halo Glow Liquid Filter. Chiar dacă costă de două ori mai puțin, îți oferă aceeași luminozitate și strălucire ca fratele lui mult mai posh. Îl poți amesteca cu fondul de ten, cu crema de zi sau îl poți folosi pe post de primer – indiferent de ce variantă alegi, îți garantez că tenul tău va fi cât se poate de strălucitor.

Drunk Elephant D-Bronzi Anti-Pollution Sunshine Drops a explodat recent în mediul online, în special după ce a generat o adevărată isterie în rândul fetițelor de zece ani. Curios este că, în timp ce acest produs a devenit indisponibil în multe magazine, nimeni nu vorbește despre L’Oréal Paris Lumi Glotion, un iluminator bronzant care oferă un efect aproape identic cu cel de la Drunk Elephant. Aș zice că principalele diferențe sunt, din nou, legate de preț (Lumi Glotion costă undeva la 60 de lei, iar D-Bronzi aproape 200 de lei), de cantitate (40 mililitri vs. 30 mililitri) și de culoare (produsul de la L’Oréal are un ton mai rece, iar celălalt o nuanță mai caldă).

Un alt duo viral pe TikTok este Kosas Revealer Concealer și NYX Bare With Me Concealer Serum. Amândouă au acoperire medie, sunt bogate în ingrediente hidratante și oferă un finisaj natural. Textura lor este un pic diferită, Bare With Me fiind mai lichid, aproape ca un serum, iar Kosas mai cremos.

Essence face o treabă excelentă cu Keep Me Cover, care e o variantă mult mai accesibilă a fondului de ten de la Makeup by Mario. Chiar dacă are o acoperire medie, nu încarcă inestetic tenul, e ușor de estompat și rezistă aproape întreaga zi. Pierde, însă, în fața fondului de ten de la Makeup by Mario datorită numărului redus de nuanțe în care este disponibil. Dar, dacă găsești culoarea potrivită pentru pielea ta, cu siguranță merită să-l încerci.

Deși sunt o mare fană a fardurilor de obraz Rare Beauty, nu pot să nu iau în calcul faptul că 7,5 mililitri costă aproape 150 de lei. Tocmai de aceea, l-am înlocuit de câteva ori cu Makeup Revolution Blush Bomb, care e la jumătate de preț. Poate că nu e la fel de pigmentat și trebuie să aplici puțin mai mult produs, însă e la fel de cremos și oferă aceeași îmbujorare naturală și fresh.

e.l.f. Brow Lift și Anastasia Beverly Hills Brow Freeze sunt atât de asemănătoare încât îți e greu să le distingi. Deși diferența de preț dintre ele e majoră, ambele fixează perfect sprâncenele, oferindu-le un efect de laminare, care rezistă timp îndelungat.

La categoria produse pentru conturare, dacă vrei să iei o pauză de la Charlotte Tilbury Hollywood Contour Wand, poți opta pentru SHEGLAM Sun Sculpt Liquid Contour. Au culori similare, texturi lichide ce hidratează pielea și evidențiază trăsăturile feței într-un mod natural.

Gloss Bomb Universal Lip Luminizer în nuanța Fenty Glow a fost primul gloss din familia Fenty Beauty. De atunci au apărut multe produse similare, însă cel mai apropiat rămâne Maybelline Lifter Gloss în nuanța Topaz. În plus, costă până în 40 de lei, deci sigur îți vor mai rămâne bani și pentru economiile de vacanță sau o seară cu fetele.

