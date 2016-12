Ingrediente pentru placinta de mere cu rodii:

2 cani de mere

¼ cana zahar brun

¼ suc de rodii

1 lingurita amidon

¼ seminte de rodie

1 pachet de aluat pentru placinta (sau poti prepara tu unul)

2 linguri de unt, topit

Mod de preparare:

1. Preincalzeste cuptorul la 220C si pregateste o tava pentru briose cu hartie de copt.

2. Intr-un vas amesteca merele, zaharul brun, sucul de rodii si amidonul. Incaleste pana la punctul de fierbere, timp de 10-15 minute, amestecand in cand in cand, pana cand obtii un sos dens, iar merele sunt moi. Indeparteaza de pe foc si adauga apoi si semintele de rodie.

3. Pregateste aluatul de placinta, taiand din acesta o forma de cerc.

4. Pune aluatul in forma de briose si in fiecare adauga amestecul cu mere si rodii. Unge fiecare forma inainte cu unt.

5. Lasa la cuptor pentru 9-12 minute, pana cand aluatul are o culoare aurie.