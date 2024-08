Andreea Esca a împlinit 52 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis fiica ei, Alexia

Andreea Esca a împlinit 52 de ani pe 29 august. Vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, acolo unde se află în vacanță alături de familia ei.

În ziua în care Andreea Esca a împlinit 52 de ani, prezentatoarea TV a transmis un mesaj special, dorind să le mulțumească în special persoanelor care îi fac viața mai frumoasă.

De asemenea, fiica ei, Alexia, i-a făcut o urare emoționantă pe Instagram.

Andreea Esca a avut parte de o surpriză cu ocazia zilei ei de naștere. Cei doi copii ai ei, Alexia și Aris, au luat avionul și au plecat către Grecia, unde prezentatoarea TV petrece câteva zile de vis în compania soțului ei, Alexandre Eram, și câtorva prieteni. Alexia Eram a povestit pe contul ei personal de Instagram mai multe despre surpriza pregătită pentru mama ei.

„Astăzi am zburat în Grecia ca să îi facem mamei surpriza de a fi cu ea, de ziua ei. Așa că am plecat cu Aris dimineața, am avut câteva peripeții pe drum, dar am ajuns în timp. Este prima dată când mama nu și-a dat seama de ce îi pregătisem. De altfel, se vede clar din reacția ei. Acum așteptăm împreună 29 august! Te iubim”, a transmis Alexia Eram pe Instagram.