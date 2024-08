Ramona Păuleanu a născut. Prima imagine cu al treilea ei copil: „Noua noastră minune”

Ramona Păuleanu a adus pe lume al treilea copil și a împărtășit vestea publicând prima fotografie cu fetița ei. Fosta prezentatoare Meteo de la PRO TV a anunțat cu bucurie că a devenit mamă din nou.

La 39 de ani, Ramona Păuleanu, cunoscută pentru rolul său de prezentatoare a rubricii Meteo la PRO TV, a devenit mamă pentru al treilea copil. Partenera avocatului Adrian Cuculis a împărtășit fericita veste pe rețelele de socializare, publicând o fotografie cu cel mai nou membru al familiei. Imaginea postată pe Instagram arată mânuța bebelușului, însoțită de un mesaj plin de emoție.

Ramona Păuleanu a devenit mamă pentru prima dată în anul 2021. Ea a născut prematur o fetiță și un băiețel. Cei doi au venit pe lume la doar șase luni, iar băiatul, Luca, a rămas internat aproape opt luni și jumătate, deoarece a luat o bacterie din spital. Ramona Păuleanu formează un cuplu alături de Adrian Cuculis, un cunoscut avocat.

În perioada în care era însărcinată în 4 luni, Ramona Păuleanu a fost invitată și în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV, unde a oferit mai multe detalii despre sarcină. Ea a mai vorbit și despre cum a reacționat în momentul în care a aflat că va deveni din nou, dar și despre temerile pe care le are înainte de a aduce pe lume încă un copil.

„Mă așteptam să fiu însărcinată din nou, era programată. Am primit vestea cu bucurie, puțin în joacă prima dată, apoi cu oarecare inconștiență, ca într-o noapte să mă trezesc într-un soi de atac de panică. Zic: ‘Doamne, ce a fost în capul meu, dacă se va întâmpla la fel?’ Au fost niște gânduri care nu știu de unde au venit. M-am mai gândit și la toate femeile care au pierdut un copil, care au făcut multe de fertilizări in vitro ca să rămână însărcinate și care au continuat, pentru că acesta a fost visul lor, să facă un copil, să îl facă pe al doilea. Cât curaj trebuie să ai și câtă grijă au avut femeile alea. M-am gândit la ele, m-am gândit dacă o să fie bine. Nu m-am calmat așa, m-am gândit că e un lucru prin care trec multe femei și îți dai seama câtă putere trebuie să ai, câtă forță.”

Ramona Păuleanu a vorbit recent despre problema de sănătate pe care o are fiul ei, dar și despre o operație prin care a trecut cel mic.

„Despre ochii lui Luca. Despre dioptrii, ochelari, oftalmologul la care mergem. Acestea sunt cele mai frecvente întrebări pe care le primesc în privat, așa că încerc să lămuresc câteva aspecte aici. Așadar. Născuți fiind la 29 de săptămâni, inițial, cel mai mare risc era de retinopatie de prematuritate. Risc uriaș, dat fiind vârsta gestațională extrem de mică la care au venit pe lume. Marea surpriză a medicilor a fost că niciunul nu s-a confruntat cu așa ceva, ceea ce înțeleg că e destul de rar. Însă, la Luca, ceea ce a făcut diferența a fost spitalizarea îndelungată și, mai ales, administrarea de oxigen cronic, ventilația mecanică, pentru că poate avea, pe lângă altele, efecte colaterale neurologice și oftalmologice. La el am observat strabismul important abia când am ajuns acasă, în spital fiind tot timpul culcat, în incubator, nu era atât de vizibil. Și au urmat vizitele la doctor, controalele. Au fost stabilite dioptriile și i-am pus imediat ochelari. Nu avea încă un an, așa că i-a primit fără prea mari proteste. Ni s-a spus că îi va purta mult timp înainte, că are și astigmatism și că o să fie nevoie de operație pentru a corecta strabismul.”