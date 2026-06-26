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Siluetele inspirate de începutul anilor 2000 și energia unei generații care refuză să privească înapoi se întâlnesc cu noul telefon OPPO și căștile wireless cu o estetică contemporană & minimalistă.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Fotografii: Sebastian Galin

Realizator: Maurice Munteanu

Modele: Yassine Sayari / Attitude Models; Cezara Tomenco.

Asistentă styling: Andra Avramescu.

Machiaj: Alicia Lupescu / Endorphin Lab.

Coafură: Georgiana Vasilache / Endorphin Lab.

Manichiură: Elena Vasilache / Illusion Beauty Salon.

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