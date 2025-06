Brooklyn Beckham a rupt legătura cu familia sa ca urmare a conflictului din ultima vreme. Ce au dezvăluit apropiații: „Nu mai vrea niciun contact”

Brooklyn Beckham, fiul cel mare al Victoriei și al lui David Beckham, ar traversa o perioadă tensionată în relația cu familia sa. Potrivit unor surse citate de Page Six, tânărul în vârstă de 26 de ani le-ar fi transmis celor apropiați că „nu mai vrea niciun contact cu ei” și că nu mai răspunde la mesajele primite de la membrii familiei.

Conflictul i-ar implica nu doar pe părinții săi celebri, ci și pe frații săi Romeo, Cruz și Harper, cu care în trecut avea o relație extrem de apropiată. Deși este supărat în special pe David, Victoria și Romeo, o altă sursă susține că „nu există niciun motiv” pentru care Brooklyn să evite contactul cu Cruz (20 de ani) sau Harper (13 ani).

Tensiunile apar într-un moment important pentru familia Beckham. David Beckham, fostul căpitan al echipei naționale a Angliei, urmează să fie înnobilat vineri, în cadrul listei de onoruri oferite de Regele Charles cu ocazia zilei sale de naștere. Surprinzător însă, Brooklyn ar fi aflat despre această distincție doar din presă, susțin sursele.

Deși apropiați ai lui Brooklyn au afirmat că acesta nu a avut nicio comunicare cu familia sa în legătură cu titlul onorific, o sursă apropiată a declarat pentru Page Six că acest lucru s-ar datora faptului că „Brooklyn le-a spus alor săi că nu mai vrea niciun contact și nu răspunde celor care încearcă să ia legătura cu el.”

Tabăra lui Brooklyn neagă însă această perspectivă. O sursă apropiată lui a declarat pentru Page Six:

„Toată lumea ar trebui să se concentreze pe onoarea extraordinară primită de David Beckham.”

Brooklyn, care locuiește în Los Angeles împreună cu soția sa, Nicola Peltz, și conduce propriul brand de sosuri, Cloud23, a lipsit de la ziua de naștere a tatălui său, organizată luna trecută. Potrivit presei, acesta ar fi refuzat să participe din cauza prezenței fostei iubite a fratelui său Romeo, Kim Turnbull, cu care ar fi avut o relație ambiguă înainte de a o cunoaște pe Nicola.

Între timp, Romeo s-a despărțit de Turnbull, model și DJ, și a fost deja văzut în compania influenceriței Caroline Daur. Cei doi au fost fotografiați împreună, ieșind de la o petrecere exclusivistă organizată la Hotel Costes din Paris.

Brooklyn Beckham nu și-a vizitat părinții când a fost la Londra

În plus, potrivit Page Six, Brooklyn Beckham a decis să nu-și viziteze părinții în timpul șederii sale recente la Londra, pentru a evita o interacțiune neplăcută. Se pare că tânărul nu a luat legătura cu Victoria și David în timpul „vizitei sale scurte” de lucru în Marea Britanie, „pentru că lucrurile sunt tensionate și nu a considerat că ar fi o conversație productivă”, a declarat un apropiat pentru Us Weekly.

Sursa a explicat că Brooklyn Beckham „nu a vrut să se confrunte cu situația”, întrucât „încearcă să lase lucrurile să decurgă de la sine și le oferă tuturor spațiu.”

Potrivit publicației, Brooklyn Beckham și soția sa, Nicola Peltz, „nu au mai ținut legătura” cu Victoria și David de când au lipsit de la aniversarea fostului fotbalist.

Sursa a mai afirmat că Brooklyn și Nicola „își văd de viața lor în acest moment. Au viețile lor separate și, deocamdată, își continuă drumul așa.”

O altă sursă a confirmat pentru Page Six că Brooklyn nu i-a vizitat pe David și Victoria atunci când s-a întors în Marea Britanie pentru o ședință foto cu Moncler, în contextul presupusului conflict din familie.

„E trist, într-adevăr. David și Victoria nici măcar nu știau că Brooklyn era în Londra. Devine din ce în ce mai evident cât de tensionate sunt lucrurile în culise.”

O altă sursă a adăugat că Brooklyn și Nicola Peltz nu au făcut niciun efort să participe la ziua lui David.

„David și Victoria sunt mereu prezenți pentru Brooklyn și Nicola, fie că e vorba de lansarea brandului lui de sos picant sau de premiera filmului ei. Este pur și simplu foarte trist', a spus sursa.

„Familia lui Brooklyn îl adoră și va fi mereu acolo pentru el. Doar că nu mai pot face față acestor absurdități.”

