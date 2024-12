Unele lucruri sunt pentru totdeauna

Care e primul lucru care-ți vine în minte când te gândești la diamante? Strălucire, nu-i așa? O strălucire care ne-a furat inimile tuturor de-a lungul sutelor de ani în care bijuteriile cu diamante au fost de-a dreptul adorate. Rezervate inițial doar bărbaților, diamantele au fost apoi purtate doar de prinți și prințese. În timp, însă, au devenit simbol al iubirii și al momentelor importante în viețile multora dintre noi, cei care nu avem ranguri nobiliare – ci doar bun-gust și dragoste pentru frumos.

Am auzit adesea că o bijuterie cu diamant e un cadou venerat de orice femeie. Suntem de acord: cum să nu te îndrăgostești de diamante?! Există însă și câteva lucruri practice de care chiar ar fi bine să ținem cont când facem o astfel de investiție.

De unde cumpărăm bijuteriile

În primul rând, un brand cunoscut și respectat este o garanție nu doar pentru un design care te lasă fără cuvinte, ci și pentru calitate. Din acest motiv recomandăm Casiani, o afacere de familie care produce piese deosebite în atelierele proprii.

Showroom-ul Casiani din București, de pe strada Londra nr. 22, e o oază de liniște și de inspirație care te face să uiți de nebunia orașului. Odată ce treci pragul casei (sau intri pe site-ul casiani.ro), mai mult ca sigur te vei îndrăgosti de cel puțin câteva piese: poate de un pandantiv cu diamant, poate de niște cercei discreți sau de unii bogați, stil candelabru.

Însă partea și mai frumoasă e că poți personaliza bijuteriile și că poți afla detalii despre ele. Fiecare piesă are o poveste, de la inspirația și modul în care a fost lucrată până la locul din care provine piatra prețioasă. Casiani împărtășește toate astea cu clienții săi din respect, dar și pentru că înțelege că procesul acesta de a alege și a cumpăra un inel, o brățară, un colier trebuie să reprezinte o experiență în sine. Una de care toată lumea să-și amintească cu plăcere.

Ce întrebări punem

E clar că femeile pasionate de bijuterii în general și de diamante în special vor acorda atenție celor 4C: tăietura ( c ut), culoarea ( c olour), puritatea ( c larity) și caratajul ( c arat).

Pe lângă aceste informații, e bine să ceri și detalii despre proveniența pietrelor prețioase și certificarea lor.

Întreabă dacă există bijuterii similare, în stilul preferat, ca să faci o comparație. Probează și unele cu diamante mai mici, mai mari sau de alte culori: uneori avem impresia ca știm exact ce ne dorim, dar se poate întâmpla să ne îndrăgostim brusc și iremediabil de o combinație la care nici nu ne-am gândit până atunci. Cum ni s-a întâmplat nouă cu diamantele galbene de la Casiani: a fost dragoste la prima vedere.

Cum alegem un inel de logodnă

În ultimii ani, nu mai e o regulă ca inelul de logodnă să fie o surpriză. Multe cupluri preferă să-l aleagă împreună.

Surpriză sau nu, trebuie să recunoaștem: nu e o misiune ușoară – mai ales că inelul de logodnă și verigheta au cea mai mare valoare sentimentală. Și nu numai.

Sunt multe variante, dar consultanții de la Casiani sunt acolo pentru a face lucrurile mai simple. Îți vor arăta de la piese minimaliste, discrete, la altele care ies în evidență din prima secundă: poate un inel cu un diamant solitaire, poate unul eternity, cu mai multe diamante, sau un model toi et moi, cu două pietre. Poți, desigur, să alegi tăietura preferată, forma pietrei, dimensiunea ei.

Odată decis designul, bijuteria poate fi personalizată așa cum visezi. Diamantele – toate naturale – pot fi incolore, galbene, negre sau în culoarea șampaniei.

E un proces frumos căruia e de preferat să-i acorzi timp. Mai ales că va da naștere unor amintiri pentru toată viața. Nu va fi doar un inel, ci un simbol care va rămâne pentru totdeauna.

Cât de mare să fie diamantul

Cât mai mare! Glumim, desigur. Dar, din experiența noastră, sunt puține femei care, dintre două diamante de dimensiuni diferite, l-ar alege pe cel mai mic. Sigur, ne gândim la situația ideală, cea în care nu există un buget limitat.

Pe de altă parte, diamantele naturale chiar reprezintă una dintre cele mai sigure investiții. Și acum nu mai glumim. Valoarea lor n-a scăzut niciodată – doar a crescut. Ținând cont de acest lucru, e o idee bună să alegi o bijuterie cu diamante cu carataj mai mare, deci mai valoroasă.

Fără grabă

Chiar dacă știm că, de cele mai multe ori, bijuteriile prețioase nu au legătură cu cumpărăturile impulsive, tot e nevoie să subliniem că vorbim despre niște creații speciale, care merită toată atenția noastră.

Indiferent că este vorba despre un cadou sau despre o piesă pentru colecția proprie, alege cu răbdare. Probează inele cu diamante cu tăietură briliant, marquise sau în formă de pară; încercă-le pe inelar sau pe degetul arătător; împodobește-ți urechile cu cercei discreți sau stil candelabru, cu zeci de diamante mici și mari; vezi dacă te flatează un colier statement sau mai degrabă două, trei lanțuri minimaliste, cu diamante solitaire; prinde-ți la încheieturi brățări tennis în diverse culori.

Toți aceștia sunt pași firești în alegerea unor bijuterii care să fie exact așa cum le visezi. Care să-ți amintească de momente speciale, care să aibă însemnătate. Și, nu în ultimul rând, niște bijuterii care să ducă poveștile mai departe – pentru că, de cele mai multe ori, inelele sau cerceii cu poveste ajung să fie purtați cu mândrie de fiice și nepoate.

Vă invităm în showroom-ul Casiani (strada Londra nr. 22, București) sau online, de pe casiani.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro