Delia, imagini inedite din vacanța în Italia. Ce insulă de vis au vizitat artista și soțul ei: „Au niște lucruri foarte drăguțe”

Delia Matache se bucură de un sejur liniștit alături de soțul ei, Răzvan Munteanu, într-o escapadă pe Insula Procida din Italia, renumită pentru casele sale viu colorate și peisajele deosebite. Artista, cunoscută pentru dragostea sa pentru călătorii, a împărtășit pe rețelele sociale câteva fotografii din această destinație pitorească, dezvăluind farmecul insulei.

Deși Delia este încântată de frumusețea naturală a locului, nu ezită să remarce și aspectele mai puțin plăcute pe care le-a observat în timpul vacanței. Aceasta a ținut să împărtășească experiența cu fanii săi, postând imagini sugestive pe conturile ei online.

Cu mai multe ocazii, Delia s-a folosit de notorietatea ei pentru a transmite diverse mesaje persoanelor care critică constant femeile pentru aspectul lor fizic ori pentru alegerea lor de a apela la intervenții estetice. Prin reacțiile cântăreței, ea a vrut să atragă atenția asupra comentariilor toxice și sexiste la adresa femeilor.

Pe TikTok, Delia a primit un comentariu jignitor din partea unui bărbat. Artista nu a lăsat ca remarca deranjantă a acestuia să treacă neobservată, așa că a decis să reacționeze. Totul a pornit după ce Delia a participat la competiția OMU Marathon, artista fiind deja de mai multă vreme o împătimită a drumețiilor și competițiilor de alergare montană. Cântăreața a împărtășit cu fanii detalii legate de această experiență, însă a existat și o persoană care i-a lăsat un comentariu extrem de nepotrivit.

„Stai puțin. Ce? Poftim? Stai, pentru comentariul ăsta trebuie să îmi desfac părul să avem o discuție. Ok. Nu există niciun alt motiv pe lumea asta ca o femeie să participe la o cursă de tip semimaraton sau maraton, nu e niciun alt motiv decât că e ne******. Adică încerc să îmi dau seama câți concurenți am fost, bănuiesc că la bărbați nu se pune, ei aleargă pentru că sunt pasionați, doar femeile sunt ne****** care aleargă. La bărbați e ok, nu? Ce femeie e aia care aleargă? Cum adică, ce motiv ai să alergi? Nu te… bărbatul acasă? De ce alergi? Alergi după…? Totul se rezumă la sex, tot ce este în jurul unei femei este despre sex. Atât reprezintă în mintea unora probabil. Adică, dacă a părăsit locul de spălat vasele și a îndrăznit să aibă vreo pasiune, vreo chemare către ceva, vreo curiozitate despre lume, despre călătorii… Îți dai seama, dacă se duce pe munți și-o caută, se duce pentru… Îmi pare rău că existați. Am fost finuță când am zis asta, putea să fie mai rău de atât, dar chiar îmi pare rău.”