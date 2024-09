Lora se pregătește de nunta cu Ionuț Ghenu. Artista, noi dezvăluiri despre eveniment: „Trebuie să găsim soluții, sunt foarte stresată”

Lora și Ionuț Ghenu formează unul dintre cele mai populare cupluri din lumea showbiz-ului din România. Dragostea dintre cei doi este evidentă și pare să crească cu fiecare zi care trece, fiind într-o relație de mai bine de 8 ani. După ce o perioadă au amânat pregătirile pentru nuntă, cântăreața a fost foarte încântată să anunțe că ea și partenerul ei au stabilit detalii legate de eveniment.

Lora și Ionuț Ghenu urmează să își unească destinele pe data de 5 octombrie. Artista a mărturisit că se află aproape de finalul pregătirilor pentru nuntă. Cuplul a achiziționat deja verighetele și a ales locul unde va avea loc ceremonia. Vor fi prezenți 360 de invitați, iar Lora spune că preferă să se bucure de eveniment ca un simplu invitat, decât să se agite în zilele premergătoare.

Lora, pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă

Deși, inițial, Lora susținea că nu va fi o mireasă stresată, un lucru pe care l-a considerat prioritar a fost achiziționarea verighetelor. Artista a menționat că ea și Ionuț Ghenu sunt aproape de a finaliza pregătirile pentru nuntă, având de rezolvat doar câteva aspecte minore înainte de marele eveniment.

„Mai avem chestii de făcut. Am luat verighetele, că luna asta, în septembrie, facem starea civilă, dar am înțeles că se pun verighetele la nuntă. Sunt multe de făcut. Cu o noapte înainte de starea civilă am concert la Craiova”, a declarat Lora, într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

Lora a mărturisit că își dorește ceva special pentru ziua nunții, motiv pentru care a planificat să poarte trei rochii diferite. Totuși, cea de-a treia rochie nu este încă finalizată. Artista a adăugat că nu va fi o problemă dacă va ajunge să poarte doar două ținute, deoarece, în cele din urmă, ceea ce contează cel mai mult este ca invitații să se bucure de eveniment.

„E posibil să fie două sau trei, dacă ajunge a treia rochia, o să fie trei. Dacă nu, e ok, sunt ok cu două. Nu mai vreau nimic, mi-am dat comandă de pantofi, tot în România, la un brand din București. Eu vreau să fiu invitată la nunta mea, să mă simt bine, să dansez, să beau ceva bun, să petrec cu cei mai dragi oameni (…) Am depășit maximul pe care știam noi că îl are locația cu vreo 60 de persoane. Deocamdată sunt 360 confirmați, dar trebuie să găsim soluții, sunt foarte stresată”, a mai spus artista.

Cum se menține artista în formă

Lora a vorbit recent despre felul în care se menține în formă. Cântăreața a spus în ce constă stilul ei de viață, dar și la ce anume a renunțat din alimentația ei.

„Sunt atentă la alimentație. Încerc să evit zahărul, să nu îl mai consum. Am renunțat la prăjeli, fac tot posibilul să nu mănânc dacă știu că mâncarea respectivă conține prăjeli. Am renunțat și la pâine, pentru că nici nu am voie. Eu am intoleranță la gluten. Și mai fac ceva de care mă străduiesc să mă țin, efectiv nu mai mănânc seara, după ora 19. Nu reușesc mereu, dar de cele mai multe ori îmi iese. Recunosc că mai poftesc și eu la câte ceva, chiar și la 12 noaptea, după care regret. Dar a doua zi compensez cu legume sau numai cu apă”, a spus Lora pentru viva.ro.

