Vedete, designeri, fashioniste, manechine, prieteni şi colaboratori ai revistei, muzică bună și ţinute spectaculoase și pline de glamour și rafinament. Și, bineînțeles, câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2024 powered by Pandora!

Iată ingredientele care au contribuit la succesul celei mai aşteptate petreceri a sezonului, desfăşurată pe data de 10 decembrie 2024 la Palatul Parlamentului, într-un spaţiu reinventat total pentru acest eveniment emblematic.

Petrecerea a culminat cu gala de premiere, care a dezvăluit publicului câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2024 la cele 11 categorii.

Câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2024

Primul premiu al serii a mers către Alexandra Șipa, câștigătoarea categoriei Best Young Designer. Erika Isac a câștigat trofeul pentru Best Emerging Artist.

Alexandra Crăescu a plecat acasă cu premiul pentru Best Make-up artist, iar Adrian Trif a obținut premiul pentru Best Hairstylist. La categoria Best Photographer, Christian Tudose a fost câștigătorul și pentru BEST Model premiul a mers la Diana Moldovan.

Trofeul pentru Best Romanian brand a mers către Nissa, iar Andra Olaru (Almaz) a obținut premiul pentru categoria Best Designer. Rareș a fost câștigătorul categoriei Best Male artist, iar Alina Eremia a fost desemnată Best Female Artist. La Best Personal style, INNA a primit trofeul.

Creatoarea de conținut Ioana Grama a primit premiul special ELLE Beauty Trendsetter powered by Pantene.

Gazdele evenimentului au fost Roxana Voloșeniuc și Maurice Munteanu. Pe scenă a mai urcat artista Andia, care a susținut un show de excepție, precum și David Goldcher, cu un DJ set electrizant pentru invitații galei ELLE STYLE AWARDS 2024 powered by Pandora.

Toate persoanele s-au bucurat să fie alături de ELLE, acceptând fără rezerve invitația de a sărbători 27 de ani de prezență a revistei pe piața din România.

La reuşita evenimentului ELLE STYLE AWARDS 2024 au contribuit sponsorii acestui eveniment: Pandora, Forcapil, Guerlain, Pantene, Ploom.

Ne-au fost alături și partenerii noștri: Beciul Domnesc, Musik Sound și Pepsi.

Foto:

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro