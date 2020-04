Ar putea o tehnică de respirație să îi ajute pe pacienții cu coronavirus?

Sarfaraz Munshi, un medic din Marea Britanie care lucrează în departamentul de medicină de urgență la Queen’s Hospital, a publicat pe rețelele de socializare un videoclip demonstrativ în care le recomandă persoanelor infectate cu noul coronavirus să apeleze la o tehnică de respirație.

În videoclip, acesta explică pas cu pas ce anume trebuie să facă pacienții și spune că această metodă îi poate ajuta să prevină apariția unei pneumonii.

Doctorul Munshi spune că este necesară practicarea acestei tehnici chiar de la început de când este depistată infecția cu coronavirus. Conform lui, primul pas este ca pacienții să inspire profund de cinci ori, iar fiecare respirație să țină cinci secunde înainte de a expira pe gură. La a șasea respirație, ar trebui să tușească pentru a deschide căile aeriene inferioare. Acest proces trebuie repetat de două ori, iar ulterior ei trebuie să se așeze pe burtă pentru a nu închide căile respiratorii și să inspire adânc timp de 10 minute. „Stând pe spate blocăm intrarea oxigenului în alveole, ceea ce este contraindicat în cazul unei infecții”, explică Sarfaraz Munshi.

În primul rând, această tehnică ar trebui făcută sub supravegherea unui medic. În al doilea rând, nu reprezintă un remediu prin care te poți reface complet, având în vedere complicațiile care pot apărea. „Din păcate, nu există o modalitate de a preveni apariția unor complicații, precum o pneumonie, la un pacient care a contractat virusul”, spune Jonathan Parsons, pulmonolog la Ohio State University Medical Center Wexner.

Totuși, această tehnică de respirație „ar putea fi de ajutor”, adăugă doctorul Parsons. Atunci când o persoană care are o infecție respiratorie, alveolele sale se pot umple cu lichid, ceea ce face dificilă intrarea aerului, potrivit American Lung Association. În același timp, „poate ajuta la ventilația plămânilor și la eliminarea rapidă a secreției, reducând riscul apariției unei pneumonii”, explică Jonathan Parsons.

Tehnica de respirație a doctorului Sarfaraz Munshi a folosit-o și scriitoarea J.K. Rowling, care acum câteva zile dezvăluia faptul că a avut simptome ale coronavirusului, iar această metodă a ajutat-o.

„Vă rog să îl urmăriți pe acest doctor de la Queen’s Hospital care explică modul prin care poți diminua dificultățile respiratorii. În ultimele două săptămâni, am avut toate simptomele asociate coronavirusului (deși nu am fost testată) și am urmat aceste sfaturi la recomandarea soțului meu. M-am recuperat complet și această tehnică m-a ajutat foarte mult”, a spus J.K Rowling pe contul de Twitter.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I’ve had all symptoms of C19 (tho haven’t been tested) & did this on doc husband’s advice. I’m fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020