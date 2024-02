Cu ce tulburare se confruntă Sorana Darclee de la trupa A.S.I.A: „Așa funcționăm noi”

Sorana Darclee de la A.S.I.A s-a confruntat de la o vârstă fragedă cu o tulburare despre care nu știa, despre care a aflat recent, datorită unui videoclip vizionat pe TikTok. Artista a povestit cum a descoperit că suferă de această tulburare și prin ce teste a trecut.

La vârsta de 40 de ani, artista a descoperit că suferă de ADHD. Această revelație a venit în urma vizionării unui clip pe rețeaua socială, în care răspunsurile sale la anumite întrebări comune indicau prezența acestei tulburări. După ce a identificat simptomele la ea, un medic i-a confirmat diagnosticul.

„Sufăr de insomnie cronică încă de la 7 ani”, a fost unul dintre subiectele abordate de Sorana Darclee de la A.S.I.A în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Artista a detaliat apoi natura afecțiunii sale, menționând totodată că a decis să nu recurgă la tratament medicamentos. În cadrul emisiunii de la PRO TV, Sorana de la A.S.I.A a mărturisit că aflarea diagnosticului de ADHD i-a adus un sentiment de ușurare. De atunci, a învățat să-și organizeze prioritățile eficient, bazându-se pe recomandările specialiștilor consultați.

„E un deficit de atenție. Doctorii le-au zis că am foarte multă energie și eu făceam înot de performanță, și tenis de performanță. Suntem pe foarte repede înainte… Și creierul. Așa funcționăm noi. E în funcție de cât de interesați devenim. În copilărie e mai complicat, pentru că nu reușim să ne gestionăm emoțiile. ADHD-ul e clasat în trei categorii: ADD, care e lipsa de atenție, ADHD, care e cu impulsivitate și agresivitate, iar a treia categorie le are pe amândouă. Există și o componentă genetică. Trebuie mers și testat, pentru că ADHD-ul poate să vină și cu alte situații, cum ar fi tulburarea obsesiv-compulsivă. Poate să vină cu autism, mai mult sau mai puțin. Dacă sesizezi copilul că e marginalizat la școală sau la grădiniță, ar fi bine și tu ca părinte să mergi să te testezi', a declarat Sorana de la ASIA la PRO TV” .

Apoi, Cătălin Măruță a întrebat-o pe cântăreață despre natura testului la care a fost supusă. Artista a explicat că atât adulții, cât și copiii, primesc un set amplu de întrebări, iar modul în care reacționează la acest examen oferă deja psihoterapeuților indicii importante.

Vedeta a fost deschisă în privința experienței sale și a oferit mai multe detalii.

„Testările se fac la mai mulți specialiști: psihologi clinici, psihoterapeuți, neuropsihiatri etc. Fiecare specialist are câteva maniere de verificare. Printre verificări e un test imens cu multe întrebări. Deja de acolo medicul își dă seama, căci sunt foarte multe întrebări și, evident, ne pierdem concentrarea. Eu am ales să nu aleg tratament medicamentos. Nici cu depresia. Dacă până la 39 de ani am funcționat bine fără medicamente, acum înțeleg, în sfârșit, care-i treaba cu mine. Simțeam că o iau razna și înnebunesc, iar explicația asta mă ajută să funcționez”, a completat Sorana de la A.S.I.A în emisiunea lui Măruță.