Anunțul făcut de Răzvan Fodor după ce soția lui s-a întors în țară de la America Express: „Am pierdut foarte mult timp”

Irina Fodor s-a întors de câteva zile în România de la filmările competiției America Express. Momentul acesta a fost așteptat cu sufletul la gură de către soțul ei, Răzvan Fodor, care a recunoscut de mai multe ori faptul că îi este extrem de dor de partenera lui de viață.

Răzvan Fodor a așteptat-o la aeroport pe soția lui, fiind nerăbdător să o revadă după ce nu au fost unul lângă celălalt câteva luni. După ce s-a reîntâlnit cu Irina Fodor, prezentatorul TV le-a făcut fanilor săi de pe rețelele de socializare o confesiune despre bucuria pe care o trăiește în aceste momente. În ultima perioadă, cei doi au petrecut aproape un an departe unul de celălalt, iar asta pentru că au fost implicați în numeroase proiecte de televiziune.

După ce soția lui s-a întors de la America Express, Răzvan Fodor a vorbit despre perioada în care a stat departe de partenera lui de viață. Prezentatorul TV a mărturisit că i-a fost greu, dar este obișnuit pentru că nu a fost pentru prima dată când Irina Fodor a fost departe de el.

„Deja am experiență. Suntem în al treilea an în care tot avem câte două luni, trei luni distanță între noi. E greu! Primii ani m-am văitat mai tare. Acum nu e ca și cum… doar că nu m-am văitat, nu am mai fost atât de vizibil supărat. Înainte mă văitam și pe Instagram, mă văitam la prieteni, pe unde apucam mă văitam, că na, îmi lipsește și îmi e greu. Deja m-am obișnuit, dar tot aiurea e”, a spus Răzvan Fodor pentru Antena Stars, citat de spynews.ro.