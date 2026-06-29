Mai sunt două săptămâni. Iată ce nu vrei să ratezi la Mercedes Benz Studio Bucharest 

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Până pe 12 iulie, MARe / Muzeul de Artă Recentă găzduiește Mercedes-Benz Studio Bucharest – un spațiu care reunește 140 de ani de istorie a mărcii, cele mai noi modele ale momentului, evenimente pentru toate gusturile și acces la expozițiile permanente ale muzeului. Dacă nu ai ajuns încă, acum e momentul. Dacă ai ajuns deja, există motive să revii.

Expoziția cu care începe totul

Povestea Mercedes-Benz nu ar fi existat fără highlightul Benz Patent-Motorwagen, primul automobil din lume, brevetat de Carl Benz în 1886. Pe nivelurile 0 și 3 ale muzeului, el e punctul de plecare al unei expoziții care urmărește, pas cu pas, cum a evoluat o idee într-un secol și jumătate de design, tehnologie și viziune. E un traseu pe care îl parcurgi cu plăcere chiar dacă mașinile nu sunt subiectul tău preferat – pentru că, în fond, e o poveste despre oameni și ideile care au schimbat lumea modernă.

Duminică, 5 iulie: Silverstone în direct, la muzeu

Marele Premiu al Marii Britanii se întâmplă pe 5 iulie, pe circuitul de la Silverstone – locul în care Formula 1 a debutat, în 1950,și unul dintre marile weekenduri ale sezonului. Studio-ul transmite cursa live, într-un cadru în care atmosfera se construiește singură: oameni pasionați, un muzeu cu personalitate, un brand cu legături directe în lumea competițiilor. Chiar dacă Formula 1 nu face parte din universul tău obișnuit, un watch party bine gândit are farmecul lui.

Dacă vii cu copiii

Activitățile dedicate celor mici – ateliere de siguranță rutieră,sesiuni creative, experiențe interactive – continuă până la finalul perioadei. Sunt gândite să rețină atenția în mod real, nu să o ocupe pur și simplu, ceea ce le face o alegere bună pentru un weekend cu familia: toată lumea pleacă cu o experiență memorabilă.

Un test drive care începe cu 140 de ani de istorie

Programările pentru test drive cu cele mai noi modele Mercedes-Benz sunt disponibile până la închidere. Diferența față de o vizită clasică la dealer e dată de context: ajungi la volan după ce ai parcurs o expoziție despre istoria mărcii, ceea ce schimbă felul în care percepi mașina din față. Consultanții sunt prezenți pentru orice întrebare – fără scenariul de showroom, fără presiune.

La un etaj distanță, Brâncuși

Pașaportul Digital Mercedes-Benz – gratuit, disponibil online – include și accesul la expozițiile MARe: seria fotografică dedicată lui Constantin Brâncuși, la nivelul -1 și lucrările lui Bernard Frize. E o combinație pe care puține locuri din lume ți-o pot oferi: primul automobil și unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului XX,sub același acoperiș, în aceeași vizită.

11-12 iulie: ultimul weekend

Weekendul de final e ultima ocazie pentru tururile ghidate, pentru test drive-uri și pentru o vizită fără agenda stresului de sezon. Studio-ul a adus la București ceva ce nu a mai fost aici până acum și, cel mai probabil, nu va mai fi în aceeași formă prea curând. E un motiv bun să ajungi înainte de 12 iulie.

Mercedes-Benz Studio Bucharest, MARe / Muzeul de Artă Recentă, Bd. Primăverii 15. Deschis până pe 12 iulie. Accesul se face pe baza Pașaportului Digital Mercedes-Benz, disponibil gratuit online. Evenimentele necesită înscriere individuală, în limita locurilor disponibile. Program complet pe mercedes-benz.ro.

Foto: Mercedes-Benz Studio

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