Jenna Dewan-Tatum vorbeste despre sex si al doilea copil cu Channing Tatum

Jenna Dewan-Tatum si Channing Tatum s-au intalnit la filmarile Step Up in 2006 si s-au casatorit in 2009 si au impreuna o fetita, Everly, in varsta de 3 ani.

Ei sunt foarte deschisi in privinta sexului, iar chimia dintre ei se observa foarte usor in public.

„Nu suntem genul de persoane care planuiesc partidele de sex – nu inca!”, a declarat Jenna intr-un interviu recent. „Mai asteptati cativa ani. Poate va aparea al doilea copil. Exista si un avantaj in a fi doua persoane ocupate, pentru ca avem timp sa ne ducem dorul. A continua sa-ti fie dor de o persoana dupa atatia ani este o binecuvantare pana la urma”.

Jenna le-a spus celor de la E! News in 2015 ca ea si Channing „cu siguranta isi doresc” sa aiba mai multi copii la un moment dat.

Intrebata despre parcursul relatiei cu Channing, Jenna a mai spus ca „toate femeile ar trebui sa pastreze relatia interesanta pentru ele”.

„Oamenii mereu ma intreaba „Faci ceva ca sa-ti mentii relatia fresh cu sotul tau?” Urasc intrebarea asta. Le raspund „Nu, de ce sa o fac pentru el?” Fac lucruri sa pastrez relatia fresh pentru mine. Lenjeria pe care o cumpar nu este neaparat pentru el. Este pentru noi si pentru mine. Daca te simti sexy, atunci este cel mai bine pentru tine”, a mai adaugat actrita.

De asemenea, aceasta a mai spus ca cea mai mare provocare a unei relatii este comunicarea.

„Va schimbati amandoi atunci cand sunteti impreuna de la 25 la 35 de ani”, spune ea. „Poate ca la 20 de ani evitam unele discutii pentru ca nu voiam sa incep o cearta. Acum, ii spun pur si simplu ce simt. Trebuie sa fii ok cu cealalta persoana in postura defensiva, sa o lasi sa fie emotionala si sa accepti ca nu va fi totul bine pentru o perioada”.

Text: Denisa Coman

Foto: Arhiva Revistei ELLE