Care este regula pe care mereu o încalci, în funcție de zodia ta

Fie că îți dorești să urmezi o nouă dietă, iar următoarea zi o încalci cu prima ocazie atunci când ieși cu prietenii sau îți propui să faci mișcare câte 30 de minute în fiecare zi, toate acestea poate nu se potrivesc stilului tău de viață, iar din acest motiv nu le poți duce până la sfârșit.

Dar ce se întâmplă atunci când nu reușim să ne ținem de regulile pe care ni le impunem? Ei bine, în acel moment apar frustrări, dar și nesiguranțe din partea noastră și implicit, aceste sentimente nu ne fac bine. Ar trebui să te cunoști foarte bine înainte de a lua o astfel de decizie și să fii conștientă de faptul că, orice ai face, trebuie să fie în conformitate cu personalitatea ta.

Bazându-ne pe zodii, iată care este regula pe care o încalci:

1. Berbec

Berbecii s-au născut să fie mereu în competiție. Pentru femeile Berbec este important să se înconjoare de oameni la fel de buni precum sunt ele pentru a avea mereu un motiv în plus de a-și depăși condiția. În același timp, nu se simt deloc confortabile atunci când sunt pe locul doi, iar atunci competiția nu mai are niciun sens pentru ele. Atunci când o femeie Berbec spune că iubește competiția, de fapt iubește să câștige competițiile.

2. Taur

Femeile Taur sunt extrem de pragmatice și știu foarte bine modul în care trebuie să acționeze pentru a ieși mereu lucrurile așa cum își doresc. În același timp, sunt și modeste și își duc la bun sfârșit îndatoriile. Și pe cât de modeste ar fi, pentru ele este important să ducă o viață așa cum își doresc, cu extravaganțele pe care și le doresc.

3. Gemeni

O femeie Gemeni se va adapta mereu la orice situație în care este pusă, oricât de dificilă și neobișnuită ar fi. Întotdeauna vor găsi o soluție, chiar și ea una mai creativă. Însă, pe cât de bine se descurcă să iasă cu bine din orice situație, pe atât de indecisă este. Înainte de a lua o decizie, o va întoarce pe toate părțile pentru a fi convinsă că decizia luată este una potrivită.

4. Rac

Femeile Rac sunt unele dintre cele mai loiale zodii. Sunt alături atât de persoana iubită, cât și de familie, care este cea mai importantă pentru ele. Își protejează familia de orice lucru care ar putea să o afecteze. Dar, chiar și în aceste condiții, sunt persoane care nu știu concret ce anume le face fericite și ce anume nu.

5. Leu

Se știe cât de autoritate sunt femeile Leu și faptul că s-au născut să fie lideri. Sunt capabile să rezolve orice situație în care sunt puse și se mândresc cu cât de bine se descurcă. Dar, pe cât de active sunt, pe atât de leneșe pot fi uneori. Însă, atunci când apare o problemă pe neașteptate, pot găsi o soluție, fie ea și în ultimul moment.

6. Fecioară

Fecioarele sunt extrem de critice când vine vorba de propria persoană, dar și cu persoanele din jurul lor. Atunci când o persoană se confruntă cu o dilemă, o ajută cu sfaturi până când acea persoană va lua decizia bună. Dar, chiar și cu tot ajutorul pe care îl oferă, le este destul de greu să accepte ajutorul venit din exterior deoarece nu sunt obișnuite cu sentimentul de a fi ajutate.

7. Balanță

Balanțele nu se simt deloc confortabile atunci când se ceartă cu cineva, iar astfel, încearcă să evite orice conflict cu putință. Și, oricât de mult nu vor să se afle în jurul unui conflict, pe atât de mult vor interveni atunci când în fața lor se întâmplă o nedreptate. Spiritul lor de a face mereu dreptate le ajută și în relația cu cei din jur.

8. Scorpion

Femeile Scorpion sunt calme și pare că nimic în această lume nu le deranjează. Dar, dacă se întâmplă ca o persoană să le enerveze extrem de tare, atunci cu siguranță vor deveni o altă persoană și pot ajunge chiar de nerecunoscut. Nu le place absolut deloc să fie luate prin surprindere, iar din acest motiv își calculează orice mișcare pe care o fac.

9. Săgetător

O femeie Săgetător va face mereu orice îi stă în putință pentru a-și atinge obiectivele. Are extrem de multă încredere în ea, și cu toate acestea, nu are deloc răbdare. Și-ar dori ca lucrurile să se întâmple cu mult înainte ca ea să afle. Și dorindu-și extrem de mult să termine ce are de făcut, poate sări peste anumite etape, care la final se pot dovedi a fi esențiale.

10. Capricorn

Dacă femeile Capricorn nu sunt cele care vor să dețină mereu controlul, atunci nu mai este nimeni. Le place să se afle mereu în poziția de lider și lucrurile să se întâmple așa cum își doresc. Nu se simt deloc confortabile cu situațiile în care sunt puse și nu știu cum să acționeze. Pentru ele, ordinea și disciplina sunt fundamentale.

11. Vărsător

Femeile Vărsător sunt persoane independente. Din acest motiv, nu se vor baza niciodată pe sprijinul celor din jur, dorindu-și mereu să se bazeze doar pe propria persoană. Își doresc libertate și simt că atunci când sunt cu cineva nu o pot avea. Și totuși, dacă este un lucru pe care nu îl vor în viața lor, atunci este singurătatea.

12. Pești

Femeia Pești are în spate extrem de multă experiență de viață, iar înțelepciunea o caracterizează cu siguranță. Și dintr-o foarte mare experiență, are tendința de a avea prea multă încredere în oameni, chiar și în momentele nepotrivite. Va crede orice i se spune, fie că vine din partea unor persoane necunoscute.

