Starul din Game of Thrones, Sophie Turner si Joe Jonas s-au logodit!

Sophie Turner si Joe Jonas s-au logodit!

Sophie Turner, cunoscuta in special datorita rolului Sansa Stark din serialul de succes „Game of Thrones”, si cantaretul Joe Jonas au anuntat ca s-au logodit prin intermediul unor postari identice pe Instagram.

Sophie, in varsta de 21 de ani, si Joe, de 28 de ani, au postat azi pe Instagram aceeasi imagine in care actrita apare purtand un inel de logodna cu diamant in forma de para.

A spus „Da”, a scris Joe Jonas pe Instagram:

She said yes. A post shared by J O E J O N A S (@joejonas) on Oct 15, 2017 at 10:39am PDT

Declaratia acestuia a fost confirmata de Sophie Turner folosind aceeasi imagine, la care a scris: „Am spus Da”.

I said yes. A post shared by Sophie Turner (@sophiet) on Oct 15, 2017 at 10:39am PDT

Sophie Turner si Joe Jonas s-au logodit dupa o relatie de aproximativ un an, prima data ei fiind surprinsi impreuna in octombrie 2016.

Luna trecuta cei doi au anuntat, tot pe Instagram, ca au adoptat impreuna un catel.

Foto: Instagram