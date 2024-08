Lea Michele și Zandy Reich au devenit părinți pentru a doua oară. Actrița a născut o fetiță

Lea Michele, actrița din „Glee”, a dezvăluit faptul că a născut al doilea copil al ei și al soțului ei Zandy Reich, o fetiță pe nume Emery.

Michele a împărtășit, de asemenea, un instantaneu cu familia ei atingând piciorușele micuței.

Michele, în vârstă de 37 de ani, și-a dezvăluit burtica în creștere într-o postare pe Instagram în luna martie.

„Mami, tati și Ever sunt foarte bucuroși”, a descris ea postarea de pe social media, referindu-se la fiul ei și al lui Reich.

Actrița a anunțat sexul viitorului copil două luni mai târziu. În mai, Michele a postat o nouă fotografie cu burtica ei în creștere și un buchet de flori roz, scriind: „Cea mai frumoasă Zi a Mamei astăzi, ținându-l în brațe pe fiul meu care m-a făcut mamă… și purtându-mi fiica”.

Vedeta de pe Broadway a devenit mamă în august 2020, când a sosit pe lume Ever. Michele le-a spus urmăritorilor ei doi ani mai târziu că ea și Reich, în vârstă de 41 de ani, încercau să își extindă familia.

Actrița a fost la fel de transparentă cu privire la problemele de fertilitate cu care s-a luptat înainte de a-și concepe băiețelul. Ea i-a spus lui Katherine Schwarzenegger despre luptele ei cu SOPC (sindromul ovarelor polichistice) și sângerările „înfricoșătoare” ale sarcinii într-un episod din „BDA Baby” în martie 2021.

„Mă tot gândeam: ‘Poate că asta nu este menit să fie pentru mine. Poate că acest lucru nu se va întâmpla’. Este ceva care pentru mine, personal, a fost întotdeauna cea mai mare frică a mea din întreaga mea viață. Este ceea ce mi-am dorit mai mult decât orice', a împărtășit ea fanilor. „Din punct de vedere emoțional, a început să crească și să crească… apoi am rămas însărcinată”.

Michele și-a amintit că a aflat „foarte târziu” că Ever era sănătos după rezultatele „complicate” ale unei scanări anatomice la 20 de săptămâni.

Ea și Reich au început să se întâlnească în 2017, iar omul de afaceri a cerut-o în căsătorie în anul următor. S-au căsătorit în Napa, California, în martie 2019.

Vorbind anterior cu PEOPLE despre relația lor de cuplu, Lea Michele și-a lăudat soțul ca fiind „cel mai incredibil din întreaga lume' pentru sprijinul său, menționând: „Cea mai bună zi din tot anul a fost atunci când soțul meu l-a dus pe fiul meu să vadă Funny Girl. Au venit la un matineu și amândoi au fost în public. Fiul meu a stat la tot spectacolul și a fost atât de special pentru mine să îl am acolo și să o văd pe mămica lui”.

Speranța ei este că Ever va recunoaște într-o zi că „poate au fost momente pe care le-a ratat de-a lungul anului, dar pentru el să vadă unde era, ce făcea și munca grea pe care o depunea, a însemnat totul, foarte mult pentru ea'.

„Sunt incredibil de recunoscătoare că pot spune acum că am făcut asta și am făcut-o bine. Acum este timpul să fiu doar mama lui Ever pentru o vreme.”, a mai spus actrița.