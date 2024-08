Alina Sorescu, dezvăluiri inedite despre carieră. Motivul pentru care a refuzat să apară în seriale TV: „Mi s-a propus să joc”

Alina Sorescu a trecut prin momente dificile în viața personală, în special în ultima perioadă, dar mereu găsește o sursă de energie și bucurie alături de echipa sa de copii, cu care a dezvoltat proiecte apreciate de-a lungul timpului. Recent, artista a împărtășit vești noi pentru fanii săi online, dezvăluind că se apropie una dintre cele mai frumoase perioade pentru ea și pentru „picii lui Soreasca.”

Alina Sorescu și-a început cariera muzicală la doar 8 ani, iar la 11 ani și-a lansat primul album. Cariera ei artistică s-a extins și în televiziune, având numeroase colaborări cu TVR de-a lungul timpului. Cu carismă, lipsă de trac și abilități excelente de comunicare, Alina a fost o prezență remarcabilă în multe emisiuni. Într-un interviu pentru CIAO.RO, artista a dezvăluit că a primit oferte pentru roluri în seriale și piese de teatru, dar a fost nevoită să le refuze.

„ Chiar mi s-a propus să joc și într-o piesă de teatru, în Marchizul de Sade, chiar Beatrice Rancea mi-a făcut o propunere. Dar tot așa, pentru că eram într-o perioadă în care eram destul de solicitată și cu activitatea mea muzicală și cu școala la vremea respectivă, nu am dat curs”, a precizat ea.

„Da, am avut de-a lungul timpului pentru seriale propuneri, pe care, la vremea respectivă, le-am refuzat. Țin minte că eram în liceu, urma să dau examenul de bacalaureat și am considerat, la momentul respectiv, că e bine să pun școala pe primul plan. Trebuia să joc într-o telenovelă chiar”, a mărturisit Alina Sorescu.

Întrebată dacă ar fi interesată de o astfel de experiență în prezent, artista nu exclude complet această posibilitate. Totuși, admite sincer că ar fi mai tentată de un nou proiect pe micul ecran. Colaboratoare a Televiziunii Publice din 2002, Alina Sorescu a răspuns întotdeauna pozitiv invitațiilor atunci când formatul a fost pe gustul ei.

„Și cred că fiecare totuși trebuie să știe limitele. Nu cred că dacă ești cunoscut, trebuie să te pricepi la toate și să faci de toate. Nu cred.

Nu spun ‘nu' niciodată’. Am învățat că viața e plină de surprize. Dar, nu pot să spun că mă tentează domeniul ăsta al filmului. Am suficientă activitate în partea muzicală, în activitatea mea cu picii. Mai degrabă, poate că nu aș spune ‘nu’ dacă mai apar oferte de colaborări în televiziune. Pentru că asta am făcut și știu, stăpânesc foarte bine domeniul”, a declarat Alina Sorescu pentru sursa citată.