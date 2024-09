Ce a dezvăluit Magda Pălimariu despre soțul ei și planurile lor de viitor. Ionuț Eriksen nu locuiește în România: „Am pus cărțile pe masă…”

Magda Pălimariu a devenit mamă pentru prima oară în luna august a anului 2022. Prezentatoarea TV are un băiețel, pe nume Aksel, pe care a ales să-l nască în Norvegia, acolo a locuit multă vreme, fiind țara natală a partenerului ei de viață. Ea formează un cuplu alături de Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț din Norvegia. Cei doi s-au căsătorit în secret, în luna august a anului 2021, în cadrul unei ceremonii restrânse, având alături familia și prietenii apropiați.

Recent, Magda Pălimariu a revenit la PRO TV, acolo unde este prezentatoarea rubricii Meteo. Vedeta s-a întors cu multă emoție în fața camerelor de filmat, după o absență de doi ani, timp în care s-a ocupat de creșterea fiului ei, Aksel. Prezentatoarea a vorbit despre cum arată acum programul ei, de când și-a reluat activitatea profesională și cum se descurcă să stea departe de băiețelul ei, având parte și de ajutor din partea unei bone.

„Îl văd pe cameră, da. Nu pot, nu am cum. Și acum, în drum spre eveniment, am stat cu camera pornită doar așa ca să mă uit la el, nu că nu aș avea încredere în doamnă, dar îmi place să mă uit la el, îl vedeam cum mănâncă. E totuși neobișnuit deocamdată, pentru mine să plec de lângă el, pentru că 2 ani de zile am stat doar lângă el și acum sunt câteva activități pe care le face fără mine. Am început programul mult mai lejer, au fost foarte înțelegători colegii cu mine și am început foarte ușor, doar cu știrile de la ora 13.00, urmând ca de săptămâna aceasta să intru la cele de 17.00 și 19.00, așa că voi fi mai mult plecată. Dar am vrut cumva să fie treptată trecerea”, a spus Magda Pălimariu pentru ciao.ro.