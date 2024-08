Denis Hanganu, declarație superbă de dragoste pentru soția lui, Raluca. Ce a transmis actorul: „Mă susține necondiționat”

La începutul lunii septembrie a anului 2023, Denis Hanganu s-a căsătorit cu partenera sa de viață, Raluca, atât civil, cât și religios. Actorul din serialul „Clanul” a avut parte de o nuntă desprinsă din povești, într-un decor idilic, unde a dansat neîntrerupt în compania celei care i-a devenit soție. În ciuda notorietății de care are parte Denis Hanganu, prin prisma meseriei sale, el și partenera lui își trăiesc relația departe de lumina reflectoarelor.

În timp ce Denis Hanganu își petrece majoritatea timpului pe scenă, având o prezență constantă în lumina reflectoarelor, mai ales în teatru, soția sa, Raluca, activează într-un domeniu cu totul diferit, departe de atenția publică, dedicându-se carierei sale medicale și salvării de vieți, fiind medic chirurg.

Recent, Denis Hanganu a împărtășit cu fanii de pe Instagram o fotografie inedită în care e surprins în compania soției sale, Raluca. Cu ocazia asta, actorul i-a făcut o declarație de dragoste superbă, care a impresionat pe toată lumea.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Denis Hanganu a vorbit despre relația cu soția lui și despre decizia lor de a începe o viață împreună. Actorul a dezvăluit cum a cerut-o în căsătorie pe partenera sa de viață, alegând un loc romantic, pe care l-a descris drept unul dintre cele mai frumoase locuri de pe Pământ.

În ceea ce privește nunta, Denis Hanganu și soția lui, Raluca, s-au bucurat din plin de prezența celor dragi. Evenimentul a fost unul de poveste pentru cei doi, iar din imaginile postate online reiese că s-au distrat pe cinste împreună cu familia și prietenii, printre care colegii de platou ai actorului din serialul Clanul.

„Vă mărturisesc că totul a fost asemeni unui basm, un vis devenit realitate. O zi în care toate elementele s-au armonizat perfect pentru a crea o experiență magică și de neuitat. Evenimentul a fost oază de eleganță, simplitate și romantism. Nu am căutat strălucirea sau excesele, ci am preferat să ne concentrăm pe conexiunea dintre noi și pe ceea ce semnifică acest angajament și am observat că oamenii au apreciat enorm”, a mai spus Denis Hanganu.