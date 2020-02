6 zodii care sunt greu de mulțumit într-o relație

Cu toate ne dorim să ne depășim condiția și să fim în fiecare zi cea mai bună versiune a noastră. Însă, știm și noi prea bine că acest lucru nu ne iese de fiecare dată.

Însă, ce se întâmplă atunci când ești nemulțumită în relația sentimentală? Fie că îți dorești ca partenerul să îți dea mai multă atenție, să fie mai afectuos cu tine, ai standarde mult prea înalte sau dimpotrivă, ai impresia că te copleșește destul de mult, e important să vorbești deschis cu el și să îi spui ceea ce nu te face fericită pentru a putea găsi o soluție.

Citește în continuare și află care sunt cele 6 zodii greu de mulțumit într-o relație:

1. Rac

Femeia Rac poate deveni destul de posesivă, iar această atitudine o va afecta în relația pe care o are. Dacă partenerul nu îi răspunde la mesaje, ea se poate supăra destul de rău, crezând că partenerul nu îi acordă atenția de care are nevoie. E important să conștientizeze că într-o relație posesivitatea poate fi atât bună, cât și rea și că ar trebui să încerce să nu exagereze.

2. Leu

Femeia Leu este extrem de generoasă și mereu știe să își exprime afecțiunea față de partener. Cu toate că partenerul este adeptul gesturilor mici, ea preferă ca el să facă lucruri spectaculoase, poate chiar ieșite din comun pentru a se simți apreciată. Dacă partenerul ei nu e așa cum își dorește, va alege să îl părăsească.

3. Scorpion

Femeia Scorpion este puternică, are emoții intense față de partener, dar poate fi și geloasă, iar acest lucru nu o va ajuta în relație. Crede că întotdeauna vor exista motive pentru a fi geloasă, însă lucrurile nu stau chiar așa de cele mai multe orice. În plus, are tendința de a acționa impulsiv, iar acest lucru îi poate cauza probleme în relație.

4. Fecioară

Fecioarele sunt greu de mulțumit într-o relație deoarece își doresc ca totul să fie perfect. Ele pot pune o presiune destul de mare asupra partenerilor pentru ca lucrurile să iasă așa cum vor ele. Într-o relație, fiecare ar trebui să se lase ghidat de propriile sentimente.

5. Berbec

Femeia Berbec este nerăbdătoare și entuziasmată. Chiar dacă acest lucru o poate ajuta în viața profesională, în ceea ce privește relația, se va simți deranjată dacă partenerul ei nu vine acasă la ora stabilită sau uită să își asume responsabilitățile. Însă, ea nu va putea sta supărată pe partenerul ei prea mult timp deoarece îl iubește mult prea mult.

6. Săgetător

Femeia Săgetător e extrem de inteligentă, amuzantă și știe cum anume să te facă să zâmbești când întâmpini o situație mai dificilă. În același timp, are tendința de a fi mereu în centrul atenției și de a considera că este cea mai importantă persoană. Cu toate că își dorește să îi împărtășească partenerului cât mai multe lucruri, ar trebui să încerce să nu transforme toată conversația lor într-un monolog.

