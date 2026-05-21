26 mai 2026: 26 de ani de Europa FM. Ziua Europa FM este LIVE în Park!

Europa FM, radioul PE ACEEAȘI FRECVENȚĂ CU TINE, împlinește 26 de ani! De 26 de ani suntem ÎMPREUNĂ!

Iar pentru a marca încă un an de reușite, echipă, parteneri și ascultători, Europa FM anunță organizarea unui super eveniment aniversar: Europa FM LIVE ÎN THE PARK, cu invitata specială LOREDANA!

Pe 26 Mai, de la ora 10:00, Europa FM își mută studioul în fața sediului – clădirea Oregon Park, Pipera, pentru o serie de ediții speciale ale emisiunilor Europa Express, România în direct și Drum cu prioritate.

Începând cu ora 18:00, urcă pe scena Europa FM – LOREDANA pentru un show incendiar! Intrarea este libera.

26 de ani de conexiune, muzică și comunitate

De-a lungul celor 26 de ani, Europa FM a demonstrat o capacitate extraordinară de a se reinventa, rămânând mereu o voce relevantă și un punct de referință pentru public. De la primele inițiative și până la proiectele complexe din prezent, Europa FM a unit oameni, profesioniști, a susținut talente și a creat comunități solide.

„26 de ani nu înseamnă doar un număr, ci o colecție impresionantă de momente trăite împreună, provocări depășite și, mai ales, legături de suflet cu publicul nostru. LIVE ÎN THE PARK este cadoul nostru pentru toți cei care ne sunt alături în această călătorie extraordinară zi de zi. Vrem să sărbătorim libertatea, muzica bună și energia care definesc Europa FM.' — Radu Constantinescu, Director de Programe Europa FM.

Evenimentul va fi transmis LIVE de la ora 10:00 pe frecvențele Europa FM, pe conturile de Facebook și YouTube Europa FM, iar cele mai tari momente se vor vedea toată ziua și pe TikTok și Instagram.

