Alexia Eram, imagini din vacanța în Dubai. Cu cine a plecat creatoarea de conținut: „Relaxare și voie bună”

La început de an, Alexia Eram a plecat într-o vacanță în Dubai. Creatoarea de conținut se află deja de câteva zile în această destinație și a împărtășit cu fanii câteva imagini și impresii.

Alexia Eram ar fi plecat în această vacanță în Dubai alături de noul ei partener. Până acum, cei doi nu au publicat imagini împreună din această destinație. Creatoarea de conținut a mărturisit pe rețelele de socializare că a păstrat tradiția și că a ales și acum, la început de an, o vacanță într-o destinație însorită.

„Încep anul, ca de obicei, cu o vacanță la caldură, ca să îmi încarc bateriile cât de mult pot! Pentru că anul acesta sunt condiționată de timp am ales Dubai, cea mai apropiată destinație unde găsesc mult soare. Am plecat dimineață cu o companie aeriană, despre care mi-au zis și mei că e foarte ok, și într-adevăr am rămas plăcut surprinsă. Nici nu am simțit cum au trecut cele 5 ore, a fost un drum liniștit în care am avut parte de mâncare delicioasă, un avion nou, și un personal foarte amabil. Nu mai zic de prețurile biletelor, care după părerea mea, sunt foarte bune, comparativ cu ce am găsit pe piață pentru această perioadă. La Dubai, primul stop a fost la unul dintre hotelurile mele preferate, unde m-am dus direct la piscină să mai prind o rază de soare și un apus cu o priveliște minunată. Urmează o săptămână de relaxare și voie bună. Vă țin la curent”, a scris Alexia Eram pe Instagram.