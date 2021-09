Kérastase și L’Oréal Professionnel @ ELLE New Media Awards 2021

Kérastase și L’Oréal Professionnel s-au alăturat evenimentului ELLE New Media Awards 2021, celebrând alături de ELLE creatorii de conținut din mediul online care s-au făcut remarcați atât prin preocuparea lor pentru modă și frumusețe, dar și pentru alte domenii care țin de lifestyle, precum travel și food; precum și pe cei care nu s-au dat niciodată în lături de la a vorbi despre și a se alătura unor cauze sociale.

La evenimentul găzduit de Clubul Diplomatic din București pe 22 septembrie, cu tema New Kids on the Block, au fost acordate premiile câștigătorilor ELLE New Media Awards, stabiliți în exclusivitate prin votul publicului, iar Kérastase și L’Oréal Professionnel, lideri în domeniul îngrijirii părului, au amenajat un corner inspirat: un adevărat salon dedicat părului frumos și sănătos, în care invitații au putut să afle mai multe despre noutățile propuse de cele două brand-uri.

Spațiul amenajat de brand-uri a vorbit despre istoria produselor, mai veche de o sută de ani în cazul L’Oréal Professionnel – pentru că povestea brand-ului datează de la 1907, când chimistul francez Eugéne Schueller dezvolta o formulă pentru vopsirea părului care avea să revoluționeze felul în care femeile se raportau la propria frumusețe.

De-a lungul timpului, Kérastase și LOréal Professionnel (primul, fondat în 1964 de echipa de experți și cercetători LOréal Advanced Research și care oferă îngrijire profesională de lux) au furnizat hairstiliștilor din întreaga lume produse inovatoare, testate și aprobate de cele mai recognoscibile nume ale industriei, și continuă să o facă și astăzi, combinând trend-urile și tehnologia de top.

Foto: ELLE