3 retete de bauturi delicioase care ajuta si la detoxifierea organismului

Daca esti in cautarea unor metode simple de a elimina toxinele din corpul tau, de a te energiza in fiecare dimineata si sa poti incepe fiecare zi in mod sanatos, nu exista o cale mai usoara decat aceste trei bauturi cu cate doua ingrediente fiecare.

Bineinteles ca lamaia este ingredientul principal, iar pentru a realiza aceste bauturi aveti nevoie de o cana cu apa calduta si un al doilea ingredient la alegere, fie ca este ghimbir, rodie sau menta proaspata.

1. Lamaie si menta

Nu numai ca menta ajuta la igiena orala, dar aceasta are si un rol important in reducerea poftelor si in reglarea digestiei, sprijinind astfel pierderea in greutate. Pentru aceasta bautura, se toarna apa calduta peste frunzele de menta si se adauga sucul de la o jumatate de lamaie. Mai usor de atat nu se poate.

2. Lamaie si rodie

Rodiile nu sunt numai gustoase, ci si un pachet intreg de vitamine, astfel ca daca veti consuma zilnic cate o rodie, veti beneficia de proprietatile sale antiinflamatorii, antioxidante si digestive. Pentru aceasta bautura, aveti nevoie doar de un pumn mic de seminte de rodie pe fundul unei cani si dupa aceea trebuie sa le sfaramati usor cu o lingura. Adaugati apa calduta si sucul de la o jumatate de lamaie.

3. Lamaie si ghimbir

Ghimbirul este minunat pentru organism, avand o lista nesfarsita de beneficii, precum propritetati antiinflamatorii, antigripale si antioxidante, este bun si pentru sistemul imunitar, dar si impotriva ametelilor. Pentru aceasta bautura, aveti nevoie de o bucatica de ghimbir pe care sa o taiati in felii subtiri, de apa calduta si sucul de la o jumatate de lamaie.

