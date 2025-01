Ce este o dietă VLCD? Tot ce trebuie să știti despre Dieta NUPO

Când vine vorba de pierderea în greutate, trebuie să vă asigurați că reduceți numărul caloriilor consumate zilnic, iar cea mai bună modalitate de a face acest lucru este să faceți exerciții fizice în timp adoptați o dietă săracă în calorii. Specialiștii recomandă să consumăm cu 500 de calorii sub media zilnică, dar dietele precum dieta VLCD* (dieta foarte scăzută în calorii) implică să consumăm cu mult mai puțin, pentru a obține rezultate mult mai rapide.

O dietă foarte săracă în calorii este în esență ceea ce sugerează numele, o dietă foarte săracă în calorii. Din punct de vedere tehnic, pentru ca o dietă să fie clasificată ca VLCD, aceasta ar trebui să conțină cel mult 800 de calorii pe zi.

Ce este dieta VLCD?

Dieta VLCD* (Very Low-Calorie Diet) este un regim alimentar strict, conceput pentru pierderea rapidă în greutate, prin consumul unei cantități extrem de reduse de calorii, de obicei sub 800 de calorii pe zi. Acest tip de dietă este utilizat în special în cazurile în care obezitatea reprezintă un risc semnificativ pentru sănătate.

Dieta VLCD funcționează prin crearea unui deficit caloric mare, forțând organismul să folosească grăsimea stocată pentru energie. Consumând semnificativ mai puține calorii decât are nevoie, organismul este forțat să folosească depozitele de grăsime pentru a-și satisface cerințele energetice. Acest lucru poate duce la o pierdere rapidă în greutate, mai ales în etapele inițiale ale dietei.

Dietele VLCD s-au dovedit a fi eficiente pentru pierderea în greutate pe termen scurt, ceea ce poate fi motivant pentru persoanele care doresc să slabeasca. Pierderea rapidă în greutate experimentată cu ajutorul dietei VLCD poate oferi, de asemenea, un sentiment de implinire și crește stima de sine.

Dietele VLCD nu sunt recomandate pentru utilizare pe termen lung sau pentru toate categoriile de persoane. Femeile însărcinate, persoanele cu afecțiuni renale sau hepatice, și perosoanele care suferă de tulburări alimentare, trebuie sa evite astfel de diete. In cazul celorlalte categorii de persoane, este esențial să consulte un medic sau nutriționist înainte de a începe o astfel de dietă.

Ce este Dieta NUPO?

Printre brandurile celebre care promovează o astfel de abordare se numără Dieta NUPO, o soluție modernă și extrem de eficienta pentru gestionarea greutății corporale. Dieta NUPO (Nutritional Power) este un program VLCD dezvoltat de experți în nutriție din Danemarca, având o istorie de peste 40 de ani. Nupo oferă produse dietetice pentru cei care doresc să urmeze o dietă de slăbit și să mențină o greutate stabilă.

Nupo a fost dezvoltat în 1981, la spitalul Hvidovre din Danemarca, de Dr. Flemming Quaade, cel mai important om de știință în domeniul obezității al țărilor Nordice. Misiunea doctorului Flemming Quaade a fost de a-și ajuta pacienții să se pregătească pentru o operație de bypass gastric, oferindu-le cât mai puține calorii posibil, pentru o scăderea în greutate rapidă și sigură. El a înființat o echipă de cercetare care a inovat Dieta Foarte Scăzută în Calorii (VLCD). Dieta VLCD a deschis calea pentru regimurile de slăbire, făcându-le mai sănătoase pentru organism, cu produse care conțin toate vitaminele, mineralele, proteinele și fibrele esențiale. O formulă care îi ajută pe cei care vor să piardă în greutate, oferind în același timp toată nutriția de care are nevoie organismul.

Produsele NUPO constau în shake-uri, supe si mese calde care oferă toate vitaminele, mineralele, proteinele și fibrele necesare pentru o nutriție echilibrată, reducând în același timp aportul caloric. Principalul avantaj al dietei NUPO este că oferă o alternativă simplă și convenabilă la mesele clasice, eliminând necesitatea de a calcula caloriile sau de a pregăti rețete complicate.

Cum funcționează Dieta NUPO?

Dieta Nupo de Slăbit asigură scăderea eficientă și sigură în greutate, fiind o dietă săracă în calorii, dar care conține cantitatea corectă și completă de peste 34 de nutrienti (proteine, nutrienți, vitamine și minerale) esențiale organismului, care au rolul de a menține organismul echilibrat pe toată durata procesului de slăbire.

Aport redus de calorii: Consumul a 6 mese NUPO pe zi asigură aproximativ 800 de calorii. Controlul foamei: Alimentele sunt bogate în vitamine, minerale, fibre, proteine, Omega 3, 6,9, acizi grasi, acid linoleic, ceea ce ajută la menținerea senzației de sațietate. Menținerea echilibrului nutrițional: Produsele NUPO sunt formulate astfel încât să ofere toate substanțele nutritive esențiale, prevenind carențele. Mesele Nupo conțin doar ingredienți naturali, iar prin compoziția corectă și completă reglează și echilibrează metabolismul, lucru foarte important în declanșarea procesului de slăbire și în menținerea greutății obținute. Promovarea arderii grăsimilor: Cu un aport caloric scăzut, organismul începe să utilizeze grăsimile stocate drept combustibil, facilitând pierderea în greutate. Asigură înlocuirea în totalitate a meselor zilnice: Așadar, nu mai aveți nicio grijă! Exceptând aceea de a amesteca conținutul preparatelor alimentare cu apă, pentru a reconstitui mâncărurile preferate (supe, shake-uri, oatmeal, chili sin carne, omletă, couscous, risotto, etc).

Beneficiile Dietei NUPO

Pierderea rapidă în greutate: Ideală pentru cei care doresc rezultate vizibile într-un timp scurt. Conveniență: Fără planificare complexă, doar consumul produselor prestabilite. Mesele sunt deja cântărite se prepară intr-un minut, iar dieta zilnică poate lua oriunde, nu ocupă loc și poate fi transportată în geanta zilnică. Controlul porțiilor: Eliminați riscul de a mânca excesiv, caloriile fiind deja numărate ( 120 kcal/masă- 800kcal/zi). Nu conține zahăr, iar marea majoritate a produselor Nupo sunt fără gluten. Nupo are și produse Vegane sau fără lactoză. Suport pentru un stil de viață sănătos: Dieta poate fi un punct de plecare pentru obiceiuri alimentare mai bune. Produsele de dieta se pot consuma de persoanele de peste 18 pana la cei de 70 ani. Certificare medicală: Dieta Nupo este reglementată printr-o lege europeană, are eficiență dovedită clinic timp de peste 40 de ani de existență, sigură și de încredere, bazată peste 35 de studii științifice independente.

Efectele benefice ale dietei Nupo asupra sănătății

Beneficiile dietei NUPO sunt multiple, oferind o soluție sigură și simplă pentru pierderea în greutate în ritm accelerat. Pe lângă acest avantaj imens, dieta Nupo vine și cu alte beneficii majore asupra sănătății, precum: reduce și normalizează hipertensiunea arterială și hipertensiunea pulmonară; normalizează glicemia în diabetul zaharat de tip 2; scade concentrația acizilor grași din sânge (ex. trigliceride) și normalizează nivelul colesterolului; scade riscul de boli cardiovasculare; scade riscul complicațiilor diabetului zaharat; scade riscul de cancer de colon și de sân; reduce episoadele de apnee în somn (sforăitul); ameliorează afecțiunile osteo-articulare și normalizează oxigenarea sângelui.

Cum se urmează Dieta NUPO

Dieta Nupo este o dietă versatilă și poate fi urmată în diferite moduri, după preferințele fiecărei persoane. Pentru a slăbi rapid și în siguranță, recomandarea specialiștilor este ca dieta să fie urmată minim 3 săptămâni (Dieta poate fi urmată în mod continuu, între 3-8 săptămâni*). La nevoie (suprapondere, obezitate), se poate face pauză 1-2 săptămâni și apoi dieta se poate relua pentru a continua procesul de slăbire.

Pentru menținerea greutății și/sau pentru scăderea în continuare în greutate, aveți multe alternative de dietă:

Dieta 5:2 (cinci zile pe săptămână Dieta Nupo de Slăbit și 2 zile pe săptămână alimente clasice***), care asigură în continuare scăderea în greutate;

Dieta 2:5 (2 zile pe săptămână Dieta Nupo de Slăbit și 5 zile pe săptămână alimente clasice***), care asigura atât slăbirea cât și menținerea greutății;

Dieta One Meal – Înlocuitori de masă One Meal (înlocuirea a doua mese zilnice cu Nupo One Meal ajută în continuare la scăderea în greutate, iar înlocuirea unei singure mese cu Nupo One Meal ajută la menținerea greutății.

Dieta Nupo este o dietă de slăbit cu efecte pe termen lung! Inițial se pierd mai multe kilograme, care se mențin în timp pe o durată mult mai lungă decât la orice altă dietă, inclusiv la dietele hipocalorice. Acest lucru aduce un beneficiu psihologic considerabil. Dieta asigură organismului toate proteinele, vitaminele și mineralele necesare de care are nevoie, rezultatul fiind eliminarea rapidă, sigură și eficientă a kilogramelor în exces, fără a-l dezechilibra și fără a-l priva de nutrienții de care are nevoie pentru a funcționa normal.

Dieta NUPO reprezintă o soluție practică și eficientă pentru pierderea rapidă în greutate, fiind susținută de studii clinice și ani de experiență. Cu toate acestea, este important să abordăm această dietă cu responsabilitate, urmând recomandările specialiștilor. Dacă sunteti pregătiti să faceti o schimbare, NUPO ar putea fi partenerul ideal pentru începutul călătoriei de transformare.

*VLCD = Very Low Calorie Diet / Dieta foarte scazuta in calorii (Max.:800 Kcal/zi)

