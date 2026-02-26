Ce înseamnă o imunitate puternică și rolul farmaciei moderne în susținerea apărării naturale

Sistemul imunitar nu este un „buton” pe care îl activăm la nevoie, ci o rețea complexă de mecanisme prin care organismul recunoaște și gestionează zilnic factori potențial dăunători.

Sistemul imunitar nu este un „buton' pe care îl activăm la nevoie, ci o rețea complexă de mecanisme prin care organismul recunoaște și gestionează zilnic factori potențial dăunători – de la virusuri și bacterii, până la stres oxidativ sau dezechilibre interne. Este un echilibru menținut în echilibru de celule specializate și bariere naturale de protecție. Toate acestea funcționează continuu, pentru ca organimsul nostru să fie în parametri necesari activității de zi cu zi. 

De multe ori, oamenii își imaginează că imunitatea e puternică atunci când corpul luptă agresiv și elimină rapid orice amenințare. În realitate, specialiștii atrag atenția că un sistem imunitar sănătos nu este cel care reacționează intens, ci cel care răspunde adecvat, proporțional și eficient. Cu alte cuvinte, să știe să se activeze atunci când este nevoie, dar și să se „liniștească' după ce pericolul a trecut.

Această perspectivă este susținută și de cercetările publicate în „Frontiers in Immunology', care arată că multe dintre problemele moderne – de la infecții recurente până la inflamație cronică – apar tocmai din cauza unui răspuns imun dezechilibrat, nu neapărat „slab'.

De ce este importată această perspectivă 

Într-o lume în care stresul, lipsa somnului, alimentația dezechilibrată și expunerea la poluanți sunt tot mai frecvente, sistemul imunitar pot fi pus la grea încercare. Stresul cronic, în special, este asociat în literatura științifică cu modificări ale răspunsului inflamator și cu o eficiență redusă a unor celule implicate în apărare.

Din acest motiv, abordările moderne nu mai vizează o „stimulare forțată', ci susținerea echilibrului: aport adecvat de antioxidanți, nutrienți esențiali și compuși naturali care sprijină reglarea răspunsului imun și protecția celulară.

Pentru că aceste aspecte nu sunt întotdeauna ușor de înțeles, pentru mulți oameni farmacia rămâne unul dintre primele locuri unde caută informații clare și opțiuni potrivite situației lor. Farmaciile de încredere au evoluat dincolo de rolul strict comercial, devenind spații de consiliere, unde discuția cu farmacistul ajută la clarificarea diferențelor dintre produse, a modului corect de utilizare și a limitelor fiecărei opțiuni.

În rețelele moderne, precum Catena, formarea continuă a farmaciștilor le permite acestora să rămână conectați la datele actuale din domeniul medical și să ofere îndrumare responsabilă, adaptată nevoilor reale ale fiecărei persoane.

Nutrienți și compuși naturali cu rol în susținerea imunității

Pentru a funcționa la capacitate optimă, organismul are nevoie de o serie de micronutrienți și compuși care sprijină atât activitatea celulelor de apărare, cât și procesele biochimice implicate în răspunsul imun. Studiile arată că anumite vitamine, minerale și extracte din plante pot contribui la menținerea acestui echilibru, mai ales în perioadele solicitante.

Prin urmare, suplimentele alimentare care le asociază în dozaje și combinații potrivite se dovedesc a fi un sprijin valoros. În această categorie se înscrie și Naturalis ImunoSuport Manuka, o formulă care reunește ingrediente cu beneficii documentate științific: miere de Manuka, vitamina C, zinc, vitamina D3, propolis și echinacea, disponibile sub formă de comprimate efervescente. Avantajul acestei forme de prezentare este că se administrează ușor, se absoarbe rapid și în același timp asigură și un aport de lichide, un detaliu important atunci când organismul are nevoie de susținere.

Mierea de Manuka – activitate antimicrobiană dovedită

Mierea de Manuka se remarcă printr-un conținut ridicat de metilglioxal (MGO), compus considerat responsabil în mare măsură de activitatea sa antibacteriană. Spre deosebire de alte tipuri de miere, unde efectul antimicrobian este legat în principal de peroxidul de hidrogen, în cazul mierii de Manuka, studiile arată o corelație directă între concentrația de MGO și potența antibacteriană. 

Studiile publicate în „Journal of Antimicrobial Chemotherapy' și „Phytotherapy Research' arată că mierea de Manuka poate fi utilă în combaterea unei game largi de bacterii, printre care și tulpini rezistente la antibiotice. Și asta datorită mecanismelor sale de acțiune multiple – de la afectarea membranei celulare până la interferența cu procesele metabolice bacteriene. Aceste rezultate confirmă calitatea de ingredient premium a mierii de Manuka și justifică prezența ei în formulele destinate susținerii organismului în perioadele cu provocări infecțioase crescute.

Vitamina C – antioxidant esențial pentru imunitate

Vitamina C este cunoscută pentru rolul ei în buna funcționare a organismului, însă contribuția sa la apărarea naturală este mult mai amplă decât credem. Un amplu studiu apărut în revista „Nutrients' arată că vitamina C susține atât imunitatea înnăscută, cât și pe cea adaptativă, ajutând celulele de apărare să reacționeze eficient și protejându-le de stresul oxidativ.

Pe lângă aceste mecanisme, vitamina C contribuie la menținerea integrității barierei epiteliale și neutralizează radicalii liberi generați în timpul inflamației. De asemenea, participă la formarea colagenului, susținând sănătatea pielii, vaselor de sânge și țesuturilor conjunctive – structuri care reprezintă prima linie de apărare a organismului în fața factorilor externi.

Autorii cercetării precizează că, în timpul infecțiilor, necesarul de vitamina C crește, iar nivelurile din organism tind să scadă. De aceea, un aport suplimentar poate fi util în perioadele solicitante.

Zincul – element-cheie pentru echilibrul imunitar

Există dovezi solide că zincul are un rol direct în dezvoltarea și funcționarea celulelor imune. Un articol de referință publicat în „Molecular Medicine' descrie cum deficitul de zinc poate afecta profund răspunsul imun, în special la nivelul limfocitelor T helper, ceea ce crește susceptibilitatea la infecții.

Cercetătorii subliniază că zincul este implicat în procese esențiale precum semnalizarea intracelulară (răspunsul celulei la un semnal extern), diferențierea și proliferarea celulelor imune, dar și reglarea producției de citokine (proteine produse de celule care servesc ca mesageri chimici intre celule). O analiză mai recentă, publicată în „Biomolecules', confirmă că un nivel adecvat de zinc este esențial pentru menținerea unui răspuns imun echilibrat atât în fața infecțiilor acute, cât și în contextul inflamației cronice de grad scăzut.

Vitamina D3 – sprijin pentru imunitate 

Recunoscută mai ales pentru rolul ei în sănătatea oaselor, vitamina D are o contribuție la fel de importantă și în funcționarea corectă a sistemului imunitar. Studiile din ultimii ani au relevat că aceasta influențează activitatea macrofagelor (celule albe, esențiale pentru sistemul imunitar înnăscut, care distrug bacterii, virusuri) și limfocitelor și contribuie la reglarea proceselor inflamatorii.

Un nivel adecvat de vitamina D3 ajută organismul să răspundă eficient la agenții patogeni și susține integritatea barierei epiteliale, un element important al apărării naturale. Deficitul este frecvent, mai ales în sezonul rece, iar nivelurile scăzute pot fi asociate cu o susceptibilitate crescută la infecții respiratorii.

Propolisul – protecție naturală cu efecte antiinflamatoare

Produs apicol complex, compus din rășini și flavonoide, propolisul este recunoscut pentru proprietățile sale antimicrobiene și antiinflamatoare. 

Cercetările din „International Journal of Molecular Sciences' și „Journal of Ethnopharmacology' evidențiază și capacitatea propolisului de a inhiba dezvoltarea unor microorganisme și de a influența activitatea macrofagelor și a altor celule imune, contribuind la un răspuns imun mai eficient.

Echinacea – de ajutor în infecțiile de tract respirator superior

Echinacea este una dintre cele mai utilizate plante în contextul răcelilor și infecțiilor de tract respirator superior, iar datele clinice susțin această utilizare tradițională. O meta-analiză publicată în „The Lancet Infectious Diseases' arată că extractele de echinacea pot reduce riscul de a dezvolta o răceală și pot scurta durata simptomelor atunci când infecția se instalează.

Alte analize sistematice subliniază că echinacea poate susține răspunsul imun prin stimularea anumitor celule de apărare și prin modularea proceselor inflamatorii, ceea ce o face benefică în perioadele cu expunere crescută la infecții respiratorii.

Grija pentru imunitate trebuie să vizeze echilibrul

Susținerea imunității nu ține de un gest singular, ci de un ansamblu de alegeri care, împreună, contribuie la menținerea echilibrului. Alimentația variată, somnul suficient, gestionarea stresului și hidratarea adecvată rămân de bază. Sunt măsuri simple, dar cu impact real asupra modului în care corpul face față solicitărilor zilnice.

În perioadele în care organismul este mai expus sau resimțim oboseala acumulată, formulele care asociază nutrienți esențiali și ingrediente naturale studiate, precum Naturalis ImunoSuport Manuka, pot completa eforturile tale, oferind un sprijin suplimentar adaptat nevoilor momentului. Administrat conform recomandărilor, un astfel de supliment poate deveni parte dintr-o strategie mai amplă de susținere a organismului, fără a înlocui însă un stil de viață sănătos.

Pentru că fiecare persoană are nevoi diferite, este important ca alegerea să fie ghidată de informații corecte și de recomandări profesioniste. Discuția cu farmacistul ajută la înțelegerea diferențelor dintre produse, la identificarea formulelor potrivite și la integrarea lor în mod responsabil în rutina zilnică.

Surse:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6613335

https://link.springer.com/article/10.2119/2008-00033.Prasad

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473309907701603/fulltext

https://www.mdpi.com/1422-0067/26/4/1519

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874107002474

https://www.mdpi.com/2218-273X/12/12/1748

Foto: Shutterstock/ Catena

