We are back! Campania Back to School de la epantofi.ro

Copiii și tinerii se bucură încă de razele de soare și rareori se gândesc la învățat. Dacă o fac, este cu teama de a se trezi devreme, de teste… și de plictiseală. Dar școala înseamnă mai mult decât atât. Este vorba despre provocări sportive, timp petrecut cu prietenii și uneori chiar prima dragoste. Echipamentul potrivit pentru noul an școlar? O minte deschisă, energie pozitivă și produse de top. Campania epantofi.ro „We are Back!' vine cu o ofertă largă de pantofi, rucsacuri și accesorii care îi vor ajuta pe toți elevii și părinții să își completeze cel mai bun echipament pentru un nou început.

Sneakerși legendari

Pentru tinerii pasionați de modă, sneakerșii rămân principala alegere pentru holurile școlii și sunt punctul de plecare pentru look-urile de zi cu zi. Ca expert în cei mai buni pantofi, epantofi.ro are propuneri atât pentru elevii mai tineri, cât și pentru cei mari care urmăresc îndeaproape tendințele de pe Tik-Tok și Instagram.

Elevii de liceu sunt pasionați de modelele emblematice adidas, cum ar fi adidas Gazelle din piele întoarsă, disponibil la epantofi.ro, adidas Campus, în albastru, sau modelul adidas VL Court cu talpă groasă.

Pentru fanii brandului cu steaua în cinci colțuri, epantofi.ro a pregătit o selecție largă de modele Converse All Star și teniși pe o platformă masivă în culorile alb și negru: Converse Ctas Move Hi.

Reprezentanții generației Z se bazează, de asemenea, pe modelele Vans într-o mare varietate de culori și modele în seturile lor. Modelul slip-on Vans Classic Slip-On își face simțită prezența în mod constant pe holurile școlilor. Motivul? Funcționalitatea și confortul de neegalat. La epantofi.ro, acesta este disponibil în până la 25 de versiuni – basic și originale. În acest fel, fiecare poate alege pentru sine un model care va contura perfect stilul dorit și va asigura un confort maxim.

Snakerșii Puma Flyer Runner V Velcro îi așteaptă pe elevii mai mici. Fixarea lor ușoară este excelentă pentru activitățile sportive și timpul de joacă în timpul pauzelor scurte și lungi. De asemenea, alegeri interesante sunt sneakerșii clasici Puma Rickie Classic într-o estetică variată și sneakerșii atemporali Reebok Classic . Fabricați din piele naturală, aceștia vor face față celor mai mari provocări școlare și se vor potrivi cu orice look.

Elevii din clasele mai mari

În noua campanie a epantofi.ro We are back! multibrandul prezintă cele mai interesante modele de încălțăminte pentru sezonul toamnă-iarnă 2024. Stilizări inspirate de uniformele școlare cu un twist fashion. Pentru fanii spargerii look-ului casual cu un accent mai puternic, epantofi.ro a pregătit bocanci înalți de la Dr. Martens sau bocanci clasici Dr. Martens într-o siluetă mai joasă. Acești pantofi vor merge bine atât cu blugi, cât și cu o rochie. O altă modalitate interesantă de a-ți accentua stilul este cu o pereche de lords – cum ar fi aceștia de la Geox.

Pentru cei care preferă combinațiile mai ușoare, epantofi.ro propune pantofi în stil retro de la marca poloneză sustenabilă Balagan Dora, balerini cu ornamente argintii pe cataramă de la Balagan sau balerini aerisiți din plasă de la DeeZee.

Un rucsac confortabil

Fiecare părinte știe că micuții cară multe în ghiozdane. Pe lângă cărți, ei trebuie să înghesuie un penar, un sac cu articole pentru educație fizică, un bidon și un recipient pentru micul dejun și alte obiecte. Prin urmare, rucsacul asupra căruia vă decideți trebuie să fie ușor, rezistent și atractiv pentru ochii colegilor de clasă. Elevii mai mari vor adora rucsacul DKNY cu cusăturile sale distinctive, rucsacul clasic în două culori de la New Balance, rucsacul Vans Old Skool cu logo-ul mare distinctiv în multe culori sau rucsacul mare și spațios Tommy Hilfiger.

Rucsacul cu ursuleț semnat Polo Ralph Lauren sau rucsacul Doughnut, disponibil în 26 de culori, de la roz pastel la negru, va încânta mulți elevi.

În fiecare an, elevii mai mari și mai mici caută modalități de a-și sublinia individualitatea. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este prin modă.

epantofi.ro are o gamă de peste 800 de mărci disponibile în magazinele fizice și în aplicație.

