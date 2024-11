Selly & Smaranda Știrbu: BE LOVE

Acesta este și substratul mesajului BE LOVE, transmis de PANDORA: că dragostea este o forță transformatoare, ce merită să fie celebrată în fiecare zi, nu doar în cele marcate drept speciale în calendar. Cu ajutorul bijuteriilor PANDORA, atemporale și cool, potrivite pentru a fi integrate în orice styling, un power couple din online-ul românesc, Selly & Smaranda Știrbu, își împărtășește cu noi toți emoțiile și legătura durabilă, fiind surprinși în ipostaze tandre, așa cum nu i-ai mai văzut până acum. Mesajul lor? BE LOVE, de sărbători și în fiecare zi!

ELLE: Am realizat împreună cu PANDORA un shooting minunat. Cum v-ați simțit şi cum vi se pare ideea de a apărea împreună pe coperta revistei ELLE?

Selly & Smaranda: A fost o experiență la care visam de mult. Ne bucurăm mult că am fost aleși să fim pe coperta revistei în luna decembrie. Echipa a fost extraordinară, ne-am coordonat foarte bine și am realizat că aveam toți aceeași perspectivă asupra shooting-ului, ceea ce ne-a ușurat munca și a făcut din proiect unul memorabil și special.

ELLE: Sperăm că această experiență va deveni în timp o amintire frumoasă pentru voi. Până atunci, ne împărtășiți cea mai frumoasă amintire din viața voastră de cuplu?

S.&S.: Probabil una din cele mai frumoase amintiri ale noastre o reprezintă ziua în care am adoptat cele două pisicuțe, moment care ne-a schimbat viața și ne-a responsabilizat, dar ne-a și apropiat și ne-a pregătit pentru momentul în care o să fim, la rândul nostru, părinți.



Smaranda poartă top Philosophy di Lorenzo Serafini, magazinul Distinto Couture, și bijuterii PANDORA. Selly poartă cămașă Medeea.

ELLE: Care ați spune că este rețeta relației voastre, lucrul care o face să funcționeze deja de ani? Cum ați defini acel lucru?

S.&S.: Cel mai frumos sentiment este iubirea, iar atunci când îl simți zi de zi, creează dependență. Evoluția pe planuri diferite, compatibilitatea ridicată și respectul reciproc au făcut din relația noastră cel mai frumos film, pe care îl vizionăm zi de zi.

ELLE: Stilurile voastre personale sunt apreciate de foarte multe persoane și sunt parte din ceea ce vă face atât de recognoscibili și apreciați în spațiul online, unde activați. Cum ați defini, fiecare, stilul vestimentar care vă caracterizează?

S.&S.: Suntem tineri, nu știu exact dacă am reușit sau nu să ne definim stilul cu totul. Probabil încă suntem în căutare de ceea ce ne-ar putea reprezenta și încercăm să îmbinăm cu ce ni se potrivește. Momentan ne limităm la a combina piese timeless cu diverse articole vestimentare în vogă. Ne inspirăm exclusiv din afară, dar încercăm să personalizăm tot ceea ce vedem.

ELLE: Ce loc ocupă bijuteriile în acest stil? Ce înseamnă ele pentru voi? Au vreo însemnătate anume? Vă leagă o amintire anume de niște bijuterii?

Smaranda: Pentru mine accesoriile sunt definitorii în orice outfit, iar preferatele mele sunt bijuteriile. Nu îmi place să îmi încarc ținutele, ci să le rafinez și să le adaug o notă de unicitate, așa că mereu optez pentru bijuterii fine, care să nu iasă în evidență, ci să capteze atenția celor care pun preț pe detalii și le consideră esențiale. „Bijuterii, geantă, pantofi – sunt cele mai importante în ținuta ta”. Asta îmi repeta mama zilnic, când încă locuiam cu ea. Și acum și-a menținut părerea și mă întreabă mereu, la telefon, ce port.



Smaranda poartă top Philosophy di Lorenzo Serafini, magazinul Distinto Couture, și bijuterii PANDORA. Selly poartă tricou Bottega Veneta, magazinul Mengotti.

ELLE: Care este combinația voastră preferată când vine vorba despre accesorizarea ținutelor cu bijuterii?

Smaranda: Îmi place mult să port inele, le combin în fel și chip, zilnic găsesc câte un fel nou de a le așeza, dar, din păcate, meseria nu îmi permite să mă bucur de ele zilnic.

Selly: Eu aleg minimalismul, o piesă discretă.

ELLE: Cum le-ați recomanda urmăritorilor voștri să poarte bijuterii?

Smaranda: Le recomand să fie unici, să caute inspirație în diferite surse, dar să nu uite că fiecare om are personalitatea lui și stilul care îl reprezintă. Să exploreze până găsesc varianta perfectă!

ELLE: Când și cum ați descoperit bijuteriile PANDORA?

Smaranda: Tocmai se deschisese magazinul în orașul meu natal, Craiova, era cea mai mare nebunie și bătaie pe toate talismanele și brățările. Am primit propria brățară cu trei talismane pe ea de Crăciun, am fost cea mai fericită.

Selly: Eu le admir mereu la Smaranda. Așa am aflat de brand. Și evident că am urmărit apoi colecțiile, pentru a o surprinde.



Smaranda poartă rochie Prada, magazinul Mengotti, și bijuterii PANDORA. Selly poartă cămașă Rick Owens, magazinul Entrance.

ELLE: Aveți vreo amintire specială legată de acest brand?

Smaranda: Asociez PANDORA cu sărbătorile de Crăciun, pentru că atunci am intrat prima dată în posesia unei astfel de bijuterii, iar faptul că apariția noastră pe copertă este tot în luna decembrie îmi confirmă că în viață nu există coincidențe.

Selly: Eu le asociez cu feminitatea şi emoția, adică cu Smaranda.

ELLE: Bijuteriile pe care le porţi, Smaranda, în imagini sunt din noile colecţii PANDORA. Cum vi se pare această nouă direcţie a brand-ului?

Smaranda: Îmi plac foarte mult noile colecţii, sunt în tendinţe, dar şi atemporale. Le folosesc pentru a-mi accesoriza atât ţinutele de zi, dar şi look-uri cool când merg seara la evenimente. Am descoperit styling-ul cu perle şi îmi place să îl integrez în diferite contexte.

Selly: Pentru mine e interesant să îi văd alegerile Smarandei, care a evoluat de la talismanele simbolice pe care i le ofeream la perle şi brăţări în nuanţe aurii.

ELLE: Smaranda, ce bijuterii din colecția PANDORA Holiday 2024 îţi plac cel mai mult şi cum ai de gând să le integrezi în garderoba ta?

Smaranda: Toate: îmi plac colierele cu stea, cerceii în formă de fundă (cei pe auriu) sau brăţara clasică reinterpretată, care este foarte elegantă. Mi-am pus deja pe lista de dorinţe câteva, îi dau hint-uri lui Andrei cât mai subtil. Dar cel mai mult mă bucur să ofer cadou piesele acestea pentru că pot fi foarte personale, în sensul că simbolizează foarte bine legăturile pe care le am cu celelalte persoane dragi. Plus că pot să şi gravez anumite produse cu mesaje sau simboluri. Îmi place să ofer!



Smaranda poartă rochie Givenchy, magazinul Mengotti, și bijuterii PANDORA. Selly poartă cămașă Rick Owens, magazinul Entrance.

ELLE: O ultimă întrebare, care sunt cele mai importante lucruri pentru voi în această perioadă a vieții?

S.&S.: Important pentru noi este să fim sănătoși ca să ne putem bucura de toate lucrurile frumoase care ne înconjoară, la care lucrăm sau pe care le plănuim. Ne avem unul pe altul, familia aproape și un grup restrâns de prieteni și asta reprezintă bucuria supremă. BE LOVE, cum ar spune PANDORA, asta ne dorim să primim şi să oferim.

Realizatori: Domnica Mărgescu, Daria Georgescu și Maurice Munteanu

Machiaj: Alexandra Crăescu.

Coafură: Adonis Enache și Adrian Trif / Endorphin Lab.

Asistentă machiaj: Julia Ganu / Endorphin Lab.

Asistenți styling: Irina Bucur, Simina Duță, Teo Butoi.

