Rujuri frumoase: tranzitia intre sezonul de iarna si primavara 2017

Vorbim iar de rujuri frumoase si asta pentru ca este un subiect hot, hot, hot, industria generand un nou val de formule irezistibile!

Daca vrei sa iti actualizezi trusa de machiaj, uite 10 rujuri frumoase pe care le poti purta in aceste luni de tranzitie, intre sezonul de iarna si primavara 2017! Formulele noi ofera mai mult decat culoare, acestea fiind imbunatatite cu ingrediente hidratante, sporind astfel considerabil confortul buzelor – in zilele reci, vrei sa ai la indemana un ruj care sa arate bine, dar care sa iti si hraneasca pielea delicata si sensibila a buzelor.

Nu stiu daca ai observat, dar noua generatie de rujuri nu are nimic de-a face cu clasicul baton de ruj, nici ca formula, si nici ca mod de prezentare; vezi rujurile hibride, ca cele in textura lichida sau cele sub forma de creion. In prezent, rujurile impresioneaza prin formula si prin beneficiile suplimentare; bineinteles, ca sa percepi schimbarea adusa de noile produse, trebuie sa porti ruj!

Rujuri frumoase, in formule diferite!

Fie alegi un ruj sub forma de baton, fie optezi pentru un ruj lichid, important este sa iti placa nuanta si sa se potriveasca fototipului tau de piele – acest lucru se aplica in cazul culorilor tari.

Un alt lucru bine de stiu, cand alegi nuante intense, este ca o baza poate face minuni: aplica un strat fin de fond de ten, ca baza, si asta e tot! Pentru ca rujul sa se pastreze pe buze cat mai mult timp, poti recurge la noile rujuri mate, ce stau locului, nu gluma! O alta solutie pentru ca rujul sa se pastreze intact este sa il aplici in straturi.

COLOUR ALERT: ca sa te punem la curent cu tendintele cromatice, iti spunem de pe acum ca primavara 2017 va debuta cu rujuri frumoase, in nuante reci, vedetele fiind movul si rozul glaciar. Prinde curaj si fa-ti proviziile necesare de acum!

FOTO: Imaxtree