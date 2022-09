Cătălin Ionuț: „Doar vreau să fac oamenii fericiți“

Unii dintre cei mai populari și mai simpatici creatori de conținut din România vorbesc, într-un proiect ELLE powered by Vodafone, despre ascensiunea lor către vârful platformelor de socializare, despre gadget-urile care le fac posibilă activitatea și despre mesajul care stă mereu în spatele mediului prin care e transmis.

„Mi se umple sufletul de fericire când primesc mesaje pe Instagram, îmi spun copiii: când am o fază mai proastă intru la tine pe canal și mă faci mereu să râd. Cred că ăsta scopul. Să fie fericiți.- Cătălin Ionuț

Canalul de TikTok al lui Cătălin este locul în care vrei să poposești dacă ești obosit, nu ai chef de nimic sau ești trist, și pentru asta îl urmăresc și cele 2,3 milioane de oameni convinși că scheciurile lui nostime, inspirate de situații de viață dintre cele mai banale, demonstrează un umor de un firesc rar, genul acela care te face să zâmbești sau chiar să râzi în hohote indiferent ce stare, educație sau ce vârstă ai. Pe lângă TikTok, Cătălin activează și pe Instagram, unde își expune latura preocupată de modă, și pe YouTube, unde și-a transformat schițele instantaneu recognoscibile, după filtrul de Snapchat care le-a consacrat, într-un adevărat serial.

Îmi povestește cum a început totul. „Mie îmi plăcea foarte mult acting-ul când eram mai mic și inițial așa începusem pe TikTok, făceam glume. Și mi-a venit ideea să pun și efectul ăla de pe Snapchat, gândindu-mă că poate merge. Și a mers. Efectiv a bubuit, din primul videoclip. Apoi, ușor-ușor, oamenii s-au mutat și pe Instagram, au vrut să mă cunoască și pe mine mai mult. Și odată mi-a comentat un copil pe TikTok: de ce nu faci și un serial cu efectul ăsta? Eu, inițial, nu credeam că este posibil să fac o serie cu un efect de Snapchat. Eram cu un prieten și am zis: hai să încercăm. Și a ieșit, a reușit.

Crede că prezența lui în online „s-a întâmplat pur și simplu, dar simte că a contribuit și universul la decizie și la reușitele care i-au urmat. Încă din copilărie o urmărea pe Bianca Adam, unul dintre primii creatori de conținut din România, iar pe la 13 ani se filma acasă cu familia și cu prietenii, făcând vlog-uri pe care nu le posta nicăieri. Când a intrat la liceu, pasiunea asta s-a mai domolit, dar în clasa a XII-a s-a răzgândit. „De ce nu? Și i-am dat drumul. Spune acum că nu avea neapărat un scop mai mare decât să se exprime. Și, dacă în felul ăsta putea să facă oamenii fericiți, putea să-și arate ideile și să comunice, cu atât mai bine.



Partea umoristică a Internetului, spune Cătălin, există și e uriașă, „e umor pentru toate gusturile, trebuie să știi să-l cauți. Dar la felul în care lucrează algoritmul e de-ajuns să dai un like sau comment la un clip care-ți place și după o să-ți bage doar clipuri de genul. Umorul nu este neapărat diferit în funcție de platformă, există umor pentru toate tipurile de oameni, și pe YouTube, și pe TikTok, și pe Instagram.

Umorul lui, în schimb, mai ales cel care l-a făcut atât de popular, „e un umor de masă. Pot să râdă la el și bătrînii, și adulții, și copiii și toată lumea. Îmi spun oamenii că se uită cu părinții, cu bunicii, și toată lumea se bucură. În rest, am un umor mai negru. Dar e ușor interpretabil pe net și nu vreau să risc. Plus că sunt și foarte mulți copii, și ei poate nu înțeleg genul ăsta de umor.

Îl întreb cum se simte să fie un tânăr bărbat pe net, în condițiile în care multe prezențe masculine sunt toxice în online, și cum e să facă umor în zilele astea, când glumele sunt folosite drept scuze pentru tot soiul de grosolănii. „Mie nu prea îmi apar genurile astea de conținut toxic creat de bărbați, pentru că nu vreau să intru în zona aia neagră a TikTok-ului, nu vreau să mă ia anxietatea cum intru pe aplicație. Dar știu că există foarte mulți., îmi spune. Iar cei care folosesc umorul ca o scuză sunt, afirmă, problematici. Asta deși „unele glume pot să fie tratate ca un pamflet. Bine, dacă ne apucăm să spunem tot felul de chestii misogine, alea clar nu. Câteodată mai fac și eu niște glume mai cretine, mă uit la ele după și zic: băi, nu e OK, nu postăm asta.

Pe Instagram, însă, și mai de curând și pe TikTok, preferă să vorbească și despre pasiunea lui pentru modă. „Eu de mic aveam chestia asta cu îmbrăcămintea, îmi luam cele mai ciudate de chestii și plecam la școală, îmi făceam outfit-uri, nu îmi plăcea cum mă îmbrăca mama, eram doar eu și viziunea mea. Și am fost anul trecut la Fashion Week în Berlin, și m-a schimbat total plecarea aia. Am participat la o prezentare de modă unde am văzut modele din toată Europa și designeri și un mediu foarte plăcut, care m-a schimbat foarte mult. Cred că de acolo am început să postez mai mult și să arăt mai mult.



E și un spațiu gol în modă, spune. „Nu sunt mulți creatori care activează în zona de modă masculină. Mai nou, bărbații care vor să acceseze zona de fashion pun accent pe chestii mai extravagante, ies din zona de confort, în contextul ăsta în care suntem toți, că bărbatul trebuie să aibă doar un pantof și-un pantalon, un tricou și-atât. Și că femeia este cea care mai adaugă, improvizează. Ușor-ușor scăpăm de toate astea și putem să ne exprimăm creativitatea și ca bărbați, pe zona asta. Am început să fac asta, dar parcă simt că nu am dat tot din mine, știu că mai e foarte mult. Mă consider la început.

Postările lui, fie ele comice sau de modă, nu ar exista fără tehnologie, la fel cum nu ar exista însuși conceptul de creator de conținut. „Pe asta ne bazăm, cu asta lucrăm toată ziua, cu telefonul, cu laptop, cu căștile, cu watch-ul, cu luminile. Fără tehnologie nu am putea să ne exprimăm, nu am putea să ne aducem ideile la ceva material, nu am putea să le vizualizăm. Așa că are un întreg arsenal de unelte care-l ajută să-și construiască postările: două laptop-uri, telefon, o pereche de căști, smart watch-ul, lumini, microfoane, lavaliere, camere. Nu că nu s-ar descurca și fără: „Poți să faci conținut de calitate și cu puțini bani și cu puțină aparatură, doar să-ți dai interesul. Și necesită mai mult timp, mai multă editare. Dar dacă ajungi la un nivel și ajungi să câștigi niște bani, și dacă te pasionează, normal că investești în chestia asta și evoluezi treptat, și cu edit-ul, și cu tehnologia. Acum doi ani am început să câștig bani, dintr-o campanie. Și primii mei bani i-am investit în lumini.

Tehnologia din spatele algoritmilor nu îi dă de furcă, în parte și pentru că tipul de conținut pe care îl realizează nu e dependent de discuțiile și trend-urile momentului. Și preferă să fie așa: „dacă vreau, nici nu trebuie să mă uit pe TikTok, doar îmi pun ideile în aplicare și oamenii apreciază. Cred că algoritmul este foarte schimbător în ziua de azi, s-a nișat. Observasem că am dat like la un gen de video care nu îmi apărea în mod normal pe For you, și după două minute numai clipuri de genul acela veneau. E foarte rapid totul, față de 2019, când m-am apucat eu. Atunci dura zile, trebuia să mai dai like-uri. Acum se formează instantaneu algoritmul, și asta mă deranjează puțin, pentru că nu-ți lărgești universul. Dacă vrei să fii mai creativ, să vezi mai multă inspirație, nu prea te lasă, te fixează pe o singură nișă și trebuie să cauți tu. Ce caută? Clipuri care îl fac să râdă, clipuri despre gătit, încă una dintre pasiunile lui, fashion, chestiuni sociale… „Și câteodată algoritmul nu îmi permite.



Îmi povestește cum nu crede că există, în ciuda oricărui algoritm, o rețetă prin care să ajungi să ai succes ca creator de conținut. Pentru fiecare contează creativitatea de care dă dovadă, unicitatea personalității și felul în care se reflectă ele în conținutul creat, factori care nu pot fi încadrați în matrici, indiferent cât de inteligente ar fi ele. În cazul lui, spune, ce contează e creativitatea, „faptul că doar mă uit la o chestie random prin casă și pot să fac un scenariu întreg în cap, cu personaje, cu idei, cu replici, mi se formează un circuit complet. Le-am mai și scris, dar de multe ori cum îmi vine ideea mă ridic și filmez, ca să nu uit. Multe idei îmi vin și înainte să mă culc. Îmi iau telefonul, le scriu și le filmez a doua zi.

Își propune, însă, să fie constant, și să posteze un TikTok și câte un clip de tipul get ready with me pe zi. Nu ar fi foarte greu, pentru că o postare de TikTok cu efectul pe care îl folosește se face în vreo 30 de minute, dacă are deja ideea. Și ideile, după cum spune, vin repede. Iar pe Instagram durează mai mult să aleagă ce va purta decât realizarea conținutului în sine.

Înainte să ne luăm la revedere, îl întreb despre mesajul central al conținutului pe care îl face. Răspunsul e promp. „Fii fericit, fă tot ceea ce îți place. Cred că doar vreau să fac oamenii fericiți, mi se umple sufletul de fericire când primesc mesaje pe Instagram, îmi spun copiii: când am o fază mai proastă intru la tine pe canal și mă faci mereu să râd. Cred că ăsta e scopul. Să fie fericiți.