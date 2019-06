Multe veri am evitat papucii gândindu-mă că nu sunt destul de eleganți sau de flatanți pentru o femeie. Însă designerii m-au convins într-un final cu modelele fashion & stylish pe care le-au creat. Și cum mă influențează tendințele, recunosc, acum mi se pare că papucii sunt uber cool și se potrivesc cu mult mai multe ținute decât cele de plajă. Așadar, ce ai zice de o pereche de papuci de plajă sporty purtată cu o fustă din paiete?

Descoperă în galeria noastră cei mai cool papuci de plajă ai sezonului:

Papuci din piele Zadig & Voltaire, magazinul Sport Couture, 1.390 lei

Pot fi purtați pe post de sandale, îmbracă piciorul într-un mod elegant deci îi poți asorta chiar și cu o rochie de cocktail.

Papuci Y3, magazinul Sport Couture, 524 lei

Îți recomandăm să porți acest model cu o pereche de bermude baggy și un T-shirt alb simplu tăiat și lăsat nefinisat.

Papuci Puma FENTY, magazinul Sport Couture, 425 lei

O pereche de papuci fluo poate fi combinată cu o ținută întreagă de plajă în aceeași nuanță iar look-ul tău va fi extrem de futurist.

Papuci H&M, 59,99 lei

Ce părere ai de colecția H&M x Stranger Things? Nouă ne plac colaborările acestui brand de aceea îți propunem să porți acești papuci cu o pereche de pantaloni scurți argintii și o cămașă albă.

Papuci Aldo 212,69 lei

Pentru cele care sunt încă îndrăgostite de stilul boho, o pereche de papuci din macrame este piesa potrivită pentru o vară hippie.

Papuci Zara, 199,90 lei

Poartă-i cu un look total kaki și pregătește-te de un safari în îndepartata Africă!

Papuci Valentino, 1.185,82 lei

O pereche de papuci nude reprezintă piesa care te va scoate din încurcătură pe tot parcursul verii datorită versatilității lor.

Papuci Dolce & Gabbana 2.738,09 lei

Dolce&Gabbana au ieșit mereu în evidență cu creațiile lor excentrice chiar și când este vorba doar despre o pereche de papuci pentru plajă. Îndrăznește și tu!

Papuci Bershka 79,90 lei

Nu investi sume prea mari în papuci în culori fluo, te vei plictisi repede de aceștia. Pentru o singură vară sunt însă exact ce trebuie ca ținuta ta să fie funny.

Papuci Isabel Marant, net-a-porter.com, 150 euro

Papucii grafici se potrivesc ținutelor minimaliste. Nu te gândi că duo-ul alb-negru este prea serios pentru o zi de plajă. Vei fi rafinată și cool în același timp.

Flip flops Superdry, 119 lei

Alege o pereche de flip-flops cu imprimeuri exotice și poartă-i cu un outfit înflorat & colorat. Sometimes more is more.

Papuci din denim, Stella McCartney, net-a-porter.com, 344 euro

Un șort din denim este piesa de rezistență a valizei pentru vacanța de vară așa că se potrivește de minune cu papucii din denim creați de Stella McCartney.

Papuci din piele, Gucci, 2.357,14 lei

Poartă-i cu un kaftan din mătase cât mai lung și cât mai colorat!

Flop flops din piele, Tkees, shopbop.com, 58 dolari

Se potrivesc de minune cu o rochie mini din dantelă și un coș oversized din rafie.

Papuci de plajă Pedro Garcia, farfetch.com, 369 euro

Papucii de inspirație japoneză pot fi purtați cu un kimono imprimat din mătase. Nu uita să îți strângi părul într-un coc de samurai!

Realizatori: Domnica Mărgescu și Ada Moisescu

Foto: PR, Instagram

