12 lucruri pe care nu le stiai despre nominalizarile la Oscar

1. Cu un numar de 14 nominalizari, musicalul „La La Land” a doborat recordul stabilit de alte pelicule celebre: „Totul despre Eva („All About Eve” – 1950) si „Titanic”. Cel din urma a castigat 11 Oscaruri, ca si „Ben Hur” (in 1959) si „The Lord of The Rings: Retun of the King” (in 2003).

2. Pentru prima data in istorie, la toate cele patru categorii de premii pentru interpretare sunt nominalizate persoane de culoare: Denzel Washington, pentru cel mai bun actor in filmul „Fences”, Ruth Negga („Loving”) pentru cea mai buna actrita intr-un rol principal, Mahershala Ali („Moonlight”) si Dev Patel („Lion”) pentru cel mai bun actor intr-un rol secundar; Viola Davis („Fences”), Naomi Harris („Moonlight”) si Octavia Spencer („Hidden Figures”) pentru cea mai buna actrita intr-un rol secundar. Nominalizarea celor trei actrite afro-americane la categoria „Cea mai buna actrita intr-un rol secundar” reprezinta un record absolut pentru o categorie.

3. Meryl Streep stabileste si ea un record, fiind actrita cu cele mai multe nominalizari la premiile Oscar. Anul acesta, Meryl Streep a fost nominalizata pentru a 20-a oara pentru rolul din „Florence Foster Jenkins”. Prima oara a fost nominalizata in 1978 cu filmul „The Deer Hunter”, iar ultima oara a castigat premiul in 2011 pentru rolul din „Doamna de Fier” („The Iron Lady”).

4. Cu o durata de nu mai putin de 7 ore si 47 de minute, documentarul „O.J.: Made in America” este cel mai lung film nominalizat vreodata la Premiile Academiei.

5. Filmul „Tanna”, nominalizat la categoria „Cel mai bun film strain”, reprezinta prima nominalizare a unui film australian la Oscaruri.

6. „La La Land” este primul musical cu coloana sonora si scenariu original care este nominalizat la categoria „Cel mai bun film”, dupa „All That Jazz” (1979), si al doilea dupa „Anchors Aweigh” (1945).

7. Daca va castiga, Damien Chazelle, regizorul fimului „La La Land”, va fi cel mai tanar castigator din istoria Oscarurilor la aceasta categorie. Cu toate acestea, el nu este si cel mai tanar regizor nominalizat la Premiile Academiei. Onoarea ii revine lui John Singleton, care avea doar 24 de ani, atunci cand a fost nominalizat pentru regia filmului „Boyz n the Hood” (1991). In acel an, Singleton a pierdut in favoarea lui Jonathan Demme, care a castigat Oscarul pentru regia filmului „Tacerea mieilor”.

8. Joi McMillon, care a editat imaginea fimului „Moonlight” cu Nat Sanders, este prima afro-americana nominalizata la aceasta categorie.

9. Dupa victoria de la Globurile de Aur, Isabelle Huppert, nominalizata la categoria „Cea mai buna actrita intr-un rol principal” pentru rolul din „Elle”, ar putea deveni una dintre putinele actrite castigatoare ale acestei categorii pentru o prestatie intr-o alta limba decat cea engleza. Practic, ea ar putea fi a treia castigatoare la aceasta categorie, alaturandu-i-se Sophiei Loren (pentru rolul Cesirei din „Two Women”) si lui Marion Cotillard (pentru rolul din filmul „La Vie en Rose”). Alti actori care au castigat Oscaruri pentru roluri interpretate in alte limbi sunt: Robert De Niro („Nasul, partea a doua”), Roberto Benigni (“La Vitta e Bella”), Benicio Del Toro („Traffic”), Penelope Cruz („Vicky Cristina Barcelona”) si Christoph Waltz („Inglourious Basterds”).

10. Denzel Washington, care a jucat, a regizat si a fost co-producatorul filmului „Fences”, devine al saptelea actor care este nominalizat concomitent pentru prestatia si regia aceluiasi film, alaturandu-se altor nume mari, precum Warren Beaty, Kevin Costner, Clint Eastwood, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio si Bradley Cooper.

11. Daca va castiga, Denzel Washington („Fences”) va deveni al saptelea actor din istoria Premiilor Academiei care castiga trei Oscaruri pentru interpretare si primul actor afro-american. Detinatoarea recordului absolut este Katharine Hepburn (cu patru Oscaruri), urmata de Ingrid Bergman, Walter Brennan, Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson si Meryl Streep (fiecare dintre ei fiind detinatorul a trei Oscaruri).

12. Matt Damon, nominalizat ca producator pentru filmul „Manchester by the Sea”, este a treia persoana din istoria Oscarurilor care a primit nominalizari pentru cel mai bun actor, cel mai bun scenariu si cel mai bun film. Ceilalti doi sunt Warren Beatty si George Clooney.

