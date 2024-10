Nicola Peltz și-a schimbat look-ul, iar sursa de inspirație pare să fie soacra ei, Victoria Beckham. Cum arată acum actrița

Nicola Peltz și-a surprins fanii cu un nou look. Actrița din Lola, în vârstă de 29 de ani, a renunțat la părul său lung în favoarea unui bob, care aduce aminte de tunsoarea pe care soacra ei, Victoria Beckham, o purta în anii ’90.

Peltz, care este căsătorită cu Brooklyn Beckham, și-a etalat noul look pe Instagram, dezvăluind o fotografie în care zâmbește larg către cameră, în timp ce se află într-o benzinărie. În imagine, actrița poartă un top negru și scurt, care îi dezvăluie abdomenul, o pereche de pantaloni de trening gri și ochelari de soare.

Fanii au remarcat imediat asemănarea cu Victoria Beckham, care purta această tunsoare în anii ’90, când făcea parte din formația Spice Girls. „Vibe de Posh Spice”, a scris o persoană, în timp ce o alta a adăugat: „O imiți pe soacra ta într-un mod grozav!”.

View this post on Instagram

De-a lungul timpului, au existat numeroase zvonuri care afirmau că între Nicola și Victoria există o situație tensionată. Neînțelegerile dintre cele două ar fi apărut în preajma nunții tinerei actrițe cu Brooklyn Beckham și ar fi escaladat în momentul în care aceasta a decis să nu poarte o rochie de mireasă creată de soacra sa. Într-un interviu acordat publicației The Times, Nicola a negat faptul că între ea și mama lui Brooklyn ar exista o „dispută”.

„Nu este o dispută! Văd peste tot cuvântul ăsta: dispută, dispută, dispută. Cred că totul a început, și am mai spus asta înainte, pentru că nu am ajuns să port rochia de mireasă creată de Victoria, dar adevărul este că mi-am dorit foarte, foarte mult să o port și mi s-a părut atât de frumos că mama lui Brooklyn a vrut să o facă pentru mine! Și am fost foarte încântată să o port! Și nu am ajuns să o port”, a declarat Nicola Peltz.